16 переписок в школьных чатах с такими залихватскими сюжетами, что мама не горюй

Разыскать листочки зимой посреди ночи, сдать деньги на подарки, решить примеры за детей — эти и другие жизненные вызовы знакомы всем родителям школьников. Раньше подобные проблемы каждый решал тихонько в своей семье. Сейчас же, в эпоху родительских чатов, все, казалось бы, должно было стать проще. Ан нет! Новые технологии порой привносят в нашу жизнь и новые проблемы.

1.

Цветок Лунный 21 минута назад Дружба на века 😄



«Как я пойму, что он меня выбрал?

- Он захочет тебя убить» (с) - - Ответить

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Playname — Все о нейминге / Dzen

2.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Адекватное родительство / Dzen

3.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Заметки мамы-училки / Dzen

4.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Заметки мамы-училки / Dzen

5.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

6.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: pysh09 / Pikabu

7.

8.

Цветок Лунный 17 минут назад После этого Сашина мама войдёт в чат и покажет всем, что не стоит «подстраиваться»))) - - Ответить

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

9.

Цветок Лунный 16 минут назад Когда родители раздолбаи, а ты честно продолжаешь семейные традиции) - - Ответить

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

10.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Училка хочет стать богатой / Dzen

11.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Ершик — Юмор обо всем / Dzen

12.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

13.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Адекватное родительство / Dzen

14.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

15.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Училка хочет стать богатой / Dzen

16.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen