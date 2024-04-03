Дружба на века 😄
«Как я пойму, что он меня выбрал?
- Он захочет тебя убить» (с)
16 переписок в школьных чатах с такими залихватскими сюжетами, что мама не горюй
Разыскать листочки зимой посреди ночи, сдать деньги на подарки, решить примеры за детей — эти и другие жизненные вызовы знакомы всем родителям школьников. Раньше подобные проблемы каждый решал тихонько в своей семье. Сейчас же, в эпоху родительских чатов, все, казалось бы, должно было стать проще. Ан нет! Новые технологии порой привносят в нашу жизнь и новые проблемы.
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Дружба на века 😄
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Playname — Все о нейминге / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Адекватное родительство / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Заметки мамы-училки / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Заметки мамы-училки / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: pysh09 / Pikabu
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После этого Сашина мама войдёт в чат и покажет всем, что не стоит «подстраиваться»)))
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
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Когда родители раздолбаи, а ты честно продолжаешь семейные традиции)
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Училка хочет стать богатой / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Ершик — Юмор обо всем / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Адекватное родительство / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Училка хочет стать богатой / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
В родительских чатах частенько встречаются сообщения, после прочтения которых то ржешь, то испытываешь испанский стыд. Подобные СМС можно обнаружить и в переписках между клиентами и продавцами — у нас есть целая подборка таких бесед.