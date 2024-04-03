20 звезд, которые просто повернули голову, а мы такие: «Опа!»

Культура
1 час назад

Знаменитым красоткам частенько приходится позировать перед фотографами, которые не в курсе, какая сторона лица у звезд «рабочая» и под каким углом они лучше всего выходят на снимках. Тем любопытнее разглядывать фото наших любимых актрис, певиц и моделей, которые сделаны в непривычном для нас ракурсе.

Лариса Долина

Lomohov Anatoly / East News, Lomohov Anatoly / East News

Аглая Тарасова

Kashaev Pavel / East News, Kashaev Pavel / East News

Кристина Асмус

Tarakanov Vadim / East News, Tarakanov Vadim / East News

Елена Захарова

Kashaev Pavel / East News, Kashaev Pavel / East News

Елена Подкаминская

Lomohov Anatoly / East News, Lomohov Anatoly / East News

Елена Борщева

Lomohov Anatoly / East News, Lomohov Anatoly / East News

Юлия Ковальчук

Lomohov Anatoly / East News, Lomohov Anatoly / East News

Люся Чеботина

Комсомольская правда | East News, Комсомольская правда | East News

Марина Александрова

Kashaev Pavel / East News, Kashaev Pavel / East News

Екатерина Климова

Kashaev Pavel / East News, Kashaev Pavel / East News

Катерина Шпица

Kashaev Pavel / East News, Kashaev Pavel / East News

Анфиса Чехова

East News, East News

Юлия Пересильд

Tarakanov Vadim / East News, Kashaev Pavel / East News

Согдиана

Lomohov Anatoly / East News, Lomohov Anatoly / East News

Мария Миронова

East News / Дмитрий Коробейников, East News / Ксения Угольникова

Анастасия Стоцкая

Kashaev Pavel / East News, Kashaev Pavel / East News

Анна Седокова

Tarakanov Vadim / East News, Tarakanov Vadim / East News
Олена
1 час назад

Что ж вы так пластикой увлеклись, что все на одно лицо и на женщин не похожи даже

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Юлия Высоцкая

Terenghi Alberto / IPA / ABACA / Abaca / East News, Terenghi Alberto / IPA / ABACA / Abaca / East News

Елизавета Арзамасова

Kashaev Pavel / East News, Kashaev Pavel / East News

Виктория Боня

Shootpix / ABACA / Abaca / East News, Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA / Abaca / East News

Лица голливудских актрис и мировых топ-моделей мы привыкли видеть только с «правильного» ракурса на обложках журналов и на личных страницах в соцсетях. Тем любопытнее увидеть, как они выглядит на фото, сделанных исключительно в профиль.

Фото на превью Lomohov Anatoly / East News, Lomohov Anatoly / East News, Lomohov Anatoly / East News, Lomohov Anatoly / East News

Комментарии

Уведомления
Svetlana Svetlana
1 час назад

Авторка Александра Н. фу такой быть. Вы могли стырить более содержательную статью. Ну что ж вы такая скучная и недалёкая!

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