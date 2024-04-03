20 звезд, которые просто повернули голову, а мы такие: «Опа!»

Знаменитым красоткам частенько приходится позировать перед фотографами, которые не в курсе, какая сторона лица у звезд «рабочая» и под каким углом они лучше всего выходят на снимках. Тем любопытнее разглядывать фото наших любимых актрис, певиц и моделей, которые сделаны в непривычном для нас ракурсе.