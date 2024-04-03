20 звезд, которые просто повернули голову, а мы такие: «Опа!»
Знаменитым красоткам частенько приходится позировать перед фотографами, которые не в курсе, какая сторона лица у звезд «рабочая» и под каким углом они лучше всего выходят на снимках. Тем любопытнее разглядывать фото наших любимых актрис, певиц и моделей, которые сделаны в непривычном для нас ракурсе.
Лариса Долина
Аглая Тарасова
Кристина Асмус
Елена Захарова
Елена Подкаминская
Елена Борщева
Юлия Ковальчук
Люся Чеботина
Марина Александрова
Екатерина Климова
Катерина Шпица
Анфиса Чехова
Юлия Пересильд
Согдиана
Мария Миронова
Анастасия Стоцкая
Анна Седокова
Что ж вы так пластикой увлеклись, что все на одно лицо и на женщин не похожи даже
Юлия Высоцкая
Елизавета Арзамасова
Виктория Боня
Лица голливудских актрис и мировых топ-моделей мы привыкли видеть только с «правильного» ракурса на обложках журналов и на личных страницах в соцсетях. Тем любопытнее увидеть, как они выглядит на фото, сделанных исключительно в профиль.
Комментарии
Авторка Александра Н. фу такой быть. Вы могли стырить более содержательную статью. Ну что ж вы такая скучная и недалёкая!
Поясните, пожалуйста, кто-нибудь, в чем тут заключается "Опа!". Ну фото в профиль. И что?