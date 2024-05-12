16 звездных красоток, которые наплевали на все предрассудки и выложили снимки в купальниках
Некоторые женщины чувствуют себя неловко в купальнике, поскольку им кажется, что этот наряд подчеркивает все нюансы фигуры. Ну а мы считаем, что каждая дама прекрасна по-своему, а потому нет причин стесняться. Звезды с этим солидарны. Они охотно фотографируются в купальниках и радуют подписчиков крутыми снимками.
Дана Борисова
Ляйсан Утяшева
Анастасия Волочкова
Наталья Бочкарева
Анфиса Чехова
Надежда Ангарская
Светлана Бондарчук
Анна Семенович
Роза Сябитова
Шо за Лев эта тигрица?
Не нравится эта мизогиничная хабалка от первого канала
Ольга Орлова
Александра Бортич
Екатерина Климова
Юлия Пересильд
Лариса Долина
Виктория Боня
Ирина Дубцова
Если вам сложно выбрать купальник к пляжному сезону, возможно, есть смысл поискать вдохновения у киногероинь. А помогут вам в этом наши статьи:
Комментарии
Женщины с женскими телами. Чему тут ужасаться или вдохновляться? Отстаньте от людей, пусть выглядят как хотят
Додогой Эдми, спасибо, за твою прекрасную статью ! За то, что читая тебя, я опустилась на дно! За то, что ты дал мне возможность почувствовать себя Звездой ! Хоть и морской... Но Звездой же!
Что за порнография?
Слушайте, так ведь холодно еще.
В Москве недавно снег шел.
А я в последние три сезона на пляж выхожу в танкини. Мне так понравился этот стиль. Издалека как цельный купальник, а на самом деле плавки с майкой. Но майка не простая, а с поддержкой в области груди и очень облегающая. Главное переодеваться удобно. А если надо, можно майку подвернуть и живот погреть на солнышке. А потом полотенце обернула на поясе, плавки сняла, шорты надела, сверху рубашку, на велик села и поехала. И можно комбинировать разные комплекты.