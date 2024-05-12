16 звездных красоток, которые наплевали на все предрассудки и выложили снимки в купальниках

Знаменитости
1 час назад

Некоторые женщины чувствуют себя неловко в купальнике, поскольку им кажется, что этот наряд подчеркивает все нюансы фигуры. Ну а мы считаем, что каждая дама прекрасна по-своему, а потому нет причин стесняться. Звезды с этим солидарны. Они охотно фотографируются в купальниках и радуют подписчиков крутыми снимками.

Дана Борисова

East News

Ляйсан Утяшева

Lomohov Anatoly / East News

Анастасия Волочкова

Kashaev Pavel / East News

Наталья Бочкарева

East News

Анфиса Чехова

EAST NEWS

Надежда Ангарская

EAST NEWS

Светлана Бондарчук

Lomohov Anatoly / East News

Анна Семенович

Tarakanov Vadim / East News

Роза Сябитова

East News

Ольга Орлова

Дмитрий Коробейников / East News

Александра Бортич

Tarakanov Vadim / East News

Екатерина Климова

Kashaev Pavel / East News

Юлия Пересильд

Tarakanov Vadim / East News

Лариса Долина

Tarakanov Vadim / East News

Виктория Боня

Shootpix / ABACA / Abaca / East News

Ирина Дубцова

Tarakanov Vadim / East News

Если вам сложно выбрать купальник к пляжному сезону, возможно, есть смысл поискать вдохновения у киногероинь. А помогут вам в этом наши статьи:

Фото на превью East News, Tarakanov Vadim / East News

Комментарии

Уведомления
Апрель
55 минут назад

Додогой Эдми, спасибо, за твою прекрасную статью ! За то, что читая тебя, я опустилась на дно! За то, что ты дал мне возможность почувствовать себя Звездой ! Хоть и морской... Но Звездой же!

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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Elena LV
33 минуты назад

А я в последние три сезона на пляж выхожу в танкини. Мне так понравился этот стиль. Издалека как цельный купальник, а на самом деле плавки с майкой. Но майка не простая, а с поддержкой в области груди и очень облегающая. Главное переодеваться удобно. А если надо, можно майку подвернуть и живот погреть на солнышке. А потом полотенце обернула на поясе, плавки сняла, шорты надела, сверху рубашку, на велик села и поехала. И можно комбинировать разные комплекты.

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