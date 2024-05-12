16 звездных красоток, которые наплевали на все предрассудки и выложили снимки в купальниках

А я в последние три сезона на пляж выхожу в танкини. Мне так понравился этот стиль. Издалека как цельный купальник, а на самом деле плавки с майкой. Но майка не простая, а с поддержкой в области груди и очень облегающая. Главное переодеваться удобно. А если надо, можно майку подвернуть и живот погреть на солнышке. А потом полотенце обернула на поясе, плавки сняла, шорты надела, сверху рубашку, на велик села и поехала. И можно комбинировать разные комплекты.