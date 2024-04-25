10 купальников из любимого кино, которые врезались нам в память чуть ли не сильнее самих фильмов

Еще в середине прошлого века съемки в кино в купальнике казались слишком откровенными. Некоторые зрители даже осуждали актрис, которые решались на это. Сегодня мы решили вспомнить те образы героинь, которые смогли стать по-настоящему культовыми. Возможно, кто-то, глядя на них, вдохновится обновить свой пляжный наряд на новый сезон.

Анастасия Вертинская — «Человек-амфибия»

В картине «Человек-амфибия» Анастасия исполнила роль Гуттиэре. Девушка ныряла в холодную воду без дублеров в ярко желтом купальнике. Несмотря на то, что он довольно сдержанный, купальник отлично подчеркнул фигуру актрисы, хотя тогда ее раскритиковали за откровенность.

Елена Проклова — «Будьте моим мужем»

© Будьте моим мужем / Мосфильм Неопознанная выхухоль 1 час назад У меня есть фотография свекрови с ее двоюродной сестрой на пляже Одессы в 1980 году. Так на сестре вполне современное по нашим меркам бикини )) на фото прям скромненький купальник - - Ответить

Елена Проклова снялась в этом фильме в 1981 году. В те времена подобные комплекты на общественном пляже увидеть было практически невозможно, так что образ актрисы можно назвать очень даже смелым. Девушку в таком раздельном купальнике в цветочек было просто невозможно не заметить.

Наталья Гвоздикова — «Большая перемена»

В сцене на пляже молодая Полина появляется в эффектном и элегантном синем монокини с распущенными волосами. Кстати, даже сейчас такой купальник будет вполне уместен на пляже.

Елена Копыль — «Дама с попугаем»

Даже когда сейчас смотришь на Елену Копыль в этом фильме, не возникает ощущения, что это кадр из довольно старого кино. Раздельный купальник на ее фигуре смотрится так роскошно, что кажется, будто это фото с какого-нибудь недавнего конкурса фитнес-бикини.

Татьяна Догилева — «Покровские ворота»

Татьяна Догилева в фильме «Покровские ворота» демонстрирует довольно скромный спортивный плавательный костюм. По ее рассказам, она согласилась на съемки в купальнике без проблем, потому что занималась гимнастикой, и для нее это был вполне привычный вид одежды.

Людмила Гурченко — «Любовь и голуби»

Вася встретил на курорте свою коллегу и будущую разлучницу Раису Захаровну в море, когда она была в купальнике. У сыгравшей ее Гурченко всю жизнь была красивая фигура, она была очень стройной, настолько, что ее одежда в пору была даже ее внучке школьнице. Все бы ничего, но вот шапочка на голове актрисы делала образ, скорее, не обворожительным, а комичным.

Светлана Светличная — «Бриллиантовая рука»

В этом фильме героиня Cветличной пытается скомпрометировать Горбункова, и именно в этой сцене она предстает перед зрителями в купальнике, который стал, пожалуй, самым узнаваемым. Под коротким халатом у нее оказывается зеленое бикини с имитацией чешуи и широким ремнем-поясом.

Наталья Селезнева— «Операция Ы и другие приключения Шурика»

В эпизоде с купальником Шурик, готовящийся к экзамену, сидит и совершенно не замечает героиню Селезневой, что, конечно, удивительно. Ведь в то время подобные купальники, да еще и таких ярких цветов, были настоящей редкостью. Зато зрители точно запомнили этот образ Лиды. А многие после просмотра фильма наверняка мечтали заполучить такой же купальник.

Светлана Аманова — «Спортлото-82»

Светлана Аманова в фильме «Спортлото-82» предстала перед зрителями в слитном синем купальнике, который смотрелся бы вполне уместно даже сейчас. Он не только удачно подчеркнул ее фигуру, но еще и стал одной из запоминающихся деталей фильма.

Любовь Полищук — «Выигрыш одинокого коммерсанта»

Пожалуй, самая необычная модель купальника в фильмах тех времен была у Любови Полищук. Актриса сыграла там не самую запоминающуюся роль, но вот многие образы у ее самовлюбленной героини были совсем нетипичными для 80-х, и поэтому отпечатались в памяти зрителей.