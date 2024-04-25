15 примеров того, как изменились девушки разных народностей за последние десятки лет

2 часа назад

Разные народы зачастую очень отличаются друг от друга, но сегодня статья немного о другом. Мы решили посмотреть, как с годами изменились женщины из разных регионов. Глядя на некоторых даже не верится, что на фото разные поколения одного народа.

Езиды

Кыргызки

Молдаванки

Bazzzay.jiw
2 часа назад

Справа не молдаванка , справа силиконовая интернациональная кукла.

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Словенки

© Alexander Binder / Wikimedia Commons, Jordan Strauss/Invision/AP/East News

Армянки

Bazzzay.jiw
2 часа назад

Красивые женщины. Прическу поменяли ? Больше разницы не вижу.

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Казашки

Румынки

© New York Public Library / Wikimedia Commons, Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News

Египтянки

Турчанки

Чешки

Бурятки

Словачки

Башкирки

Татарки

Финки

Bazzzay.jiw
2 часа назад

Чойто мне не повезло наверное... Я там видел только левых фотографий.)

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Мы наглядно увидели, как время меняет внешность представительниц разных народов. Все девушки выглядят по-разному и каждая обладает узнаваемой красотой. То же самое касается и мужчин, о которых мы, кстати, тоже уже писали.

Фото на превью Ion Chibzii / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0 DEED, Pedro J Pacheco / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 DEED, Unknown author / Wikimedia Commons

Комментарии

Уведомления
Криптозоолог мамкин
1 час назад

А как по рандомным фоткам вы поняли какие-то различия? Интересные у вас науки. Как говорил Доктор Кто: «всё очень научненько»👍🏼

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