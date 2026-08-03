17 фото и историй о дачных находках, которые принесли людям кучу маленьких радостей

Чего только не найдешь на даче и участке! И неважно, только что вы ее купили или уже давно владеете. Стоит только начать наводить порядок и уют или взяться за лопату, как находки начинают чуть ли не сыпаться на тебя. Это могут быть необычные растения и артефакты, закопанные в земле, или же раритетные вещи, пропитанные историей. И вот именно такие простые моменты и приносят радость.

«Пару месяцев назад я начал коллекционировать старинные монеты. А вчера рыл ямку для пруда и нашел в земле монету 1916 года!»

© cerveaumusic / Reddit Модератор только что Дорогие читатели, у нас возникли технические проблемы с загрузкой картинок в комментариях. Мы уже работаем над решением. Спасибо за понимание и терпение ❤️ Ответить

«Находка в саду. Духи? Не знаю, сколько лет этому флакону, но он очень красив»

Думаю, это действительно флакон для духов, предположительно конца XIX века. Стоимость может составлять $200-250. © Reddit

«Избавлялся сегодня от сорняков в саду и увидел край ямы. Передвинул солому и обнаружил яму размером с кулак, а в ней как минимум 4 крольчонка. Не стал их беспокоить, засыпал обратно соломой»

Сокровища под пнем

В прошлом году купили дачу. На участке был трухлявый пень, все руки до него не доходили. Но в выходные муж решил его наконец выкорчевать. Взялся за лопату, копает, пыхтит. А потом как закричит мне: «Ира, бегом сюда!» Подбегаю и столбенею: он там шкатулку какую-то откопал. Мы, конечно, мечтали найти сокровища, но там лежали какие-то вилки и ложки. Я расстроилась, но потом присмотрелась, а они серебряные! Позвонили предыдущим владельцам, они сказали, что это не их вилки, мол, себе оставьте. Там мы и стали обладателями серебряных столовых приборов. ADME

«Только что нашла это кольцо в своем саду. Может ли кто-нибудь что-нибудь рассказать об этом кольце?»

Как же здорово найти это маленькое сокровище! По крайней мере, похоже на десятикаратное золото. © Interesting-Exit1021 / Reddit

«На выходных нашла в своем палисаднике пенни 1807 года. Мы живем в коттедже конца XVIII века. Знаю, что он ничего не стоит, но это классная находка!»

«Вы когда-нибудь находили что-нибудь необычное, зарытое в землю? Я купила этот дом год назад, и каждый раз, когда я начинаю обрабатывать новую грядку, нахожу в земле зарытые ножи»

Когда огород возвращает долги

Я нашел керамический нож для чистки овощей и очень обрадовался. А потом понял, что он выглядит в точности так же, как наш, который пропал 4 года назад. Я догадался, что он каким-то образом оказался в нашем компосте, а потом перекочевал в одну из грядок. Когда мы начали разбивать огород на участке, который купили, я то и дело натыкался на слой пепла и обугленной древесины, покрывавший половину нашего двора. Однажды я копал новую грядку и нашел пластиковую канистру, которая расплавилась и стала плоской. Ну, вот и объяснение слою пепла. © stanley_leverlock / Reddit Старшая сестра Злючка только что Нож возродился из пепла и теперь называется феникс? Ответить

«Вчера во время ремонта мы нашли эту бутылку в нашем саду. Кто-нибудь знает что-нибудь об этом предмете? Совсем рядом находится замок XV века со рвом, но я не знаю, может ли она быть столь древней»

Похоже на старинную чернильницу. Вероятно, датируется серединой 1800-х годов. © Initial_Zombie8248 / Reddit

«Выкопала сегодня папоротник и нашла кучу таких штуковин. Они как будто из папоротника и росли. Что это такое?»

Это запас воды! У аспарагуса перистого их очень много, они помогают ему выдерживать засуху. © not_rushing / Reddit

«Находки в саду. Первая бабочка съела мой лимонный куст, когда еще гусеницей была, но я не в обиде»

Бабушкино наследство, которое оказалось ценнее любых сокровищ

В наследство досталась бабушкина дача. Участок был уже заросший, забор старый. Потихоньку обживалась там. Дошло дело до сарая. Стала его разбирать, выносить хлам. Вынесла 2 мешка, смотрю, а там еще и тумбочка стоит! Вздохнула, открыла ее и аж подпрыгнула: там лежала бабулина кулинарная книга, о которой я мечтала и все нигде найти не могла. Так вот она где! Место, конечно, она выбрала не самое удачное. Может, положила сюда и сама забыла, не знаю. Я так обрадовалась книге, ведь там были собраны рецепты всех моих любимых блюд, которые только у бабушки и получались. Буду теперь пробовать сама готовить их. ADME

"Я наконец-то приступила к расчистке полосы земли вдоль тротуара, которую игнорировала целых 10 лет. Нашла там кольцо. Спросила про него у родственников, ждем развития событий

«Мы нашли в нашем саду кореллу без бирки. Ищем хозяев, пока никто не откликнулся, поэтому взяли себе. Сейчас он находится в большой клетке, у него уже есть любимое местечко»

«Я практически полностью обыскал свой двор, которому более 170 лет. Вот мои находки»

Сад, в котором чего только нет!

Купили дом с заросшим садом. И чего только мы там не нашли! И осколки глиняной посуды, и пластиковые ставни, и кучу бечевки и ящиков для растений. И это далеко не все. Но больше всего запомнилась вот эта чудесная скульптура из бетона, очень тяжелая. © jmbrjr / Reddit

«Удачного садоводства! Кто-нибудь знает, что это за маленькие существа? Пытался в интернете узнать, ничего не нашел»