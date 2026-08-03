15 уютных историй об отдыхе за городом с запахом цветущего клевера и вкусом свежей земляники

Иногда, чтобы летом полностью перезагрузиться и вернуть душевное тепло, достаточно просто уехать подальше от городского шума. Туда, где вечерний воздух шумит от уютного стрекотания, а травяной чай и вечерние посиделки с семьей приносят маленькое счастье. Настоящий загородный отдых — это не только прополка грядок и полив газона, но еще и приятные воспоминания, курьезные случаи, ужины у костра и простые радости, которые невозможно купить ни за какие средства.

