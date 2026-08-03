Теперь я хочу знать, как бабуля спальню обустроила, и какую записку оставила там 😉
15 уютных историй об отдыхе за городом с запахом цветущего клевера и вкусом свежей земляники
Иногда, чтобы летом полностью перезагрузиться и вернуть душевное тепло, достаточно просто уехать подальше от городского шума. Туда, где вечерний воздух шумит от уютного стрекотания, а травяной чай и вечерние посиделки с семьей приносят маленькое счастье. Настоящий загородный отдых — это не только прополка грядок и полив газона, но еще и приятные воспоминания, курьезные случаи, ужины у костра и простые радости, которые невозможно купить ни за какие средства.
- Недавно я спросила у бабушки, можно ли нам с парнем взять ключи от ее дачи. Мы планировали туда съездить, отдохнуть и заодно порядок навести. Бабушка сразу не согласилась, подумала пару дней, а потом все-таки отдала ключи. Приехали мы с парнем на дачу, но как только зашли в домик, просто обомлели: все чистенькое, сверкает! На столе красивая скатерть. И записка от бабушки: «В холодильнике найдете мясо, на салат тоже продукты там. Хорошо отдохнуть!» Что тут скажешь, обожаю свою бабулю!
- Приехал домой к отцу. Живем в разных городах, редко видимся. Истопили баньку, папа сварил рассольник. Отдохнули, поболтали. И как-то беспокойство прошло. В городе, где я живу, приходится суетиться, переживать почем зря, вот и с работой проблемы, видимо, придется уйти с занимаемого места. Но все это там. А здесь — малая родина, вкусный чай, родные рядом и понимание. Наверно, мне повезло. Желаю, чтобы у всех было место, где можно почувствовать себя счастливым.
- У нас на даче на свежепостроенной веранде стоял старый холодильник. В нем хранили только кастрюли с собачьей едой (каша + мясные обрезки). И как-то эта кастрюля летом ночью пропала. Мы всю голову сломали: кому она могла понадобиться? Каша-то не очень аппетитно выглядела. А через пару дней нашли на ступеньках отмытую кастрюлю, а внутри записка: «Спасибо, было очень вкусно!» Кто был поклонником собачьей каши, так и не выяснили.
Я своей собаке делаю гречкуу с остатками печенки и подливкой, чтобы не всегдс сух. корм. И иногда пробую. Вкусно, кстати
«Фото сделано в водном походе по Катуни, из которого мы вернулись вчера»
«Да, я тащила крылья туда, они удобно упаковались в микрокулек»
- А я крапивный больше всех дачных супов люблю. Когда родители переехали в частный дом, я пошла искать крапиву — а ее нет! Нашла у соседей, за забором. Спросила разрешения нарвать, объяснила, что на суп. На следующий день слышу, как соседка мужу говорит: «Представляешь, она сказала, что суп из крапивы варить будет — надо же придумать такое!»
Есть французский рецепт, там типа крем-супа, вообще не угадать что это крапива. Наши вариации я лично не очень люблю, а эту ем. Вот щавель или шпинат лучше выходят, как по мне.
- Приехала в отпуск в деревню. С крыльца шагнешь — цветущий луг, птицы заливаются, с куста — малина и смородина. Во дворе банька с веником березовым, а соседи работящие то огурчиком угостят, то лукошко с яйцами из-под курочки на крыльце оставят. А как откроешь чат ЖК, где квартира в северной столице, так и читаешь о том, что соседи спать не дают, да еще и воду горячую отключили. А водопровод и туалет в деревне давно в доме.
- Свекры купили дачу. Поехали летом к ним на новоселье. По старинке пожарили шашлыки, затопили баньку и на боковую. Часов в шесть просыпаюсь от шуршания. Смотрю — никого. Закрывая глаза, и вот опять. Поворачиваюсь, а там свекровь выглядывает из-за двери и руками машет: «Маш, я вот одного понять не могу: ровно ли мы сажаем дерево во дворе, а из этой комнаты идеальный вид открывается». Свекровь моя — золотая женщина, но дотошная, не могу.
«О таком отдыхе я мечтал давно, действительно возвращает внутреннее спокойствие»
- Кто жил в деревне, тот поймет. Гостила у родителей в деревне. Захотелось молоденькой картошки пожарить, из-за жары картошка мелкая, думаю: «О, ребенку бэби-картошечка будет». Пожарила, маслица туда, укропчика, лучка. Сижу, любуюсь, представляю, как все есть будут с аппетитом. Тут приходит мама и как выдаст: «А чего свинячьей нажарила?» В моем детстве не было бэби-картошки, она называлась «для свиней».
- Было дело. Приехали летом к родне в регион в гости, нас позвали помочь копать картошку — потом шашлык, баня, все дела... Да еще разрешили взять той картошки себе пару мешков. Какие были глаза у них, когда я из огромной кучи начала выбирать «бэби»!
- Отправила семилетнего сына на все лето к бабушке на дачу — теперь у меня сын-бабушка, который любит «чаевничать» во второй половине дня, причем травяным чаем. А еще выдал: «Мне ночью стало было немного непривычно, но я вспомнил бабушкины наставления и быстро успокоился!»
«Вывез дружбанов на рыбалку, а еще шашлык пожарить на природе»
- Ночь, лето, река позади деревни, я еще только университет закончила, гуляю с мальчиком. Он мне что-то увлеченно рассказывает, я иду на шаг позади и вдруг съезжаю по мокрой от росы траве в овраг. Глубоко так. Слышу, молодой человек еще минуту что-то рассказывает, а потом вдруг замолкает. Наконец решается и робко зовет: «Ира-а-а...» Достал, обошлось, он подумал — а вдруг сбежала.
- Пошли с друзьями в лес за грибами. Все взяли корзины и с серьезным видом разбрелись по лесу. Я же, абсолютно не разбираясь в грибах, просто гуляла с собакой по опушке, дышала свежим воздухом и собирала полевые цветы. В какой-то момент собака начала с лаем крутиться возле старого пня. Я подхожу, а там бельчонок сидит-дрожит. Я покараулила немного — мама его так и не объявилась. Забрала с собой. Так мы еще пару дней вместе с друзьями выкармливали его и решали, что с ним делать. В итоге он остался у соседки — бабульки Маши. Она обрадовалась, мол, хоть не скучно будет теперь.
- Однажды на рабочей машине семьей поехали на озеро. На обратном пути в степи машина сломалась. Мы ждали, отец чинил машину, вдруг проезжает мимо ПАЗ пассажирский и останавливается. Папа попросил взять меня и маму, довезти до города. Я в этот момент был в футболке, плавках и шлепанцах: как вышел из озера, так и поехал. Лет до 14 мне снилось, как я сижу в этом полном людей ПАЗе в одной футболке и трусах, пытаюсь спустить футболку пониже, чтобы не было их видно, а потом еще через весь город идем пешком домой. Тогда мне было стыдно и неприятно, что все смотрят на меня, а сейчас смешно: подумаешь, ребенок с озера едет.
- На днях теща рассказала. Отправился ее сожитель на рыбалку. Через пару-тройку часов приходит он домой с пустым ведрами. Теща спрашивает: «А где рыба-то? Неужели не поймал?» Тот отвечает: «Ну почему же, поймал. Пришел я, значит, на озеро. Сел, удочку закинул, поставил за спину ведро. Одну рыбку поймал, другую, третью. В ведро складываю. Слышу периодически шум за спиной. Поворачиваюсь — никого нет. Успокаиваюсь и дальше рыбачу. В конце концов начал напрягать меня этот шум. Встаю, смотрю в ведро — а там ничего. Не могу понять... Потом гляжу, а в метрах в пяти от меня бежит ондатра. С моей рыбой в зубах!»
- Я тут давеча дотемна дровишки в сарай возил на тачке с налобным фонариком, и как раз туман опустился, тот еще «Интерстеллар» — мириады капелек, которые в хаотичном порядке летят в разные стороны, а если быстро идти и после остановиться, капли тоже замирают и висят в воздухе. Бросил тележку и просто стоял, любуясь тем, как туман красиво подсвечивается в свете фонаря. Соседи, наверное, подумали, что я странный.
- Решили устроить себе настоящий релакс на даче и купили большой надувной бассейн. Целый день наливали воду, ждали, пока она нагреется на солнышке. Вечером я надела купальник, приготовила напиток с мятой и побежала зануриться в прохладу. Только подхожу к бассейну, а там уже вовсю «отдыхает» наш пес Рекс. Выгонять его не поднялась рука — пришлось подвинуться и устраивать спа-процедуры в компании пушистого.
А вот еще подборка светлых историй и фото из деревни, где каждый летний день превращается в приключение.