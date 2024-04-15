17 фото на тему «А тут, часом, нет фотошопа?»

Есть что-то залипательное в том, чтобы рассматривать фото из серии «до и после». К примеру, глядя на отреставрированную мебель, нам сложно поверить, что раньше она была такой страшненькой. Оказывается, из тумбы с помойки можно сделать конфетку. Также здесь есть люди, которые поменяли образ жизни — и это сильно отражается на их внешности.

«97 и 90 кг. То есть, разница 7 кг, но я еще добавила спорт»

Не, ну я в шоке просто. © joonjoon / Reddit

«Дом примерно 1890 года. Сделали гостиную»

«На перовой фотографии вешу 130 кг, на последней — 55. Прошла через много трудностей, чтобы понять, что счастье — внутри»

«Нашла грустного плюшевого мишку и починила. Его глазки-пуговки теперь на комбинезоне»

«Те же шорты, но минус 10 кг»

«Друг нашел этот комод в комиссионке, починил его и подарил мне!»

«Весила 118 кг, за 23 месяца скинула половину»

«Кучу денег вбухал в ремонт, но это того стоило. Дом в 1994 году и сейчас»

«Избегаю глютена и лактозы (оказалось, у меня непереносимость), резко сократила потребление сахара и перестала заедать стресс»

Вот как выглядят почищенные монетки

«Сбросила 34 кг. Не сижу в соцсетях, все свободное время провожу в спортзале. А еще хожу пешком от 40 минут в день»

Смотрю на челюсть и не верю глазам. Невероятно, что можно так измениться! © ArcheryOnThursday / Reddit

«Пошла на плавание, села на диету и скинула 20 кг за 3,5 месяца. Комбинезон тот же»

«Купила кресло-качалку за $ 5, и на починку ушло еще $ 30»

«Восемь лет назад я весил 129 кг, а сейчас 77 кг»

«Нет ничего, что не могла бы исправить золотая аэрозольная краска»

«Два года назад весила 140 кг, сейчас 95. Раньше я заедала проблемы, но поборола это»

«Было 176 кг, стало 126. Продолжаю в том же духе!»