Очень круто. Но непонятно, что за серое пятно справа около окна.
17 фото на тему «А тут, часом, нет фотошопа?»
Есть что-то залипательное в том, чтобы рассматривать фото из серии «до и после». К примеру, глядя на отреставрированную мебель, нам сложно поверить, что раньше она была такой страшненькой. Оказывается, из тумбы с помойки можно сделать конфетку. Также здесь есть люди, которые поменяли образ жизни — и это сильно отражается на их внешности.
«97 и 90 кг. То есть, разница 7 кг, но я еще добавила спорт»
- Не, ну я в шоке просто. © joonjoon / Reddit
«Дом примерно 1890 года. Сделали гостиную»
«На перовой фотографии вешу 130 кг, на последней — 55. Прошла через много трудностей, чтобы понять, что счастье — внутри»
На перовой? Опять скажут, что придираюсь. Проверяйте, пожалуйста, тексты перед публикацией.
«Нашла грустного плюшевого мишку и починила. Его глазки-пуговки теперь на комбинезоне»
Ну,так эти мишки совсем разные...Цвет ушек внури,сам мишка другого цвета,носик.Да вообще все.Его не починили,сшили заново...
«Те же шорты, но минус 10 кг»
«Друг нашел этот комод в комиссионке, починил его и подарил мне!»
«Весила 118 кг, за 23 месяца скинула половину»
«Кучу денег вбухал в ремонт, но это того стоило. Дом в 1994 году и сейчас»
«Избегаю глютена и лактозы (оказалось, у меня непереносимость), резко сократила потребление сахара и перестала заедать стресс»
Вот как выглядят почищенные монетки
«Сбросила 34 кг. Не сижу в соцсетях, все свободное время провожу в спортзале. А еще хожу пешком от 40 минут в день»
- Смотрю на челюсть и не верю глазам. Невероятно, что можно так измениться! © ArcheryOnThursday / Reddit
«Пошла на плавание, села на диету и скинула 20 кг за 3,5 месяца. Комбинезон тот же»
«Купила кресло-качалку за $ 5, и на починку ушло еще $ 30»
«Восемь лет назад я весил 129 кг, а сейчас 77 кг»
Парню надо срочно остановиться в похудании. Дело попахивает анорексией
«Нет ничего, что не могла бы исправить золотая аэрозольная краска»
«Два года назад весила 140 кг, сейчас 95. Раньше я заедала проблемы, но поборола это»
Я за 2 года прошла путь с 144 до 99 килограммов. Да, разница действительно огромна.
«Было 176 кг, стало 126. Продолжаю в том же духе!»
Если вам нравятся подобные статьи, то вот еще: 15 снимков с такой разницей, что сложно поверить собственным глазам.