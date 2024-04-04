15 снимков с такой разницей, что сложно поверить собственным глазам

Время показывает, как меняются не только люди, но и вещи. Мы любим смотреть на всяческие перевоплощения, согласитесь, есть в этом какое-то волшебство. Скорее заглядывайте в подборочку.
«9 месяцев спустя»
«Минус 36 килограммов»
«Наш дом сто лет назад и сейчас. Старинное фото было найдено в стенах нашего дома 1912 года постройки»
«Сбросил 104 кг. Раньше не мог пробежать и метра, а теперь бегаю марафон на 10 км!»
Марафон - не 10 км. 10 км - это или просто бег на длинные дистанции или кросс.
«Результат моих сегодняшних трудов»
«Скинул 58 кг»
«За 5 месяцев похудела больше, чем на 10 кг»
«До и после того, как я скинула почти 60 кг»
Чудеса ремонта
Цветовая гамма красивая, но жить в таком я бы не смогла
«Скинула 13 кг. На мне те же шорты»
она и на фото "до" нормальная была
Новая стрижка
Стоило всего лишь полить
Цветы тоже живые, им уход нужен постоянный
«Прошло 6 месяцев»
Со штанами надо что-то делать.
Перешла на нежирное мясо и овощи. Много хожу.
Симпатичный крокодильчик
«Прошло 14 месяцев»