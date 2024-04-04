15 снимков с такой разницей, что сложно поверить собственным глазам

Время показывает, как меняются не только люди, но и вещи. Мы любим смотреть на всяческие перевоплощения, согласитесь, есть в этом какое-то волшебство. Скорее заглядывайте в подборочку.

«9 месяцев спустя»

«Минус 36 килограммов»

«Наш дом сто лет назад и сейчас. Старинное фото было найдено в стенах нашего дома 1912 года постройки»

«Сбросил 104 кг. Раньше не мог пробежать и метра, а теперь бегаю марафон на 10 км!»

«Результат моих сегодняшних трудов»

«Скинул 58 кг»

«За 5 месяцев похудела больше, чем на 10 кг»

«До и после того, как я скинула почти 60 кг»

Чудеса ремонта

«Скинула 13 кг. На мне те же шорты»

Новая стрижка

Стоило всего лишь полить

«Прошло 6 месяцев»

Перешла на нежирное мясо и овощи. Много хожу.

Симпатичный крокодильчик