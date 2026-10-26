Чтоб этим трудовичкам на том свете непрерывно фартуки и рушники строчить, причем с эффектом Пенелопы)
15+ историй о трудовиках и физруках, которых просто невозможно забыть
В школе уроки трудов и физкультуры всегда выделялись на фоне остальных предметов. И во многом — благодаря харизматичным учителям. Ну кто из нас не запомнил физрука, который оберегал баскетбольные мячи, будто они фарфоровые, или трудовичку, которая не только учила варить суп, но и рассказывала о хитростях макияжа? А ведь если задуматься, эти предметы совсем не второстепенные в нашей жизни, как и связанные с ними истории.
- Ну вот все же помнят трудовика по такому моменту. Сидишь на уроке условной географии, в ряду поближе к окнам, слушаешь про Австралию, и вдруг раздается стук в дверь. Заходит трудовик: «Прошу прощения, такой-то уважаемый, надо несколько парней на уборку листьев. Кто со мной?»
- Во дворе нашей школы жил кот, которого кормили все, кто мог. В общем, чтобы у кота была хоть какая-то определенность и график кормления, директор назначил старшим по коту физрука. Тот запретил школьникам подкармливать кота и сам приносил ему еду, да еще и упражнения ему придумывал. За полгода кот стал настоящим спортсменом и легко шнырял по деревьям. До сих пор вижу его в школьном дворе.
- У нас на уроках труда, где шили пресловутые фартуки, оценивали в первую очередь ровность швов. Трудовичка буквально прикладывала линейку и оценивала. Шутки ради мы обратились к знакомой швее из ателье-люкс — пятнадцать лет в профессии, доска почета, дипломы-премии, любую одежку без выкройки на раз-два делала. Фартук она сшила за короткие сроки. А трудовичка поставила тройку, потому что «неаккуратные швы».
У ваших учителей ведь тоже были коронные фразы?
- Наш физрук вечно ходил с толстым кожаным блокнотом и что-то туда вырисовывал, пока мы классом бегали. Мы ржали, что он рисует с нас карикатуры. Однажды физрук так энергично объяснял, как бросать мяч, что блокнот упал, раскрылся. Девчонки аж ахнули: там были точные и красивые карандашные портреты в движении. Видимо, учитель упражнялся в рисовании, и у него неплохо получалось, кстати.
- В школе я с 9-го класса сидел за одной партой со своей женой. Все учителя знали о наших отношениях, и физрук все время над нами подшучивал: называл ее моей фамилией, а потом выдавал: «Ой! Еще же рано». Спустя три года после выпуска мы поженились, решили отметить годовщину свадьбы в Турции. И встретили там нашего физрука с семьей. Конечно, разговорились, так он все повторял: «Я все знал заранее».
- Я вот задумываюсь, должны ли в школе на уроках домоводства учить девочек наносить макияж? Наша молодая трудовичка нас научила. Помимо того, что она нас научила шить, вязать, пришивать пуговицы, сервировать стол, разделывать селедку, печь пироги и готовить завтраки, научила нас мейкапу. Как сейчас помню, провела урок по макияжу, рассказала, как ухаживать за кожей.
«Дочке 7 лет. Вот такого котика она сама сшила в школе на трудах»
- Помню в школе на физре составляли список, чтобы записаться на сдачу нормативов, так вот кто-то вписал лишнее имя — Наруто Узумаки. Он был единственным, кто нормативы не пришел сдавать, так физрук к нам вышел и начал громко спрашивать, где Наруто Узумаки.
- Когда в школе только начались серьезные труды, а не поделки всякие, как в начальной школе, мне было дико скучно. Я с детства неплохо с деревом работаю — дедушка научил. А к нам периодически заходил трудовик от мальчиков, и я как-то ляпнула, мол, не хочу супы варить, хочу к пацанам — табуретки делать. Их трудовик глянул на меня и молча вышел.
- Физрук собрал баскетбольную команду, и мы должны были играть против другой школы. Но нас с одноклассником училка по химии усадила переписывать контрольную в ее кабинете, а сама куда-то вышла. В кабинет зашел физрук, говорит: «Вы че тут делаете, мы вас одних ждем». Отвечаю в шутку: «Решите контрольную за нас, сразу поедем». Он ее реально решил, и мы поехали. Матч проиграли. За контрольную получили двойку. Зато запомнили на всю жизнь.
Согласитесь, круто, когда школьники на трудах делают не обычные табуретки, а удобные стулья-лежаки
- В 8 классе физрук отправил меня на соревнования по легкой атлетике. Самое интересное, что бегать я не любила. У меня даже кроссовки были на платформе. Ну какой кросс? Естественно, на половине дистанции я сошла на обочину. Физрук был недоволен, очень недоволен. Даже тройку за год поставить хотел. Но я не растерялась, спустя 18 лет выдала ему ответочку — вышла замуж за его сына.
- У нас в лицее был трудовик и учитель изобразительного искусства, который говорил нам в сентябре делать на бумаге пейзажи, фигурки зверюшек и лица людей из сухих осенних разноцветных листьев. Листья нужно было собирать за август-сентябрь. Прошло 10 лет, и, когда я вижу цветные листья винограда, ловлю себя на мысли, что они идеально подошли бы для тех уроков.
Наверное, нормативы по лыжам нам запомнились лучше всего
- Нашего трудовика звали Рашид Захарович. Как-то мы шли гурьбой с занятий и вдруг он зычно скомандовал:
— Стойте! Посмотрите все наверх!
Мы задрали головы. В небе висели потрясающие кучевые облака.
— Красиво? Так вот запомните: вы никогда больше этого не увидите.
Мы с недоумением переглянулись — оно красиво, конечно, но сколько раз такое видели, да увидим и еще. А через пять минут трудовик снова выдал:
— Снова смотрим наверх. То же самое? Или что-то изменилось?
— Ну да, вон там появилось, а там исчезло.
— Всякий раз, когда вы смотрите на облака, вы видите уникальную картину, которая существует только в это мгновение. Цените эту красоту.
- Тренер моего сына по баскетболу раньше работал в моей школе физруком. Мы с ним друг друга недолюбливали. Мне пришлось даже сдавать экзамен по физре в 9 классе (не хотел оценку ставить в аттестат, пока не сдам). Очень строгим учителем был. И вот встретились, он говорит: «Ну из тебя спортсменки не вышло, будет твой сын спортсменом!» И знаете, он такой же строгий, но дети его обожают. Отличный тренер!
Ох уж эти сложности терминологии
- Одним из самых крутых учителей в нашей школе был трудовик! Он был, конечно, своеобразным товарищем, но одним из немногих учителей, кто учил нас думать. Именно думать, а не запоминать. Мы выдумывали трудную задачу, а потом фантазировали, как ее технически решить. И не останавливались, пока не выдавали по крайней мере 5-6 способов. И только потом выбирали лучший. В процессе это даже немного раздражало, но спустя много лет я оценил полезность полученных знаний и навыков.
- Помню, прихожу первая в класс, еще никого нет, а у меня на парте лежит красивая красная роза. Подумала, что ошибка какая-то, положила ее учительнице, она была приятно удивлена. На следующий день снова обнаружила цветок у себя за партой. Подумала, что может какой-то тайный ухажер появился в школе, стало так тепло на душе, невероятно мило. А потом узнала, что это трудовик нашей классной руководительнице оставлял на столе, но в последний момент убирал на парту назад, потому что не решался. Как мы об этом узнали? А он сам признался прямо на уроке при всех. Самый интересный день в школе!
Так обустроил мастерскую в школе один трудовик. Диву даешься, как ответственно человек относится к работе: учтены все нюансы
- В детстве недолюбливал нашего физрука. Вечно он придирался: «Не сиди на мяче, не бей волейбольный мяч ногой, не кидай баскетбольный мяч в воду!» Тогда мне казалось, что он просто злой. А теперь я сам стал учителем физкультуры. Как же я его понимаю — дети совсем не берегут инвентарь.
- Трудовичка то и дело могла влепить мне тройку. И вот мы готовили итоговую работу в 9-м классе — вышивку. Я честно старалась. У меня в аттестате была одна четверка и маячила тройка по труду! Когда я принесла учительнице вышитый рушник, она посмотрела на него, вздохнула и выдала: «Ставлю четыре, но в 10-м классе выбери другое направление. Чтобы я тебя больше не видела».
Фото с любимым учителем физкультуры
Что же, трудовики и физруки действительно умели запоминаться. Не зря о них так много историй, которые мы вспоминаем осенними вечерами, сидя на деревянных табуретках, глядя на желтые листочки и мечтая пробежать кросс на школьном стадионе.
А вот еще несколько статей на насущные темы:
Комментарии
Рискую прослыть душнилой, но более альтернативно устроенных людей, чем физруки и трудовики - трудно найти.
Как говаривал Кот Бегемот - "это даже хуже кондуктора в трамвае" 😸😏😶
Одноклассница моего сына вышла замуж за физрука сразу после окончания школы. Через год развелись. Их сыну на тот момент было уже 10 месяцев. Кто внимательный, тот поймет.