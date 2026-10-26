15+ историй о трудовиках и физруках, которых просто невозможно забыть

Что же, трудовики и физруки действительно умели запоминаться. Не зря о них так много историй, которые мы вспоминаем осенними вечерами, сидя на деревянных табуретках, глядя на желтые листочки и мечтая пробежать кросс на школьном стадионе.

А вот еще несколько статей на насущные темы: