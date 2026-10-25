Мужик, признался за бы честно, что лишнего выпил перед спектаклем 🤣
12 знатоков рассказали о театральном закулисье — и это интереснее любого спектакля
Театр в последние годы становится все более популярным, посмотреть на живую игру — это особое ощущение, кино его не заменит. Тем интереснее поклонникам театра понять, что происходит за кулисами, узнать пару секретов из внутренней кухни и послушать театральные байки.
- Наш заслуженный артист играл роль негодяя. Идет сцена, где он некрасиво обращается с героиней. Вдруг из зала слышится крик: «А ну не трогай ее!» Выскакивает какой-то огромный мужик и направляется прямо на сцену. Благо один из артистов перекрыл ему дорогу и вместе с администрацией его вывели. Но у этой истории есть невероятное продолжение. Та самая артистка спустя пару месяцев вызывает такси на работу. Садится в машину, начинают ехать, и тут водитель и говорит: «А помните, как на спектакле „Одноклассники“ какой-то мужчина чуть на сцену не выбежал? Так вот, это был я.» Надо ли говорить, как напряглась актриса, но он тут же продолжил: «Вы извините меня, но вы все так убедительно играли, что меня перекрыло».
- Репетировали мы, значит, «Комедию органов внутренних дел». Это не про полицию, если что. Часть персонажей — это люди, а часть — их органы, которые спорят между собой. Например, Мозг говорит, что не надо творить глупостей, а Желудок очень хочет съесть тортик на ночь. В связи с этим фразы режиссера, вырванные из контекста, звучат забавно: «Где Губы? Что? В пробке стоят, так пусть выходят из дома пораньше!»
- По долгу профессии мне приходится целоваться на сцене с актрисами (а не со своей женой). Иногда целоваться не по-театральному, пряча поцелуй за каким-нибудь жестом или движением, а по-настоящему. Мы говорили об этом с женой, и она рассказывала, как впервые увидела мой поцелуй на сцене. Сначала ее обдало жаром (хотя я предупреждал перед спектаклем), но потом она быстро поняла, что все это не по-настоящему. Да и вообще я не знаю таких случаев, чтобы мужья или жены запрещали своим благоверным целоваться с партнерами. У нас все адекватные и умеют разделять личную жизнь и издержки работы.
- Я пришел работать во МХАТ в 2001 году. Электроником. И вот одно из первых моих сильнейших впечатлений. Спектакль «Дядя Ваня». Поставлен в 1985 году, и декорации с тех пор никак не обновлялись. За 16 лет декорация дворянского дома превратилась, по сути, в рвань: ободранная мебель, стены, дыры, трещины. Когда я на это посмотрел, то первая мысль у меня была: «Как это можно показывать зрителю?» Мой начальник улыбнулся и сказал: «Погоди, сейчас придут осветители, свет поставят и все будет норм».
Я, конечно же, не поверил. Но пришли осветители, тут подсветили, здесь затемнили, там фильтр наложили. Через два часа на сцене стояла дворянская усадьба. Художественное освещение может творить натуральные чудеса.
- Играли мы как-то новогоднюю сказку «Морозко». Наша сцена оснащена вращающимся кругом, и на него были установлены три красивых оленя, сделанных из фанеры. Сказка в самом разгаре, начинает вращаться круг, и в какой-то момент фанерная голова одного из оленей цепляется за кулису и с хрустом отрывается. Реакцию детей и актеров представить себе нетрудно. Пришлось сказочным персонажам как-то отшучиваться, мол, олень слегка устал и пригорюнился. Теперь эта голова висит у нас в гримерке, как ценный артефакт.
- Буквально недавно было. Читаю монолог на сцене и слышу фантик в зале. А сцена такая, что могу ломать четвертую стену и смотреть на зрителей. Перевожу туда взгляд. Сидит кумушка, конфетки разворачивает. И, увидев, что я на нее смотрю, останавливается. Но как только я перевожу взгляд, снова начинает шуршать. Ну неужели нельзя потерпеть хотя бы до смены сцены! Ведь это уже где-то час спектакля. Уже понятно, что в нем между новеллами целые блоки с громкой музыкой. Нет, самая умная. Я же тихонько. Я не мешаю.
И таких полно. Разговаривать в голос, хрустеть пальцами, топать ногами. Одна тетенька подготовилась к спектаклю длительностью 4 часа. Чипсы захватила.
Короче, люблю я зрителей, но такие кадры бывают, хоть в рамочке вешай на стене.
- Я занимаюсь в театральной студии, и мы ставили «Школу злословия». Есть там один персонаж, Джозеф. Его часто сравнивают с виконтом де Вальмоном из «Опасных связей». Он носит маску добродетели, а сам циник и манипулятор. Так вот, у нас было два актера на роль Джозефа. Второго взяли потому, что первый Джозеф всегда опаздывал и иногда даже не приходил на репетиции вовсе. Злой рок преследовал эту роль: второй Джозеф тоже стал прогуливать. Ситуация достигла абсурда, когда оба отказались от репетиции, сославшись на важные дела. А дальше Джозеф № 1 прислал в общий чат фото, как Джозеф № 2 шел по ТЦ, уплетая шаверму. Короче, они оба были в торговом центре во время репетиции.
Зато Джозеф N1 доказал, что для своей роли идеально подходит 😁
- Наш худрук вообще не мучает артистов, заставляя репетировать спектакль с утра до ночи, за что ему низкий поклон. Он понимает, что актер — субстанция тонко организованная и не стремится разорвать эту тонкую нить, вызвав у артистов недовольство. Зато я наслышан о некоторых режиссерах, которые считают, что актер должен страдать на сцене и вообще жить в театре. Они-то и репетируют с утра до ночи, орут, считая, что именно в таком безумном режиме рождается настоящее искусство. Чушь собачья. Зритель не увидит ваших страданий и слез, пролитых во время репетиций. Зрителю нужны понятный сюжет, харизма актера и либо посмеяться, либо погрустить — зависит от жанра спектакля. Ну и всякие штуки в виде красивого света, музыки и декораций. А выдавливать из артиста последние силы, чтобы он удовлетворил твои безумные режиссерские амбиции, — такое я считаю издевательством, призванным лишь потешить собственные комплексы.
- То, что происходит в закулисье во время спектакля, — отдельная жизнь. Я бы продавал туда билеты, будь такая возможность. Зачастую необходимо совершить множество перестановок прямо по ходу спектакля, поэтому монтировщики за задником или декорациями творят свою непростую магию. Что касается артистов, — как сказал какой-то мудрый человек, — работа актером взрослению не способствует. Поэтому на сцене может происходить безумно драматическое действие, с кем-то расстаются или предают, а за кулисами пара артистов отплясывает после своего эпизода или отпускает скабрезные шуточки.
Конный театр Ларисы Лусты, где главные актеры — это лошади
- Если ты занят в постановке нового спектакля, то приходишь на утреннюю репетицию к 11 часам. При этом можешь быть не занят в каком-то эпизоде или занят, но буквально минуту сценического времени, так что можно и чай попить сбегать. Репетиция по графику заканчивается в 14, но чаще всего мы успеваем все разобрать за пару часов, так что к 14 я уже могу быть дома, почесывая пузо на кровати.
Вечерняя длится с 18 до 21, но почти всегда мы уходим раньше, если, конечно, это не предпремьерные дни, когда все носятся в мыле и могут задержаться. Учитывая мою нехилую занятость, вместо вечерней репетиции я чаще всего играю вечерние спектакли, которых на неделе у меня может быть 3-4 штуки. Ну а что касается общей занятости — крайне редко случается такое, что и в репетициях я не занят, и спектакль на неделе один. Но, честно говоря, в этом случае я начинаю лезть на стену — не люблю сидеть без работы.
- Работаю в театре. Только здесь с утра можно быть коровой (детский спектакль), а вечером — роковой красоткой. Обожаю свою работу!
- Один старый актер пришел на утреннюю сказку после того, как полночи отмечал какой-то праздник. Играл он то ли волшебника, то ли деда Мороза, неважно, но по роли должен был выйти на авансцену и поприветствовать детей фразой «Здравствуйте, дорогие дети». Начинается его эпизод. Он выходит на сцену, тяжело опускается на бутафорский камень и уверенно так произносит: «Здравствуйте, дорогие деньги».
Кстати, вы знали, что можно установить точный возраст такой профессии, как актер?
Профессия актера зародилась в Древней Греции. Традиционно началом считается 534 год до н. э., когда древнегреческий поэт и драматург Феспид во время праздника Великих Дионисий впервые отделил от хора отдельного чтеца-актера, вступившего с ним в диалог.
В Древней Греции актерское дело было почетным занятием, однако позднее в Древнем Риме статус актеров упал, они стали низшими слоями общества.
Новый расцвет профессия получила в эпоху Возрождения, а окончательно закрепилась как уважаемое искусство в XIX веке.