12 знатоков рассказали о театральном закулисье — и это интереснее любого спектакля

Профессия актера зародилась в Древней Греции. Традиционно началом считается 534 год до н. э., когда древнегреческий поэт и драматург Феспид во время праздника Великих Дионисий впервые отделил от хора отдельного чтеца-актера, вступившего с ним в диалог.

В Древней Греции актерское дело было почетным занятием, однако позднее в Древнем Риме статус актеров упал, они стали низшими слоями общества.

Новый расцвет профессия получила в эпоху Возрождения, а окончательно закрепилась как уважаемое искусство в XIX веке.