15+ историй и фото с сельских праздников, на которых гуляла вся деревня

«Собрался в субботу на День урожая Ивановской области. Прихожу на локацию в ожидании шатров, теплого чая и свежих пирогов... А там никого. Пишу смс барышне-организатору: „Где все-то?“ И в ответ получаю: „Мишут, так мероприятие в воскресенье, а сегодня суббота“. На следующее утро не хотел никуда идти. Но в ленте увидел фотки пугал и тыкв размером с кабанчика и пошел в парк. День урожая удался на славу. Саженцы, овощи, варенья и соленья, мед, пироги и прочая выпечка, сыры и другая вкуснота — все было в наличии. Сувениры от ремесленников тоже присутствовали. Были там и разнообразные мастер-классы, но я больше залипал на конкурсе на самые большие овощи. Как человек, далекий от сельского хозяйства, с огромным удивлением наблюдал тыквы размером с люк водоканала. И на тыквы размером с самую огромную дыню».