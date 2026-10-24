15+ историй и фото с сельских праздников, на которых гуляла вся деревня
В деревне умеют отмечать праздники так, как не снилось ни одному городу: с размахом и душевным теплом. Здесь каждый праздник — будь то фестиваль народных ремесел, шумная ярмарка или же уютное семейное застолье с длинным столом на всю улицу — превращается в событие, которое помнят годами. Вот вам истории и фото о сельских гуляньях, от которых хочется немедленно сесть в автобус и уехать туда, где пахнет прелой травой и первым снегом. А в бонусе — детское воспоминание автора о любимом деревенском празднике.
- На День села дед Степан притащил на площадь какую-то будку с занавеской и надписью «Машина времени». Все вокруг смеялись: дед чудит! И вот под хохот толпы Иван завел внутрь главную сплетницу тетю Веру. А через минуту она с сияющей улыбкой вышла оттуда. В руках у нее было цветное фото 1965 года, где она маленькая сидит на плечах у отца. Оказалось, дед полгода собирал по соседям пыльные старые пленки, оцифровывал их, раскрашивал через нейросеть с помощью внука и печатал прямо в будке на фотопринтере. Очередь за кадрами детства стояла до ночи.
Фестиваль дынь в Казахстане
- Приехала я прошлым летом в деревню к бабушке и не могла поверить в то, как все круто изменилось! Дороги строят, облагораживают местность, набережную даже хотят сделать. А еще как раз в день моего приезда был новый праздник. День гуся назывался. На рынке устроили ярмарку, где можно было купить гусиные перья, одеяла, подушки, самих гусей в любом виде. Правда, бабушкины гуси как будто что-то чувствовали, целый день не выходили на улицу во время этого праздника.
Фестиваль народных ремесел «Праздник топора»: село Зоркальцево, Томская область
- Вот и пришла пора моему редкому, но приятному посещению родной деревни. Я решил удивить бабушку, которую не видел уже пару лет. Приеду, думаю, без предупреждения. Приезжаю я, а во дворе какие-то незнакомые машины. Решил, что соседи приехали, или, может быть, бабушка кого-то пригласила. Открываю дверь, а в доме свадьба! И не просто свадьба, а свадьба моей кузины. Я и забыл, что она уже выросла. Правда, меня почему-то не пригласили. Все гости смотрят на меня, я стою как вкопанный с пакетом продуктов в руке. Невеста подбегает ко мне, обнимает, рада, смеется, но видно, что немного смущена. Потом подходит ее жених, и мы узнаем друг друга. Оказывается, это мой одноклассник. В общем, тот вечер был полон смеха и воспоминаний.
Праздник традиций на родине владимирских тяжеловозов
- Я рос в маленькой деревне Ростовской области. 31 декабря 2001 года, мне 13 лет. В воздухе витает атмосфера праздника, ведь много вкусного стоит в холодильнике, из печных труб заснеженных домов валит дым, а в окнах соседей мигают гирлянды. Жду вечера, ведь знаю, что мама мне в подарок купила «Киндер сюрприз». И вот за окном стемнело, стол накрыт, а за столом мы: бабушка, мама и я. Осталось минут 15 до полуночи, как вдруг в доме гаснет свет. Мы вышли на улицу и поняли, что электричество отсутствует по всей деревне. Как же я расстроился! Но электричество вскоре включили, мама попросила проверить, не оставил ли Дед Мороз мне подарок под елкой. И хотя я давно не верил в эту историю, да и знал, что мама мне купила этот «Киндер», это все равно был такой волшебный момент, что и не передать. В яйце был деревянный самолетик с бордовыми пластиковыми колесами, который стал в ту ночь для меня нечто большим, чем просто игрушка.
«День оленевода на ледовой площадке озера Суоллах в селе Хатыстыр, что в Якутии. Очень атмосферный и познавательный праздник»
- Я тоже была на похожем празднике, но попроще. У нас он назывался День Солнца и был приурочен к полному выходу Солнца из-за горизонта. Шашлыки жарили, на оленях катались, что-то еще было. 40 лет с тех пор прошло.
«Побывал на чудесном и душевном празднике в Вологодской области»
«Большинство тех, кто прибывают на праздник в селе Шелота, стараются приехать в народных костюмах. Целый день звучит музыка, водят хороводы. Получается очень живо и душевно».
- Бабушка рассказывала, как в ее детстве на праздник урожая в деревню приезжал киномеханик дядя Коля. Фильм крутили прямо на беленую стену старого амбара. Вся деревня приносила свои стулья, пледы и пироги. Ей и другим детям доставались самые лучшие места — прямо напротив «экрана». Вечер, стрекочут сверчки, пахнет свежими яблоками и травой, а на стене оживает кино. Прошло уже много лет, а для нее это до сих пор самый лучший кинотеатр в мире.
Фестиваль ездовых собак «Хаски Фест» в Новосибирской области
«Программа фестиваля была более чем насыщена: здесь можно было погладить и обнять ездовых собак, сфотографироваться с ними и даже прокатиться в упряжке. А еще посетителям предлагалась езда на снегоходах по живописным местам и национальные блюда народов севера».
День урожая в Ивановской области
«Собрался в субботу на День урожая Ивановской области. Прихожу на локацию в ожидании шатров, теплого чая и свежих пирогов... А там никого. Пишу смс барышне-организатору: „Где все-то?“ И в ответ получаю: „Мишут, так мероприятие в воскресенье, а сегодня суббота“. На следующее утро не хотел никуда идти. Но в ленте увидел фотки пугал и тыкв размером с кабанчика и пошел в парк. День урожая удался на славу. Саженцы, овощи, варенья и соленья, мед, пироги и прочая выпечка, сыры и другая вкуснота — все было в наличии. Сувениры от ремесленников тоже присутствовали. Были там и разнообразные мастер-классы, но я больше залипал на конкурсе на самые большие овощи. Как человек, далекий от сельского хозяйства, с огромным удивлением наблюдал тыквы размером с люк водоканала. И на тыквы размером с самую огромную дыню».
«Фестиваль тыквы. Впервые вижу таких огромных красавиц»
- Рос я в сибирском селе. Природа, красота. Застолья по праздникам, куда нас, детей, девать? В итоге нас усаживали в комнату с бабулей, и она нам рассказывала не сказки, а сибирские истории про то, как они на покосах встречали волков, сов, лис. Про то, как рыбачили, как осваивали поля, рубили лес. Я лучше историй не помню, ибо они настоящие. Было очень круто и атмосферно.
«Каждый свой день рождения до 16 лет я отмечала в деревне. Моя мама всегда наполняла миску конфетами, пряниками и печеньем. В дополнительных сладостях мы точно не нуждались!»
- Жили в деревне. Я, мама, папа и брат. Мама — учительница в сельской школе, папа — разнорабочий. Всякого хватало, но расходовали экономно, конфеты и сладости больше делали сами, дома. Зато каждый раз на Новый год родители устраивали нам с братом настоящее волшебство. Мы получали по огромному мешку сладостей, фруктов и прочих радостей, плюс подарки, которые мы действительно хотели. И, какими бы не были обстоятельства, каждый Новый год был лучшим праздником, который родители создавали для нас — и атмосферой, и вот такими приятными сюрпризами.
Бонус
- Когда я была маленькой, мы с родителями жили в деревне. Осенью отмечали окончание уборки картошки. Все жители собирались на краю поля и под открытым небом выстраивали длиннющий стол из досок на козлах. Народ нес малосольные огурчики, пироги с капустой, пельмени, вареники, домашний творог со сметаной и, конечно, печеную картошку. Мы, детвора, носились вокруг, а взрослые затягивали песни так душевно, что, кажется, эхо за рекой отзывалось. Усталость у всех улетучивалась, зато оставалось чувство полного счастья.
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