16 историй с курсов вождения, пропитанных ароматом кофе и чувством юмора автоинструкторов

Мой инструктор мне много полезных советов надавал - на все случаи жизни. До сих пор, 20 лет спустя, ими пользуюсь.

А в свой первый день за рулём встала на красный на горке. И понимаю, что стартовать с места не смогу, а скатиться нельзя: сзади Мерседес подпёр почти вплотную.

Накатила паника: что делать?! Вспомнила советы инструктора...

Включила аварийку и стою. Загорелся зелёный, я стою. Мерседесу пришлось дожидаться, пока все проедут, чтобы сдать назад и объехать меня. А я дождалась следующего зелёного и, убедившись, что никто меня не поджал, спокойно поехала. Слегка скатившись на старте, как и предполагала.