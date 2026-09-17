Останавливает, однажды, гаишник, выхожу к нему с документами, стоим, разговариваем. Вдруг он вскидывается, глядя на машину: "А права водителя где?!"
Оборачиваюсь, а моя овчарка уверенно восседает за рулём.
Что ж, мы, тоже, можем пошутить. Перелистываю бумажник и предъявляю "права" - почти как настоящие, только водитель там Овчарка Немецкая и фото соответствующее)
16 историй с курсов вождения, пропитанных ароматом кофе и чувством юмора автоинструкторов
Учеба в автошколе — это отдельная история в жизни каждого, которая запоминается порой сильнее, чем долгожданный отдых у моря. Здесь и волнение по поводу заглохшего двигателя, и счастливые моменты первой удачной парковки, и суровые, но добрые мастера-автоинструкторы за соседним сиденьем. Для одних вождение сразу стало любимым хобби, а другие же шли учиться на права, чтобы возить внуков, как та самая бабушка, обгонявшая маршрутки. Эти дни пропитаны смехом и особой иронией.
- Работаю инструктором. Как-то довелось учить вождению бабушку Нину. Она решила получить права, «чтобы внуков возить». На первом же занятии обогнала маршрутку, я чуть ли не в кресло вжался! А она такая: «Милок, тут нечему удивляться! Я же всю жизнь на велосипеде гоняла, чего тут бояться-то». Сдала, кстати, с первого раза.
- Первое занятие. Инструктор спрашивает: за рулем когда-нибудь был? Говорю — первый раз. Просит проехать, я глохну. Все понятно. Но все элементы выполняю четко. Он помолчал и недоуменно: «Зачем говоришь, что первый раз?» И тут я выкидываю козырь, ведь я на электропогрузчике на заводе уже 6 лет работаю. Тот автодром по сравнению со складом — детский сад. А на машине — и правда впервые. В общем, поехали мы сразу в город.
Хозяева вышли на 5 минут в магазин, а их хаски уже за рулем. Наверное на «Комисара Рекса» опаздывает!
Останавливает, однажды, гаишник, выхожу к нему с документами, стоим, разговариваем. Вдруг он вскидывается, глядя на машину: "А права водителя где?!"
- Инструктор у меня был спокойный как удав — дядька в клетчатой рубашке и с термосом в руках. Что бы я не натворила, он только говорил: «Угу». Тут заглохла на дороге, не выдержала — спрашиваю, вы вообще видите, что у меня происходит? А он отхлебнул чай и как выдал: «Деточка, я 20 лет учу. После вас меня уже ничем не удивить».
Чай в кружке - это как палетка яиц на заднем сидении? Тормозим плавно, трогаемся аккуратно?
- Еду я на практическом занятии по двухполосной улице с поворотами и светофорами. Инструктор рядышком, мне возобновлять движение. Я чуть задерживаюсь, начинаю ехать, тут меня обгоняет большой черный джип с двумя девицами на борту. Они смотрят на меня строго, что-то говорят. Инструктор мне такой: «Не обращайте на них внимания, не стоит расстраиваться». А я ответила: «Мне-то не из-за чего расстраиваться. Это они так спешат, что ой-ой-ой. А я занята, мне расстраиваться некогда». И все это я говорила вцепившись в руль и судорожно глядя перед собой.
- 2000 год. Училась у частника, тогда можно было. Учил он на личной машине. Весна. У нас асфальт сходит вместе со снегом. Дороги в свежевытаявших ямах. Он мне: «Объезжай! Объезжай! Ну что же вы опять в яму!» И прям видно как он переживает за каждую собранную его машиной ямку. А я-то что? Я до обучения никогда не водила. А тут руль, педали, машины встречные... До ям ли мне было? Но, кажется, в итоге научил неплохо: и водить, и ямы объезжать.
Шутник-автолюбитель нарисовал себя с женой в образе котов во время их первого выезда на дорогу
- Сдавала автодром в ливень — дворники не справляются, стекла запотели. Заканчиваю «гараж», а инструктор смотрит на меня в упор и строго: «Вы понимаете, что сейчас сделали?» У меня все внутри оборвалось — ну все, думаю, провал. А он вдруг достает из кармана шоколадку, протягивает мне и тихонько говорит: «Вы сделали „гараж“ по зеркалам в полной темноте. Я сам так не умею».
К сожалению, это знак того, что водить НЕ научили. Просто натаскали до рефлекса «въезжать в гараж» вот в этой конкретной точке вот этой конкретной площадки. Подвинь вешки на метр — всё, фиаско.
- Я сдавал вождение два раза.
В первый раз: в 200 метрах от автошколы выезд на трехполосный проспект. На тот момент он был не размечен. Я «не пропустил» авто, которое ехало по второй полосе. Второй раз уже по снегу объездили полгорода, осталась петля до школы (три улицы, 3-4 км). Поворачиваю на первую и влетаю в сугроб. Думаю: «Ну все, приехали. Теперь весной третий раз сдавать». А гаишник в машине: «Что стоим, курсант? Поехали». В общем, сдал.
- Мой инструктор по вождению когда-то подарил мне фразу, выручавшую меня не раз в непростых ситуациях и на дороге, и в жизни. Когда я покрывалась холодным потом от какого-нибудь сужения с пяти полос до двух, он размеренно произносил: «Мы не говорим — „сложно“, мы говорим — „интересно“».
Когда первый день за рулем, то все средства хороши, чтобы проинформировать об этом других участников дорожного движения
Мой инструктор мне много полезных советов надавал - на все случаи жизни. До сих пор, 20 лет спустя, ими пользуюсь.
А в свой первый день за рулём встала на красный на горке. И понимаю, что стартовать с места не смогу, а скатиться нельзя: сзади Мерседес подпёр почти вплотную.
Накатила паника: что делать?! Вспомнила советы инструктора...
Включила аварийку и стою. Загорелся зелёный, я стою. Мерседесу пришлось дожидаться, пока все проедут, чтобы сдать назад и объехать меня. А я дождалась следующего зелёного и, убедившись, что никто меня не поджал, спокойно поехала. Слегка скатившись на старте, как и предполагала.
- Племянница сдавала на права. Инструктор у них был очень интересный дядечка. Он всем говорил: «Носишь каблуки? Води на каблуках! Музыка любимая есть? Приноси на занятие свою флешку!» У него женщины сдавали все!
У меня каблуков почти не осталось с тех пор,как за руль села. Только парадно - выходной вариант обуви. А повседневка вся удобная. Всё же мне не удобно на каблуках за рулём.
- Я город сдала с третьей попытки. В первый раз передо мной был парень. Он, когда парковался, с разгона въехал в сугроб, который был на обочине. Вышел радостный, так как сдал. Следующей была я, из сугроба выехать не могла: машина буксовала. Раскачка не помогла. Во второй раз на перекрестке на красный остановилась так, что колесо попало в обледенелую яму в асфальте. Опять забуксовала, раскачка не помогла. Отправили на пересдачу. На третий раз сдала, хотя все еще была зима, но я победила ее. Но многие учились зимой, так как зимой сложнее, а сдавали летом. После зимнего обучения сдать летом намного проще.
- Знакомая рассказывала про обучение в автошколе. Началось с того, что она села на водительское сиденье и ноги под кресло убрала. Потом как-то инструктор сказал ей: «Открой капот». А она про себя подумала: «Какой невоспитанный! Капот я за него должна открывать!»
Автоледи практически всегда безошибочно можно определить по характерному износу каблуков. Краска всегда в этом месте сотрется
- Мне с инструктором не очень повезло. Помню, училась парковаться задом, а он все время надо мной подхихикавал. Мне это все надоело и я сказала: «Знаете, когда к нам в отдел приходят новички учиться на компьютере работать, тоже поначалу совершают самые простые ошибки, но мы же относимся с пониманием». Замолчал. Потом старался лучше объяснить.
- На первом занятии инструктор меня спросил: «Картошку чистить умеешь? С первого раза-то наверное не получалось, но потом научился? Значит и машину водить научишься». И правда, научился, стаж уже почти 7 лет.
- Город на экзамене не сдала, потому что на перекрестке дождалась зеленого и поехала. Гаишник тормознул и спросил почему не посмотрела по сторонам? Я говорю: «Так им же красный». Он мне: «А что, на красный у нас не ездят?» Сейчас, если вдруг оказываюсь рядом с учебной машиной, стараюсь не нервировать водителя. А я частенько их встречаю, так как недалеко от дома место встречи инструкторов с учениками. Вижу, что новичок замешкался на светофоре — молча стою и терпеливо жду, пока он спокойно тронется. Потому что помню, как меня оббибикивали в такой ситуации. И так не по себе — машина глохнет, все забыла, а тебе еще и сигналят.
Гаишник идиот. Он про боковое зрение не слышал явно.
У меня муж башкой по сторонам не крутит, но что с боков - видит лучше, чем я на своем пассажирском.
А я, когда за руль сажусь, придвигаю сидение настолько близко, что мне тоже хватает легкого наклона головы, чтоб направо-налево посмотреть. А не крутить ею
Такой вот мягонький подкокотник
- Я еду ровно между двумя полосами (две полосы в одном направлении), мне просто так удобно понимать, что я ровно еду. Мой инструктор спустя пару минут такой такой езды: «Оль! Ну выбери, наконец, полосу, которая тебе больше нравится! Сзади товарняк собрала!» Это было около 30 лет назад. Как вспоминаю — сразу смеюсь.
Ой, у нас так по весне в деревне под Минском многие ездят. Потому что правая полоса в ямах справа, а левая - слева, и реально либо лавировать, как пьяный ёжик, либо давить по центру.
- Сдала город с первого раза! Окрыленная, выхожу из машины, сейчас позвоню — мужа обрадую. Тут выходит инструктор и говорит: «Я не понял, а почему вы не в кассе?» Я недоуменно на него посмотрела, ведь сдала же! Он вытаращил глаза и такой: «А вы не знали, что за экстренное торможение с ученика взимается 5000 рублей? Сегодня как раз-таки было такое, я же аж кофе пролил на брюки». Я напряглась, а он улыбнулся и выдает: «Да шучу я!» Такой вот шутник!
Каждая такая история — маленький кусочек большого пути, который начинается с потных ладоней на руле и заканчивается уверенным поворотом ключа зажигания. Автошкола запоминается не идеальными маневрами, а теплыми, смешными и порой абсурдными моментами, которые остаются в памяти на всю жизнь.
Комментарии
У Эдми в последнее время все истории чем-то пропитаны. Может, пора перестать прописывать уже каждый пост? Ну нет других формулировок что ли? Или на пропитанное лучше кликают?