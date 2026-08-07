23 истории и фото о еде на природе, которые пропитаны ароматом печеной картошки, свежего укропа и маленькими радостями
Считается, что на природе еда вкуснее. К примеру, даже простые бутерброды с колбасой или перловая каша превращаются в лакомство, если есть их, сидя у костра в лесу или на веранде на даче. Именно поэтому мы так любим выбираться на шашлыки, пикники и просто на дачу и в деревню и потом хранить теплые воспоминания об этом. Хрустящая корочка печенной на углях картошки, только что сорванный с грядки укроп и чай с листьями смородины на веранде — из таких мелочей и складывается настоящий уют.
- Начала встречаться с обеспеченным мужчиной. Однажды он сказал, что устроит мне незабываемый пикник. Всю дорогу до места он пел, какой потрясающий обед на природе нас ждет. Приехали, я решила помочь и полезла в его пакеты за едой. Открываю и столбенею: там только хлеб с чесноком и укропом, палка колбасы, какие-то пироги и термос. А он смотрит на меня так обрадованно и говорит: «Представляешь, я тут недавно у родственника на даче оказался. Он мне на веранде стол накрыл с бутербродами и пирогами, чай такой ароматный налил. Ничего вкуснее не ел! Решил тебе тоже такой обед устроить». Я уж не стала ему говорить, что таких обедов у меня было предостаточно, и я лучше бы что-то другое поела. Посидели мы, кстати, очень душевно.
- Ездила в деревню к двоюродной бабушке. Лето, жара, завтракать садимся во дворе. Она выносит мне омлет. Я ем, ем, а он не заканчивается. Уже не лезет. Говорю, что наелась я, не могу больше. Бабушка восклицает: «В смысле наелась? Да ты что? Тут же всего 8 яиц!»
Сыночек, уехал во взрослую жизнь в 23 года. Три года, на тот момент уже работал. Переехал в соседний город, побольше, снял квартиру, нашёл работу. Живёт. Приезжает на выходные, раз-два в месяц. Бабушка (моя мама) переживает, что внук голодает. Каждый раз собирает гуманитарку😂 овощи, фрукты, мясо, птицу, домашние яйца, масло раст, сливочное. Ребёнок сначала брал, потом отказываться начал. Сказал, что овощи-фрукты портятся, мясо лежит в заморозке по полгода. А потом, я увидела, сколько ему собирают, хватит на семью из 6 человек😂
Как то ночью выхожу, собака истерии. Свечу фонариком а у кобеля еж утащил здоровую кость и прямо рядом с ним ее обгрызает игнорируя хозяина косточки. Чуть до инфаркта пса не довел.
«Вот такие ежики-малыши живут у нас на даче. Котейкам нужно держать ухо востро — объедят!»
- Когда работала в ресторане, мне нравилось смотреть, как повар мешал большие объемы салатов руками. Казалось, что это очень удобно, особенно когда готовили «Цезарь». И вот как-то раз на пикнике у малознакомых людей я вызвалась мешать салат. Вдруг замечаю, что все на меня как-то чудно смотрят. Потом поняла, в чем дело, но руки были уже в салате. Даже не помню, ел ли его кто-то после этого.
не знаю как на пикнике, но дома я салат тоже руками мешаю. правда, пока все нарежу, 10500 раз руки помою.
- Мы с друзьями очень любим ходить в лес с палатками на несколько дней. И вот недавно опять собрались, стали обсуждать меню. А у нашего друга Жени новая девушка появилась. Так вот она на все предложения фыркала: мол, макароны с тушенкой она не ест, бутерброды тоже не любит, как и супы. Решили, пусть сама себе отдельно берет, что хочет. И вот мы все собрались с утреца и пошли на любимое место, располагаемся. Когда эта мадам стала доставать свои продукты, мы еле сдержались, чтобы не засмеяться. Она взяла с собой на 3 дня 2 пакета чипсов, роллы, маленькую пиццу и карбонару. Все, кроме чипсов, она купила в кафе еще вчера. А на улице июль в разгаре, жара. Конечно же, к вечеру паста испортилась, мадам ела роллы с пиццей. На следующий день остатки ее еды тоже пришли в негодность. Мы предложили ей угоститься супом из котелка. Сидит ест, а потом как выдаст: «Ребят, как же это вкусно!»
Какое чудесное фото - прямо чувствуется, какая вкусная яишенка. Да еще такой красивый вид с берега. Эти моменты надолго остаются в памяти!
«2020 год. Палатка и красоты Урала всегда под рукой».
- Каждое лето копали картошку: бабушка, дедушка, родители, дядя и я. А на соседнем участке семья бабушкиной родной сестры в таком же составе. Как все выкопаем, садимся двумя семьями подкрепляться. Картошку мы клали не в угли, а закапывали неглубоко в землю под костер. В земле шкурка тоже темнела, но картошка никогда не подгорала до углей. Черная шкурка уже считалась браком.
В моем далеком детстве картошку мы мыли и заворачивали в фольгу от шоколадок, а потом запекали на углях в костре. Вкуснятина! Особенно, если кусочек сальца к ней положить. И руки чистые.
- А мы пили ряженку, которую бабушка варила в печи. Когда она стояла, то там образовывался слой масла толщиной полсантиметра. А в пол-литровой банке и весь сантиметр был. Она брала ложку, мешала и давала пить. Это было так вкусно! Магазинная совсем не такая.
- Воспоминание: нам с лучшей подругой по 16 лет, разгар лета. Мы уехали из города на дачу и устроили спонтанный пикник на высоком холме. Ели там свежую клубнику. Солнце заходило, и горизонт буквально утонул в розовом свете. Все было пронизано волшебством и спокойствием. Прошло 20 лет, мы обе — успешные женщины, обе объездили полмира. Недавно ужинали вместе, и я с теплом вспомнила тот случай. Подруга сказала, что тот пикник был лучше ужина в любом ресторане мира. У обеих в глазах стояли слезы.
«Обед на уличной минипечке».
- Вкуснее каши из деревенской печки ничего не ела, наверное. Мы еще корочку разбивали и в кашу замешивали вместе с маслом, это давало горчинку. Это было потрясающе вкусно!
Скажу простой лайфхак.
Однажды у нас не было газа, пара нехороших людей не открыла газовщикам. Поэтому пришлось сварить суп в электрической духовке. И это был очень вкусный суп!
- Все детство и юность я жил в деревне. Обед у нас готовился так: в кастрюлю на дно укладывалось мясо. Сверху лук, морковь, картошка, капуста, лавровый лист, соль, перец. Рано утром, в 5-6 часов, топилась печь, и кастрюля отправлялась туда. В кастрюлю поменьше на дно тоже клали мясо, много, затем картофель и лук почти до верха, приправы, добавлялась вода, и в печь. Все это томилось до 12-13 часов дня. Мама приходила на обед, бабушка доставала из печи суп, и все. Там большой тарелки густого супа было достаточно. А картошка с мясом оставалась в печи до ужина. Вечером из печки извлекалась кремового цвета картошка с мясом, из погреба — капуста, огурцы, соленые рыжики и грузди. И так зимой практически всегда. Летом было немного разнообразнее.
- До сих пор помню пикники у леса. Бабушка брала с собой хлеб, соль, зеленый лук, иногда свежие овощи с огорода, типа помидоров и огурцов. Вроде, проще некуда, но как же мне нравилось. А уж домашние застолья, это всегда было приятно. И вкусно.
Очень приятные воспоминания! Я летом в Баку любила в саду съесть кусок белого местного хлеба с крупным помидором с солью и орегано (фиолетовым базиликом) - как же это было вкусно 😋 До сих пор помню этот вкус 🤤
«Хвощ полевой. Помню, в детстве мы бегали по ближайшему полю и ели его прямо сырым. Продукт сезонный, период сбора не больше двух недель, так как используется только верхняя часть молодого ростка. Из-за своей питательности его еще называют заменителем хлеба. Мы с ним делаем пироги и запеканку».
Хвощ - удмуртское народное блюдо, они его даже заготавливают. Перепечи с пестиками.
- Я недавно обедала в поле, на уборке сахарной свеклы дело было. Сколько же удовольствия таят в себе жестяные фляги! В них томятся в ожидании едоков душистый вкусный суп и рассыпчатая ароматная каша с мясом. Черный горячий чай с сахаром. А рядом в чистой картонной коробке — мягкие и душистые ломти обычного черного и белого хлеба. Сядешь в тени лесополосы, возьмешь протянутую миску с горячим вкусным супом и начнешь с аппетитом его поедать. Выбор обычно небольшой: суп, каша или картошка с подливой и мясом, хлеб, чай или компот, но все вкусно и полезно. Так я открыла для себя перловку: раньше я про эту крупу толком не слышала. А когда попробовала рассыпчатую кашу с кусками говядины, вперемешку с золотистой морковью и вкусной подливой, к ячменю стала относиться с уважением. Приятного аппетита!
Из всех круп я как раз больше всего люблю перловку. Но она варится долго, поэтому редко готовлю
- Одно из самых теплых воспоминаний у меня связано с поездками в лес за грибами и ягодами. Когда я была маленькой, мы с мамой часто такие вылазки на природу устраивали. Находишься по лесу, устанешь, пора и привал устраивать. Мама доставала огурцы с помидорами, вареные яйца и колбасу, хлеб, сладкий чай в термосе. Тогда это казалось просто райской пищей, да и до сих пор так кажется.
Мое самое "вкусное" воспоминание из детства - это кусочки сала, поджаренные на прутиках над костром. Капающий с них жир следовало собирать кусочком черного хлеба, а потом все вместе есть, закусывая свежим хрустящим огурчиком.
До сих пор такое лакомство кажется пищей богов!
- Мой рассказ о бабушкиных щах, блюде, которое навсегда осталось в памяти. Подобных щей я не ел нигде. Оказывается, в них был секретный ингредиент и особый способ приготовления. Все гениальное на самом деле просто, и особый вкус, конечно, давали домашние продукты: своя свинина, капуста, картошка, морковь, лук и зелень. Это все есть и сейчас, можно найти и купить, но основа бульона — это вода, а вот она в бабушкиных щах была особой, из колодца. И такой колодец был только в лесничестве за узкоколейкой. Далее, все по классике: варится бульон с мозговой косточкой на плитке, работавшей на привозном газе, соль по вкусу, закладываются капуста, картошка, морковь и лук в чугунок, который ставился в духовой шкаф печки и томился там около часа. После он доставался ухватом, в щи добавлялся лавровый лист и перец по вкусу. Нарезанная зелень красовалась на столе с кусочками черного хлеба, и обязательно было сало и домашняя горчица. Зелень каждый добавлял себе сам в тарелку. Аромат готовых щей был просто сногсшибательным, каждый, кто входил в дом, говорил, что баба Поля щи сварила, знали ее блюдо.
уже выше рассказывала про щи моей бабушки. Но все же повторюсь - когда щи томленые, картошку туда класть не надо - она разварится в пюре и только "закрахмалит" суп. Картошку нужно варить отдельно в мундирах (идеально, если это молодая) и есть со щами вприкуску. Макая в крупную серую соль.
Блин, все, не могу, я слюной захлебываюсь)))))
«Перекус».
- В детстве мне очень не нравилось есть сало и лук. Когда их предлагали, я говорил: «Фу, не хочу такое! Дайте пряник!» Это были 80-е годы. Хлеб, сало, лук — самая обычная деревенская еда, а я — прямо аристократ. Исправить ситуацию решил мой дед. Он сказал: «Женщины, отстаньте от мужика! Кормите неизвестно чем!», и на целый день взял меня на озеро на рыбалку. Рыбалка прошла успешно. Наловили довольно много рыбы: плотвы, окуней, карасей. Во время ловли мы грелись у костра: было это уже в октябре. И вот дед жарит на палочках сало, поджаривает хлеб, кладет в угли картошку. Такой вкусноты я до того времени в жизни не пробовал. И с тех пор к салу с луком отношусь только положительно.
В компании деда все всегда вкуснее. Мой, например, очень вкусно готовил (сейчас уже совсем слабенький, не готовит сам)
- Пока тепло и солнечно, работать совсем не хочется, значит, едем на дачу. Вечером семейный ужин, готовить будем на улице. Скажу честно, любое блюдо, приготовленное на огне, становится вкуснее в тысячу раз. Сегодня будем готовить чахохбили с молодым картофелем. Ингредиенты простые: курица, резаные помидоры без кожи, лук, чеснок, зелень, приправы, масло, соль. Картофель моем, режем крупными дольками, закладываем в котелок с маслом и на огонь. Периодически помешивая, жарим до готовности. В конце солим. Получается что-то среднее между жареной и печеной картошкой, очень вкусно. Наконец, накрываем на стол. В картошку добавляем жареного лучка и зелень.
Ни в каких блюдах грузинской кухни отродясь не бывало картофеля, ни старого, ни молодого. Грузинская кухня хранит очень старые традиции, не менее тысячи лет, а картошку Пётр первый из европов завёз лет триста с лишним назад. А европы её получили из америк ещё лет за двести до того. Так что картошка -- это позднейшие добавления. Классическая грузинская кухня -- мясо, лук, помидоры и зелень, очень много зелени. И козий сыр. Жаль, что это всё сейчас обычному человеку не по карману.
Какая вкусная и аппетитная еда, но, вот мне, кажется, что майонез в салате из огурцов - лишний, лучше бы их заправили несладким йогуртом или сметаной.
- Эх, а меня бабушка подсадила в свое время на жареный лук. Каждое лето жил с ней на даче, почему-то она только там его готовила. Может, на свежем воздухе по-другому воспринимается это блюдо, но вот ел я его только там. До этого ни в каком виде лук не воспринимал. Рецепт был крайне прост: на раскаленном подсолнечном масле на сковороде обжаривалась до золотистой корочки пара мелко порезанных головок репчатого лука. Далее этот лук толстеньким слоем укладывался на кусочки бородинского хлеба и посыпался солью. Это просто божественно! Бабушка говорила, что рецепт этот видела в программе «Клуб кинопутешествий». Там какой-то мужчина, сплавляясь по рекам, постоянно так лук ел. А я и своих детей на это блюдо подсадил, хотя упирались, что лук точно не будут есть, А зашло!
лук не люблю. А бутерброд самый вкусный с детства - это бородинский хлеб намазать подсолнечным нерафинированным маслом и крупной солькой посыпать.
И вот несколько статей об отдыхе на природе:
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Большое спасибо за такую приятную статью о еде на природе прямо с утра!