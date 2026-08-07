23 истории и фото о еде на природе, которые пропитаны ароматом печеной картошки, свежего укропа и маленькими радостями

Считается, что на природе еда вкуснее. К примеру, даже простые бутерброды с колбасой или перловая каша превращаются в лакомство, если есть их, сидя у костра в лесу или на веранде на даче. Именно поэтому мы так любим выбираться на шашлыки, пикники и просто на дачу и в деревню и потом хранить теплые воспоминания об этом. Хрустящая корочка печенной на углях картошки, только что сорванный с грядки укроп и чай с листьями смородины на веранде — из таких мелочей и складывается настоящий уют.