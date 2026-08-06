20 историй и фото о покупке старых домов, стены которых пахнут бумажными обоями и уютом

В домах, которые простояли не один десяток лет, есть свое очарование. Стоит в них войти и взглянуть на обветшалые стены, потрепанный пол и деревянные рамы, как сразу нахлынут теплые воспоминания о лете, проведенном в деревне у бабушки. Когда, просыпаясь утром, чувствуешь аромат испеченных ею пирожков, а потом бежишь во двор собирать ягоды. Неудивительно, что многие люди сейчас покупают старые дома и восстанавливают их, чтобы наполнить новыми счастливыми воспоминаниями.

Попалось мне в интернете объявление: «Отдам дом даром». Я обалдела. Сразу позвонила, оказалось, что люди ошиблись при подаче объявления. Я огорчилась, а женщина, которая продает говорит: «Ну вы просто хоть приедьте, посмотрите!» И что вы думаете, мы в тот же день сели и поехали смотреть! У нас и денег-то на него не было, но ладно! Когда приехали, увидели, что участок и дом немного запущены, но я влюбилась в это место, я поняла, что это мой дом! Мы нашли деньги и купили его! vera_221183 Natalya Lysenko только что Да, кто-то потерял деньги, а вы нашли, ну-ну. В глухомани Возникает вопрос. Зачем смотреть объявления о продаже дома... Если даже и денег нет... Ответить

Продавали бабушкин дом в глухомани. Приехали клиенты — молодая пара. Пока парень крутился у сарая, девушка зашла внутрь. Через минуту кричит ему из дома и аж пищит: «Я нашла ее!» Меня пробрало любопытство, пошла узнавать в чем дело. А та как давай тараторить: «Ой, мне безумно понравилась ваша старая печь! Я так мечтала в такой пиццу готовить!», — и еще с полчаса рассказывала мне, что еще можно в эту печь запихнуть. Они искали дом именно с такой печкой, но их уже нигде не осталось. Супруг ее послушал, поулыбался и говорит: «Ну давай этот дом купим, раз так понравился. Ты будешь с печкой возиться, а я себе в сарае мастерскую сделаю». На том и договорились. ADME Зловредный дед только что Флаг в руки всем желающим запечь пиццу в русской печи. Не забудьте рассказать о результатах. Ответить

«Купил дом 1885 года в селе за 250 км от города. Дом с историей, душой и характером. 300 квадратов истории и моей любви. В июне собрал вещи и переехал в него. Дом требует внимания и реставрации, как и 18 соток земли»

plantsbydaniil Ласковый розовик только что Ох, если этот дом попал в хорошие и богатые руки, то будущее у него будет прекрасным. Представьте себе отреставрированный фасад и роскошный ухоженный сад вокруг. Сказочное место может получиться. Ответить

Мы прикупили старенькую дачу у очень милой пожилой пары. Оформляли сделку в городе, а когда завершили, то хозяйка нас поздравила и сказала, что они с мужем оставили нам подарок в домике, но отказывалась говорить, что именно. Сказала, что хочет, чтобы это стало сюрпризом. Когда мы приехали на дачу, то на столе увидели деревянный чемоданчик с роскошным набором столового серебра. Позвонила хозяйке, поблагодарила от души. Она сказала, что мы ей сразу очень понравились, и пожелала нам почаще собирать всю семью за столом на нашей даче. ADME Ирина Игонина только что Сказки венского леса Ответить

Моя семья купила дом, в котором в начале прошлого века жил смотритель большого поместья. В подвале мы нашли странный стеклянный шар, наполненный жидкостью. Он был прикреплен к стене с помощью металлического крепления. Там была какая-то этикетка, но из-за старости и налипшей грязи ее невозможно было прочитать. Мой дедушка, который увлекался коллекционированием стеклянных вещиц, сказал, что этот шар, скорее всего, служил старинным огнетушителем. При необходимости его надо было кинуть в огонь, стекло разбивалось, а жидкость вытекала и тушила пламя. В итоге мы передали его в музей. © tinlizzie67 / Reddit

«Две крутые тачки, которые мы нашли в хозяйственных постройках. На первом снимке — спортивный автомобиль, который исправно работает, а на втором — старинная повозка»

Друг моих друзей купил старенький загородный дом. Раньше там жил одинокий старичок, а потом его дети быстро продали недвижимость и оставили все барахло. Уже после покупки знакомый решил все почистить. И каково было его удивление, когда в гараже он нашел огромные катушки меди, которые смог продать за приличную сумму. Довольный. На пустом месте отбил половину затрат на покупку. Правильное место, правильное время. sabi_baibussinov Марта только что Одинокий или все-таки с детьми? Ответить

Женщина продавала дом. Все прошло благополучно, покупатель нашелся, сделка состоялась. Проходит несколько месяцев, звонят эти клиенты и серьезным голосом вызывают меня на объект. Я пока ехала, вспомнила всю сделку до малейших деталей, не могла понять, в чем подвох. Продавец и покупатель встретили меня на месте. Ничего не объяснив, пригласили войти. Я, растерянная, прошла в дом. Вижу, накрыт большой стол. Я ничего не понимаю, молчу, но, видимо, лицо все сказало за меня. И тут меня начали благодарить. Как думаете, за что? Они рассказали, что после этой сделки у них завязались отношения и они решили пожениться. Я, конечно, поздравила их и искренне порадовалась. ivanova_rieltor_gk marina bezgubenko только что Это всегда приятно, делать людей счастливыми 💓 Ответить

«Дому 135 лет. Эта комната была ярко-розовой, с оранжевыми акцентами. Мне же захотелось сделать из нее уютную библиотеку»

Купили дом в Аргентине. Стали делать ремонт, приводить в порядок патио и выкорчевывать пень в одном из углов. И нашли клад. Реально настоящий клад! Я таких эмоций никогда в жизни, наверное, не испытывала. Жалко, что песо. А ведь сколько таких кладов, целых наследств зарыто по стране! Удивительная Аргентина. dzentay Сергей Алексеенко только что Поди от Вицлипуцли! Ответить

dzentay

Моя бывшая жена нашла за ящиком во встроенном шкафу красивую шкатулку, в которой лежали карманные часы и чьи-то семейные реликвии. Самое замечательное было то, что, проведя небольшое расследование, мы нашли сына человека, который построил этот дом, и вернули эти вещи семье. Это был очень приятный и увлекательный процесс от начала и до конца. © fillsy84 / Reddit

«Мечтала жить в замке. Но не все мечты могут сбываться, и я нашла компромисс. Теперь я ремонтирую старый дом в Италии. Два исторических этажа и два этажа под полный ремонт»

Мы с мужем купили дом на аукционе в Италии за сущие копейки! Хибара, конечно, но в очень красивом месте рядом с морем. Денег особо нет, ремонт решили делать сами. Муж начал снимать старый пол, и вдруг застыл. Смотрю, а у него глаза по пять копеек. Подбегаю, а он пальцем показывает на пакет с деньгами, спрятанный под полом. Прикиньте! Обычный пакетик с пачкой евро! Когда пересчитали, поняли, что нам тут и на ремонт дома хватит, и даже виноградник привести в порядок. Что интересно, в этом доме уже лет 10 вообще никто не жил. Просто кто-то спрятал деньги и забыл. ADME Алексей Пименов только что Это мои деньги Ответить

В доме, который мы купили, была старая стеклянная ваза. Симпатичная, с горизонтальными синими полосками. Мы выкладывали туда фрукты. Однажды на антикварной ярмарке я увидела похожие вазы. Вернулась домой, взяла свою и отнесла ее оценщику. Так я узнала, что это старинное хрустальное изделие Orrefors, которое оценили примерно в 800 долларов. Больше мы фрукты туда не выкладываем. © khendron / Reddit Котёнок по имени Кусь только что Но и не продали, я так понимаю. Теперь ваза просто стоит и пылится, а хозяева над ней как "царь Кощей на златом" чахнут 🤣 Ответить

«Когда купили дом, обнаружили в стене гладильную доску. Но, увы, гладила лишь раз за все годы. Не глажу я»

zks2015 Асия только что Можно было бы снять доску и сделать что-то прикольное. Для тайника слишком странно, но можно, например, повесить картину-сюрприз, чтобы подшучивать над гостями (ну или чтобы удивить их, так или иначе, это безобидный розыгрыш). Или сделать полочки и хранить там разную мелочовку, как в крошечном шкафу. Ответить

Жене как-то позвонил коллега из другого города и сказал, что они только что купили старый дом, в котором нашли дорожный сундук, на одной из стенок которого была вырезана фамилия ее семьи (довольно редкая). Потом обнаружили, что это был сундук ее прадеда, с которым он давным-давно приехал из Германии. Забрали его себе. Теперь это наша реликвия, полная семейных портретов и альбомов. © LateralThinkerer / Reddit

После переезда мы обнаружили в подвале дверь, ведущую в очень маленькую комнатку. На единственной бетонной стене, светящейся краской были написаны слова песни «The Wall» группы Pink Floyd. Мы поставили там кошачьи лотки и назвали это место «Кошачьим туалетом в стиле Pink Floyd». Позже мы узнали, что собак предыдущего владельца звали «Пинки» и «Флойд». © CatmoCatmo / Reddit Кошачья прислуга только что Жестоко. Кошачья комната в памятно-собачьем месте. Хвостатые хозяева на радуге рвут и мечут... Ответить

«Эта древняя теплица досталась нам вместе с домом. Наконец-то руки дошли и я привел ее в порядок»

Купили дом, а там входная дверь такая хлипкая, что как будто из картона какого-то сделана. Хозяин на радостях от продажи дома, заявил, что поставит нам новую железную дверь за свой счет. Ну, как вы понимаете, никто никому ничего устанавливать не стал. Зато когда мы начали делать ремонт, то под линолеумом нашли чью-то заначку, которой как раз хватило на новую дверь. alika_obraz marina bezgubenko только что Дом решил отомстить бывшему хозяину😄 Ответить