16 человек шли в автошколу, а попали словно на курсы стендапа

Училась вождению на старой «девятке» без тахометра. И в день сдачи экзамена в ГИБДД узнаю́, что наш инструктор... сломал вчера ногу, хорошо отметив свой ДР, и на экзамене не будет ни его, ни автомобиля, на котором учились ездить (кстати, инструктор он был отличный, научил так, что сразу купила авто, села и поехала, без страха, без проблем). Сдавала на другом авто, тоже «девятка», но с тахометром. И вот, т.к. другой автомобиль, а все машинки в автошколе были старенькими и с особенностями, другой инструктор объясняет особенности машины, на которой придётся сдавать. И говорит про «посмотреть на тахометр и переключить передачу», а я такая, округлив глаза: «А что такое тахометр???». До сих пор на него не смотрю, двадцать лет почти прошло, всё по звуку. Ну а сейчас-то, конечно, вообще по наитию, не задумываясь.