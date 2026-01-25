Зачем ездить на каблуках? Нормальный инструктор объяснил бы, что не сто́ит управлять автомобилем в обуви на каблуках и подвергать опасности ладно, если себя, но и других участников дорожного движения. От положения ноги на педали каблук может элементарно подвергнуться, сломаться! И попасть под педаль. И последствия могут быть плачевными. Всю жизнь бегаю на каблуках, в машине переобуваюсь. Держать пару кроссовок в авто – это не сложно!
16 человек шли в автошколу, а попали словно на курсы стендапа
Получение водительских прав для многих становится одним из самых ярких и эмоциональных приключений в жизни. Дрожащие коленки и мокрые ладошки часто соседствуют с ситуациями, достойными отдельного комедийного шоу. Героям нашей подборки повезло встретить наставников, чьи методы обучения выходят далеко за рамки сухой теории и практики. Одни инструкторы в награду за идеальную поездку вручают копченую рыбу, а другие вместо отработки парковки дают ценные советы по разводу и разделу имущества.
- Сдавала на права в Турции, на языке говорю плохо. Первый урок, сажусь в машину. Суровый инструктор говорит, что делать. Переживаю, что косячу, так как он все время повторяет новое для меня слово — «Kasma». Думала, ругается, а он говорил «расслабься». Это я уже поняла после занятия, когда забила слово в переводчик.
- Откатав пару занятий, мой инструктор как-то спросил, что должна уметь девушка-водитель? Я отчеканила: «Смотреть по зеркалам, чувствовать габариты авто, смотреть на знаки!» Он посмотрел и выдал: «Это все, конечно, хорошо, но ты должна уметь водить на каблуках. Жду тебя в них в следующий раз». Пришлось выполнять задание инструктора. © vgromova_
- Мой инструктор, когда я не сбавила скорость перед поворотом, нажал на тормоз и чуть повысив голос произнес: «Ну, куда вы гоните? Мне же страшно». Рассказала об этом мужу, поржали. И когда я уже начинала водить и набирала скорость более 40 км/ч, он тоже говорил: «Мне же страшно». © Zelipukka / Pikabu
- Едем с инструктором. Он говорит: «Поезжай за Мерседесом, повторяй его маневры. Упражнение на внимательность». Едем минут 10. Вдруг Мерс заезжает во двор, из него выходит мужик. Я торможу. Инструктор поворачивается ко мне и говорит: «Теперь выходи и объясняй человеку, зачем мы его до дома провожали, потому что мне самому уже интересно».
- Я инструктора удивил тем, что не смотрел на спидометр и тахометр. Однажды его любопытство взяло верх, и он спросил:
— Как ты скорость определяешь? И когда на следующую передачу переключаться?
— На слух.
— Это как?
— А я музыкант. Я еще на площадке запомнил, как двигатель на разных оборотах звучит.
Больше вопросов не было. © lazy_buddy / Dzen
Училась вождению на старой «девятке» без тахометра. И в день сдачи экзамена в ГИБДД узнаю́, что наш инструктор... сломал вчера ногу, хорошо отметив свой ДР, и на экзамене не будет ни его, ни автомобиля, на котором учились ездить (кстати, инструктор он был отличный, научил так, что сразу купила авто, села и поехала, без страха, без проблем). Сдавала на другом авто, тоже «девятка», но с тахометром. И вот, т.к. другой автомобиль, а все машинки в автошколе были старенькими и с особенностями, другой инструктор объясняет особенности машины, на которой придётся сдавать. И говорит про «посмотреть на тахометр и переключить передачу», а я такая, округлив глаза: «А что такое тахометр???». До сих пор на него не смотрю, двадцать лет почти прошло, всё по звуку. Ну а сейчас-то, конечно, вообще по наитию, не задумываясь.
- По заданию инструктора поворачиваю направо, в повороте переключаю скорость с третьей на вторую. И вдруг шарик-набалдашник с ручки КПП отрывается и остается у меня в руках. К такому жизнь меня не готовила. Я начинаю заинтересованно рассматривать этот шарик, забыв обо все на свете. Услышал много новых слов от инструктора. © КВ / Dzen
- У меня был офигенный инструктор. Все доходчиво доносил, где-то подстраховывал. Когда мне оставалось откатать последние часы с ним, он мне задал маршрут через центр города и обратно. Нужно было проехать по всем светофорам, пробкам, круговым и так далее. Сам он сел при этом на заднее сиденье, я понял, что подстраховки не будет. Обливаясь потом, я проехал этот маршрут без единого замечания и подсказки со стороны инструктора. В награду, а может, по доброте душевной, в конце поездки вручил мне пойманного им же копченого леща. © florakrd123 / Pikabu
- Мой инструктор как-то спросил: «Маша, ты слышишь это?» Я прислушалась, но ничего не поняла. Пока пыталась осознать, что происходит, он выдал: «Это кричит педаль газа, чтобы ты на нее нажала!» © mary__kinder
- Сижу за рулем учебной машины и причитаю, рыдая: «Почему нет нормальной дороги? Без поворотов, перекрестков, переходов!». А мой инструктор с энтузиазмом: «Есть! Есть такая дорога!» Я уже обрадовалась, а он мне: «Железная называется!» © Рыжий лис / Dzen
- Инструктор у меня был хороший, не нервный. Только один раз было страшно. Как-то еду на свой конкретный зеленый, а справа на свой конкретно красный вылетает какой-то водила. Спрашиваю у инструктора: «Это я виновата, да?» А он, красный как рак от сдерживаемых слов, выдает: «Нет». © Конфуз / ADME
- Я на эстакаде, готовлюсь стартовать. Уже почти отпускаю тормоз, как инструктор поворачивается ко мне и так проникновенно: «Оль, мы никуда не поедем». Я недоуменно посмотрела на него. А он мне: «Ну ты же на ручнике стоишь!» © helga.chameleon
- Училась вождению в 2009 году на старой ушатанной «Пятерке». Зеркала болтаются на честном слове, спидометр не работает, руль еле поворачивается. Инструктор учил меня определять скорость следующим образом: «Скорость определяй по деревьям. Вон, видишь, как мелькают? Это 80 км/ч, давай помедленнее. А по городу на третью и слегка на газ».
Как-то выполняла упражнения на автодроме, руль еле поворачивается, вечер, все уже устали. А инструктор такой, мол, вот продавали бы тут пирожки, я бы тебе купил. Комичности этому придавала моя стройная фигура.
Ну, и каждое занятие с ним начиналось со слов: «Поехали, красивая, кататься!»
В общем, после той «Пятерки» я уже могу ездить на всем. © Norwegian Elf / ADME
- Разводилась с мужем. На вождении была на нервах, пару раз всплакнула на светофоре. Инструктор, суровый дядька, вдруг говорит: «Тормози у обочины». Я испугалась, думала, выгонит. А он повернулся, проницательно посмотрел мне в глаза и целый час давал мне житейские советы по поводу того, как делить имущество и почему я найду себе парня лучше. Я успокоилась, доехала идеально.
- Ехала близко к правому краю. Сама не знаю зачем, но догнала другую учебную машину. Говорю инструктору: «Фух, я не одна близко к правому краю прижимаюсь». А он такой: «Да, вы ничем друг от друга не отличаетесь». © ksanagav
- Моему инструктору было лет под 80. Но что это была за женщина! Во время движения она легонько хлопала меня по ноге и кричала: «Газику! Газику!»
Как-то спросила у нее, мол, что надо делать, если не работает светофор, как проехать-то? Она окинула меня взглядом и сказала: «Высунешься в окно, взмахнешь ресницами, тряхнешь волосами и тебя пропустят».
Однажды катались по городу, а она мне выдает: «Останови здесь, тут пирожки для похудения. Подожди меня тут, но если хочешь — пойдем со мной». © petrovska_teacher
- Сдала на права с первого раза. Выхожу из машины радостная: пересдавать не надо и, соответственно, платить тоже. А инструктор поздравил и заявляет: «Теперь марш в кассу!» Я на него гляжу, а он — на меня и выдает: «А вы что, договор не читали? Идите оплачивать премию инструктору за то, что с первого раза сдали. Там все написано». А премия инструктору в итоге оказалась ровно столько же, сколько я бы заплатила за пересдачу. © yakovenko.semya / Dzen
Спустя годы даже самые стрессовые моменты на автодроме превращаются в любимые семейные байки, а суровые окрики наставников вспоминаются с теплой ностальгией. В конце концов, полученный навык и заветное удостоверение стоят всех потраченных нервных клеток.
А вам попадались инструкторы с оригинальным чувством юмора или обучение прошло в строгой тишине?
