15 примеров того, как автошкола проверяет нервы на прочность, причем и у инструкторов
Учиться водить — это всегда испытание, но иногда оно превращается в настоящий комедийный сериал. Заглохнуть на светофоре, случайно включить дворники вместо поворотника или перепутать педали — у каждого найдётся своя история. Собрали для вас несколько курьезов, которые произошли не где-нибудь, а прямо за рулем!
- Училась, как обычно, в автошколе. Сдала, потом много лет не водила. Когда купила свою машину, взяла несколько частных уроков на машине инструктора и еще один на своей. И в какой-то момент я поняла, что вообще не знаю, как ее заправлять. Приехала на заправку, просила помочь, объяснить. Мужчины хихикали и не помогали, но все понятно и спокойно объяснила женщина — работница заправки. Мне самой было смешно, что реально ни один из инструкторов не объяснил, а я и не сообразила спросить. © _kate.march
- Как-то раз на экзамене инструктор говорит: «Высади меня тут, сделай круг по маршруту и вернись за мной!» Ну, поехала. На светофоре нужно налево, а мне стало страшно — вдруг начнут сигналить. В итоге я поехала прямо куда-то. И тут у меня началась паника, ведь как-то надо вернуться за инструктором. © windandfirez
- Мое обучение вождению проходило на стареньком москвиче, у которого не работали дворники, вторая и третья скорости включались через раз, а знака «У» и вовсе не было. В тот момент я понял, что такое автопилот: просто жмешь на газ и едешь на первой передаче. Инструктор сам выжимал сцепление, пытаясь воткнуть вторую, тормозил перед кочками и, умудряясь высовываться в окно, смахивал снег с лобового стекла тряпочкой. © mikhail977
- При выпуске из автошколы мой инструктор подарил мне открытку с надписью «Берегись трамвая». Смех смехом, но это был прозрачный намек — однажды в городе я не уступила трамваю, и он тогда знатно ругался. Занятий брала я больше, чем было в курсе автошколы, но тот инструктор явно святой человек, до сих пор вспоминаю его с благодарностью! © marinamarina5540
- Недавно начала учиться вождению, и это оказалось для меня сплошным стрессом. Очередной перекресток, инструктор говорит развернуться в ближайшем разрешенном месте. Я туплю. Он резко жмет на тормоз: «Ну какая здесь линия?!»
«Прямая...», — мямлю я. «Она же сплошная». «Но ведь все равно прямая...», — заупрямилась я. Инструктор опустил голову на панель и обреченно умолк. © Подслушано / Ideer
- Во время очередного занятия по вождению одна из учениц в нашей машине трижды проигнорировала знак «стоп». Инструктор попросил ее остановиться, потом повернулся к ней и тихонько сказал: «Признаюсь тебе честно, что это — самый страшный день в моей жизни». Девушка там чуть не расплакалась. © marti810 / Reddit
- Во время одного из моих уроков вождения нашу машину стукнули сзади буквально на выезде из автошколы. Инструктор вышел разобраться, а оказалось, что нас задела девушка, только что сдавшая на права. Она настолько увлеклась разглядыванием своего нового водительского удостоверения, что забыла смотреть на дорогу. © WazzaMatta92 / Reddit
- Инструктор по вождению заявил жене после очередного урока вождения в автошколе: «Ну, правила ты знаешь, и машиной управляешь, в принципе, неплохо. И если бы в городе на улицах, кроме тебя, не было бы больше никого, я был бы совершенно за тебя спокоен...» © Unknown author / Pikabu
- Инструктор рассказывал, как во время первой поездки девушка за рулем перевернула учебную машину. Задела ограждение на низком мосту, и машина упала на крышу. Первое, что он услышал после аварии, был спокойный голос ученика, который сидел сзади: «Ну, похоже, сегодня я за руль не сяду». © PM_ME_YOUR_SNAPPLE / Reddit
- Как-то в автошколе мы ездили по городу, но инструктора вдруг достала моя неторопливость и он выпалил: «Что же ты на газ не жмешь, у тебя что, нога сломана?» Я улыбнулась и спокойно ответила: «Вообще-то да, пару недель назад сняли гипс». После этого он смирился и всю оставшуюся учебу просто звал меня «бабулей» за мой стиль вождения. © BibbityBobbity***** / Reddit
- Как-то зимой я откатывал свои первые два урока на легковой (до того учился водить грузовой автомобиль), и беда пришла, откуда не ждали. Тогда в моде была зимняя обувь с толстой многослойной подошвой, она-то и сыграла со мной злую шутку. Еду, наслаждаюсь процессом, подъезжаем к мосту, а сразу за ним — перекресток. Останавливаюсь и вдруг понимаю, что что-то не так. В учебной машине у инструктора, как полагается, дублирующие педали, и вот моя подошва застревает, а носок заходит под всю эту систему трубок. Инструктор уже на взводе, орет: «Трогайся!» — а я физически не могу. Вокруг гудят машины, передо мной перекресток уже опустел, а я стою, беспомощно дергая ногой. © andriim40
- Ехал в машине с инструктором и учениками. За рулем девушка. В итоге она запаниковала и... закрыла лицо руками. Машина съехала в кювет. Инструктор говорит ей: «Выезжай обратно!» А она — ни в какую. И тут один парень сзади как заорет: «Выпустите меня, я жить хочу!» Правда, инструктор все равно заставил ее везти нас обратно в школу. © Hawthorne_northside / Reddit
- Я живу в Германии, где экзамен по вождению сдаешь в машине автошколы с инструктором рядом и экзаменатором на заднем сиденье. Я вырос в городе, где почти негде было параллельно парковаться, так что особо не переживал по поводу сдачи этого момента. До тех пор, пока во время экзамена я не свернул на улицу, где аккуратно стояли два прицепа нашей автошколы с идеальным промежутком между ними. Экзаменатор с притворным удивлением воскликнул: «Ого, какая случайность!», а инструктор, воздев руки, добавил: «Интересно, кто же их так удачно припарковал?!»
Ха-ха, очень смешно, ребята... © FrinnFrinn / Reddit
- Сестра решила дать мне первый урок вождения. У нас была одна дорога — сплошные подъемы, спуски и крутые повороты. Сейчас там жилой район, но тогда это был настоящий аттракцион.
Она довезла меня до начала пути и передала руль. Я осторожно преодолел несколько километров этих «американских горок», четко придерживаясь ограничения в 50 километров в час.
Закончив с инструктажем, она велела мне остановиться и сказала: «А теперь смотри, как на самом деле надо ездить по этой дороге». Через пару минут мы буквально взлетели в воздух. Нос машины рухнул вниз, а вслед за ним — мое сердце. Где-то внизу послышался скрежет... Орал я, конечно, как резанный. Сестра в итоге сбросила скорость, но я на этих безумных виражах как заново родился. © FuzzyFireheart316 / Reddit
- Одна из первых поездок за рулем самостоятельно — поехали с отцом на заправку. Все идет идеально, он даже хвалит меня. Настал момент парковки. Нажимаю на тормоз... только вот это не тормоз, а газ! Машина рвется вперед прямо к зданию, я в панике, отец в последнюю секунду дергает ручник... и мы останавливаемся в двух дюймах от стены. © Unknown author / Reddit
А если вам вдруг показалось, что ПДД в вашей стране слишком строгие или скучные, просто взгляните на законы других государств — они вас точно удивят.
Комментарии
Мужчины попадают в ДТП чаще женщин, по статистике. Мужчины в 3-5 раз чаще женщин совершают правонарушения за рулем и попадают в аварии. Они также чаще оказываются виновны в ДТП с серьезными последствиями
процентное соотношение мужчин и женщин среди автомобилистов составляет приблизительно 60% к 40%. Таким образом, число водителей-мужчин в нашей стране(Россия) равняется примерно 33,6 млн человек, в то время как автоледи — около 22,4 млн.