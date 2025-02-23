11 дорожных законов из разных уголков мира, в существование которых сложно поверить
Вам когда-нибудь приходило в голову оседлать осла или, может быть, помыть машину в воскресенье? Будьте осторожны — в некоторых странах за это могут оштрафовать! В мире полно удивительных и порой абсурдных правил. Если вам кажется, что ПДД в вашей стране слишком строгие или скучные, просто взгляните на законы других государств — они вас точно удивят.
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1. Запрещено водить в халате
Срочно понадобилось выехать в магазин, потому что у вас недостаточно яиц или, например, муки? Подумайте, что надевать, и ни в коем случае не делайте этого в домашнем халате, иначе вас ждет штраф! Правда, данное правило действует только в Калифорнии и только для женщин.
2. Нельзя привязывать собаку на крыше автомобиля
Мы понимаем, что очень хочется, но если вы находитесь на Аляске, то это категорически запрещено делать. Конечно, для нас это звучит дико, но раз существует такое правило, то, видимо, жители Аляски уже успели с таким столкнуться.
3. Нельзя есть и пить за рулем
Да, даже воду. Только представьте: вы едете в другой город, слушаете приятную музыку по радио и вот вам захотелось попить. Бутылка с водой прямо под рукой, и кажется, что совершить обычное действие просто, но не на Кипре. Там вам придется остановиться, заглушить двигатель и только тогда утолить жажду.
4. Нельзя мыть автомобили нижним бельем
В Сан-Франциско владельцам автомобилей нельзя полировать свои машины использованным нижним бельем. Заметьте, что этот закон появился не просто так. Трудно представить такую ситуацию, но власти этого города штрафуют за такие действия.
5. Запрещено мыть машину по воскресеньям
А вот это действительно обидно. Было бы отлично уделить воскресное время своему авто, но только не в Швейцарии. Это государство заботится о тишине и не позволяет жителям проводить столь шумные работы по воскресеньям. Лучше проведите день с семьей, а машину оставьте на будни.
6. Нельзя водить с завязанными глазами
Да, во время вождения в Алабаме запрещено носить повязку на глазах. Это очень логичное правило. Но стоит задуматься, по какой причине для понимания этого пришлось написать отдельный закон.
7. Нельзя ездить верхом без водительских прав
На самом деле можно, но главное, в это время не находиться на территории Мексики. Там ослы являются транспортным средством. Довольно милый факт: в таких правах должно быть фото не только “водителя”, но и самого ослика.
8. Запрещено свистеть
А то денег не будет. В американском городе Сисеро штрафуют за свист по воскресеньям. Правда, только на общественных улицах, но все же.
9. Запрещено водить авто без одежды
Этот запрет действует в Таиланде. У них запрещено водить транспортные средства с голым торсом. Но если очень захочется быть обнаженным за рулем, то добро пожаловать в Германию. В этой стране автомобиль является личным пространством и никто не запрещает ездить, так как хочется. Только не забудьте одеться перед тем, как вы выйдете из машины.
10. Нельзя останавливаться на пешеходных переходах
Учитывая количество китайцев - может, они таким образом хотят сократить популяцию?
11. Нельзя перевозить сено
В Австралии запрещено перевозить сено в багажнике своего авто. Но если есть такая нужда, то можно вызвать такси и уже в нем перевезти столько сена, сколько поместится.
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