11 дорожных законов из разных уголков мира, в существование которых сложно поверить

Этот запрет действует в Таиланде. У них запрещено водить транспортные средства с голым торсом. Но если очень захочется быть обнаженным за рулем, то добро пожаловать в Германию. В этой стране автомобиль является личным пространством и никто не запрещает ездить, так как хочется. Только не забудьте одеться перед тем, как вы выйдете из машины.