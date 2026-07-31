Наш с мужем друг Серёжа родился в Уссурийском крае. Рассказывал про две незабываемые встречи.
Один раз собирал малину, оказалось, что вместе с медведем. Медведь был с другой стороны кустарника. Осторожно ушёл, медведь не тронул.
Второй раз был в лесу и увидел, что что-то странное движется в кустах. Присмотрелся - кончик хвоста тигра. Глазами провёл от кончика хвоста к его основанию и далее до морды тигра. Тигр через чащу кустов смотрел на друга, стоя неподвижно, только кончик хвоста дёргался. Серёжа бросил корзину и побежал. Бежал долго, до железной дороги. Перешёл с бега на ходьбу, прошёл так минуту, а потом ужаснулся, почему он так медленно идёт, и опять побежал.
19 радостных историй о вылазках за грибами, ягодами и рыбой, где утренний туман смешан с ароматом костра и хвои
Лето в лесу — это счастье и маленькая жизнь. Мы приходим туда за грибами, ягодами или отправляемся на отдых к озеру на рыбалку, а возвращаемся с радостными и светлыми впечатлениями от пения птиц, аромата хвои и добытых сокровищ в виде сочной земляники, теплой от солнца смородины или лесной малины, сыроежек или белых грибов. А добрые воспоминания о таком отпуске, выходных или каникулах остаются с нами надолго.
- Отдыхали как-то летом на даче, рядом — сосновые леса и чистейшие озера. Мама собралась в лес: косынка, корзинка и спрей от комаров. Я осталась с мелким дома, у него как раз дневной сон. Проводила бабулю и пошла готовить обед. Проходит где-то час. Смотрю в окно и вижу: бежит. Да так, что позавидовал бы олимпийский чемпион. Ни корзинки, ни косынки. И вот рассказывает: «Нашла малинник, стою, собираю. Малины много, спелая, сладкая. Слышу, где-то насос работает. Ну работает и работает, кто-то воду, видать, качает. Стало интересно, кому это взбрело в голову насосы посреди леса ставить. Пошла проверить. Захожу за кусты и вижу: лежит какая-то грязная коричневая куча и производит это звук. Стала разглядывать. Хорошо, палкой не тыкнула! И вдруг куча зашевелилась, повернулась, и я увидела лапу с огромными когтями. Медведь! В общем, корзину бросила и как втопила! И до самого дома остановиться не могла, все казалось, что он за мной бежит». Маму успокоили, порадовались, что мишки спят крепко.
Наш с мужем друг Серёжа родился в Уссурийском крае. Рассказывал про две незабываемые встречи.
- В поход за клюквой я решила друзей позвать на Тишковское водохранилище. Народ взял с собой ведра. Приехали, машины поставили, размещаемся на берегу. Меня спрашивают: «Тань, а где тут болота, чтоб клюкву собирать?» А там трава и песчаный берег. Я говорю, мол, мне один парень сказал, что всех девушек возит сюда за клюквой просто на машине или с палаткой. Мне народ: «Тань, ты глупая?» Короче, ребят, клюквы там нет, если что.
Значит, раньше было "На кофе зайдешь?" а теперь "А как насчет клюквы?")))
- Мой дед всегда брал меня в лес, у него был большой конь, я сидел сзади. У деда в лесу пасся скот, а за ним мы ходили. По приезде на место он всегда возле берез, дубов и разных деревьев и заброшенных лисьих нор находил то лимонады, то сиропы, то консервы разные и говорил, что фазаны и лисы их оставили. Смешно сейчас, но я верил ему. Мы ели их, а, пока он за скотом ухаживал, я искал в разных норах лимонады, сиропы, но никогда не находил. Только потом понял, что дедуля их прятал, чтоб меня обрадовать.
«Брусника хорошая в этом году, крупная, сладкая. Уже успели набрать?»
Не, нужно было написать "завидуйте, с%чки, у кого к бруснике доступа нет" (((((
- Когда мне было лет 10-11, мы всей семьей поехали на рыбалку на озеро, с ночевкой. Взяли все как полагается: палатку, удочки, еду, недовольную мать, которая не хотела ехать. Отца-организатора, младшую сестру и меня. Наступает вечер, мы все ложимся спать, отец говорит, что пошел еще порыбачить. Час нет его. Выглядываю и вижу, как он грустно и одиноко сидит с фонариком у озера. Не передать словами, как мне, ребенку, стало его жалко. Пошла к нему, давай развлекать его разговорами. А он что-то необщительный, вручил мне фонарик и сказал, что надо тихо сидеть, а то рыбу распугаю. Я подумала, что он так сильно обиделся, что мы с ним не пошли рыбачить. Так что я не успокоилась и, хотя уже сама хотела спать, продолжила уже шепотом задавать целую кучу вопросов и рассказывать истории. Только взрослой я поняла, что уставший за день отец хотел просто молча посидеть один и в тишине смотреть на этот дурацкий поплавок.
Я в детстве часто ездил с матерью на курорт, а отец всегда оставался дома.
И я думал: Жалко отца, он тут один остается.
А теперь я понимаю, что в этой схеме только отец и отдыхал!
- На каникулах поехала к бабушке и дедушке и пошла сама в лес по грибы. Собираю белые, лисички, опята, как дедушка учил. А тут как начнется ливень, холодно стало. Вдруг вижу палатку, а возле нее — костер. И бегу к нему. Там студенты какие-то, прошу погреться. Вдруг какой-то парень берет меня за руку и качает головой: «Да ты же ледышка! Ребят, подбросьте еще хвороста в огонь». И чашку горячего чая из котелка мне наливает. Усадили меня с ними, угостили печеной картошкой. Особенно со мной возился один парень, самый старший, шутил и подбадривал. Часа через два, когда ливень утих, на дым костра пришли дедушка с бабушкой, которые уже начали волноваться, куда я пропала. Через пару лет я окончила школу и поступила в универ. Прихожу на первую лекцию по высшей математике и понимаю, что уж очень знакомое лицо у препода. Это был тот самый парень, который отогревал меня чаем в лесу! Тогда он уже учился в аспирантуре, а теперь вот преподает.
Так. Начинается ливень. Девочка бежит к палатке, там костер, который горит... в ливень?! Напоминаю, что бежит она в дождь. Или они костер в палатке разожгли?
Там еще какие-то парни чай в котелке варят (ужин наверно)
Вопросы, вопросы. Что за грибы собирала девочка и сколько она их сгрызла?
«Морошка похожа внешне на малину, но вкус — уникальный. У нас сбор начинается примерно с середины июля и длится где-то 20 дней. Я уезжаю собирать в места, открытые еще моим прадедом»
«Встаю в 5 утра. В 6 уже вовсю тружусь на болоте внаклонку. Морошка — ягода не из простых, так что давай, дружок, по одной штучке щипай меня. А вокруг вьются комары, мошки, слепни и оводы. Пот течет, как с Ниагары, приходишь домой и все выжимаешь. А потом ягоды по баночкам — и на продажу. Трудно, но за пару недель можно хорошо подзаработать».
- Однажды иду на дачу и вижу: бабушка из нашего сада мотыляет с сумкой туда-сюда по лугу. Дойдет до края, метра 3 пройдет вперед, и поворачивает обратным курсом. Вначале не понял, что она делает, а потом догадался: она же грибы там ищет. Ну-ка, думаю, попытаю и я счастья. Дошел до следующей полянки в лесу, поначалу показалось, что нет там никаких грибов: трава высокая, ничего не видно. Все же решил бабкиным методом: тщательным прочесыванием. И не зря. То там, то здесь средь травы такие крепенькие белые стали попадаться — просто загляденье. К тому времени, когда я набил почти полный пакет, выходит на поляну прежняя бабулька. Увидала меня, конкурента. И кинула на меня такой взгляд, что, будь ее воля, я бы и под землю провалился.
- Пошли с мужем за грибами с ночевкой. Вечером нашли место для привала — поляну неподалеку от местного села. Муж стал палатку ставить, а я решила костер разжечь. Нашла на опушке кучу старой коры, стала ее собирать на костер. И вдруг слышу какой-то писк. Осторожно приподнимаю один слой — а там лежит маленький котенок, дрожит, глазки еще закрыты. Я ахнула. Муж: «Это что, лесной кот?» Но нет, на вид обычный, домашний. Забрали мы котенка, сложили палатку и побежали домой. Выкормили из пипетки. Котенок оказался девочкой, теперь живет у нас, мы назвали ее Лесей. Уже год с лишним ей. Потом уже от знакомых узнала, что кошки порой прячут своих котят, если не чувствуют себя в безопасности.
«Преодолеваю трудности и радуюсь. Я уже успел и подзабыть, как увлекательно ходить в походы»
- Пошли с мужем и соседкой за малиной в лес. А та все ему улыбается, и перешептываются они о чем-то. И тут смотрю: самую крупную и красивую малину он в ее корзинку кладет, а не в нашу. Я прям внутри закипела, отвожу его в сторонку, решив хорошенько пропесочить. Спрашиваю, почему вся лучшая малина у соседки, а он вдруг говорит: «Юль, я ей помогал, потому что она для своего отца собирает, а тому здоровье гулять в лесу не позволяет. А тебе вот эту красоту припас, пока ты бесилась». И высыпает в мою ладонь горсть земляники, сочной и ароматной, а я — муж знает — землянику куда больше малины люблю. И на душе так тепло стало и спокойно после этого.
- Мой папа был заядлый рыбак. И меня постоянно брал с собой на рыбалку. Живем в Казахстане. Однажды отец попросил камень подать, чтоб крючок поджать. Я камень подняла, а там скорпионов видимо-невидимо. Я тогда не знала, что это. Подаю ему камень, а он увидел, что я рядом с ними стою, бросил удочку, схватил меня под мышку, и мы ускакали с этого места. А я со временем рыбалку разлюбила, слишком часто мы в детстве рыбачили.
Какого же размера был камень, если под ним скорпионов видимо-невидимо! Один скорпион около 10 см в длину.
«Наш рыжий считает, сколько заготовленной на зиму клюквы положено ему как хозяину квартиры»
- Мой батя меня таскал в Сибири, в Бурятии в тайгу пешком, на несколько дней. Переносил через горные речки. С собой брал брезент, спички, чай, соль, сахар и удочку. Мы шли вдоль горных рек. Ели ягоды лесные и орехи кедровые и пойманную рыбу готовили на костре. Я рассматривала следы животных, вихри в реке и таежные мхи. Пили чай с лесной смородиной. Спали возле большого костра, который горит всю ночь.
- У меня на районе живет дед, которому, по слухам, уже под сотню лет, а он ничего, выглядит бодрячком, каждый день на улице, гуляет себе, радуется жизни. Как-то я встретил его на местном пруду, где он ловил рыбку, разговорился с ним и как раз спросил о секрете его молодости. Оказалось, ему 97 лет, а секрет его долголетия в том, что минимум три раза в неделю он ходит на рыбалку, потому что, по его словам, время, проведенное на рыбалке, в годы жизни не засчитывается. Собираю удочки.
- Когда в последний раз ходил за грибами, встал в 4 утра. 2 часа ехал до переправы, 1,5 часа стоял в очереди, потом паром, еще час до места.... Лазил весь день до 5 часов, собрал почти ведро белых. Потом дорога обратно... В 8 часов вечера наконец-то попал домой. Почистил грибы, куча червей, половину выкинул. Поставил варить, пока варится, пошел чистить ванну, она очень грязная была. Собрался последними силами, отмыл все, еле-еле дополз до дивана, думаю полежу 5 минут. Только прилег, чую — горит что-то. Прибегаю на кухню, а там ужас, вода выкипела, грибы сгорели. Все. Больше по грибы ни ногой!
«Мой братик поймал удочку при помощи удочки»
- Как-то раз пошли мы с классом на пруд на ночь, костер, рыбалка, все дела. Пока расставляли палатки и разводили костер, один из одноклассников, никому не сказав, пошел рыбачить. Через некоторое время обнаружили, что его нет, стали кричать, искать его, но бесполезно. Через полчаса поисков мы видим, как он стоит на сливе и спокойно рыбачит. Классный руководитель, естественно, начинает на повышенных тонах выяснять, почему он не откликался, а он говорит: «Я что, кричать должен, если у меня рыба клюет?!»
- Муж стал пропадать на рыбалке. Возвращается довольный, пахнет костром, в ведре — отборная форель. Я заподозрила неладное и напросилась с ним. Переночевали в палатке, просыпаюсь на рассвете от звука моторки. А из нее тихо, почти незаметно выходит мужичок в болотных сапогах, подходит к нашему мостику и давай выпускать живую рыбу прямо в прудик! Бужу мужа, спрашиваю: «Это что еще за дела?» А муж виновато посмотрел и объяснил, что неприятно ему с диких озер без улова возвращаться и передо мной неудобно. Вот и нашел базу, где оплачиваешь рыбалку, а рыба в пруду гарантированно есть — только ловить успевай. Подозрения мигом рассеялись, а я посмеялась.
Почти так же хорошо, как прогулка в лесу, настроение поднимают истории о добрых, человечных поступках, а также любимые фото из путешествий, которые можно пересматривать бесконечно.
Комментарии
Теперь в адме всё такое радостое, светлое, тёплое,... приторное....