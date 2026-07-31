19 радостных историй о вылазках за грибами, ягодами и рыбой, где утренний туман смешан с ароматом костра и хвои

Наш с мужем друг Серёжа родился в Уссурийском крае. Рассказывал про две незабываемые встречи.

Один раз собирал малину, оказалось, что вместе с медведем. Медведь был с другой стороны кустарника. Осторожно ушёл, медведь не тронул.

Второй раз был в лесу и увидел, что что-то странное движется в кустах. Присмотрелся - кончик хвоста тигра. Глазами провёл от кончика хвоста к его основанию и далее до морды тигра. Тигр через чащу кустов смотрел на друга, стоя неподвижно, только кончик хвоста дёргался. Серёжа бросил корзину и побежал. Бежал долго, до железной дороги. Перешёл с бега на ходьбу, прошёл так минуту, а потом ужаснулся, почему он так медленно идёт, и опять побежал.