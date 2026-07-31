20+ простых историй с заводов и цехов, пропитанных машинным маслом, добрым юмором и человеческим теплом
Порой можно подумать, что на заводе все заняты только работой, а каждый день похож на предыдущий. Но опытные работяги знают, что стоит миновать проходную, улыбнуться вахтеру, вдохнуть запах горячего металла, машинного масла и крепкого чая, как начинается череда захватывающих событий. Здесь умеют по-доброму подшутить друг над другом, всегда приходят на выручку и легко находят в своей работе маленькие радости. А еще на заводах иногда трудятся милейшие пушистые сотрудники, которых просто обожает весь суровый коллектив.
- На заводе у мужа кошечки работают. Трудятся, не покладая лапок. Берегут кабельную продукцию от мышиного короля и его свиты. В его организации к младшим хвостатым сотрудникам относятся максимально ответственно, даже выделяют ежемесячный бюджет на корм. Но люди, которые в поселке живут, время от времени приносят к территории завода очередную кошку с котятами. Мол, там о них лучше позаботятся. Как-нибудь само решится. И потом вырастают вот такие кабельные котятки. Эту вот красотку заберут, уже и дом найден. Но хорошо бы, чтобы он все-таки был изначально.
- На одном предприятии производственные участки не доставляли сделанную работу на дальнейшие этапы. Они просто сигнализировали, что их часть работы сделана. Всю перевозку между участками производили два транспортировщика, которые находились в планово-диспетчерском отделе. Они и забирали и отвозили.
И было у всех смутное ощущение, что как-то все замедляется через эту службу. Что их все все время ждут, а они в целом всю систему слегка затормаживают. Об этом сказали на совещании, и начальник отдела ответил, что он будет третьего транспортировщика нанимать.
Тут я сказал: «Подождите с этим. Дайте мне один день за ними хвостом походить. Я посмотрю, что там можно оптимизировать. Может и не надо будет нанимать». Наблюдаю за транспортировочной работой. Через несколько минут говорю: «Пацаны, а вы чего вдвоем-то ходите?» А они отвечают: «Так у нас одна телега на двоих».
Ну логично. 1 человека достаточно, но отпуск, больничные... Иногда 3 надо, но 2тоыьчнос подавляются. А про тележку просто забыли.
- Бывший муж работает на заводе в соседнем городе уже лет десять. Недавно я устроилась на этот завод, работаем в разных местах, поэтому видимся редко. Все бы ничего, но месяц назад мой нынешний муж тоже пришел сюда работать и устроился именно в тот цех, где работает первый. Никто этого не знает, но два моих мужа работают в одном месте. Вот за что мне это?
Если от первого и второго брака есть дети, нужно и их туда устроить, как подрастут
Ничего удивительного, просто завод - градообразующее предприятие, там 90% населения работает.
- Я был простым работягой на заводе. И как-то пересекся со старой знакомой, лет 25 уже ее знаю. Видимся раз в пятилетку, если не реже. А тут они с детьми идут навстречу. Спрашивает: «Где работаешь?» Говорю: «Да обратно на завод ушел. Начальником цеха». Супруг стоит, улыбается, молчит. Позже она с детьми в магазин зашла, а он не выдержал: «Какой ты начальник? Ты даже ПТУ не окончил».
Ну так-то да. Но в своем цехе я один знаю все от и до, работаю практически всегда тоже один. Если какие вопросы, энергетик и механик, обращаются ко мне, чтобы объяснил. Технологи со мной советуются. Поэтому я и начальник.
Как в детском фильме- сказке о маленьком королевстве, где король, он же судья, он же прокурор. Палач тоже он.
- Когда родителям дали квартиру от завода, и мы съехали от бабушки, у нас сначала не было даже холодильника. Из развлечений у маленькой меня было только проводное радио, но оно работало с перебоями, и я подносила стакан к стене и слушала, как соседи за стеной смотрели телевизор, мечтая, что посмотреть его можно будет и дома, а не только в гостях. И в какой-то момент папе на заводе вместо зарплаты выдали телевизор «Чайка». Родители решили его продать, но несколько дней он стоял у нас дома и эти дни я была самым счастливым ребенком на свете. Свой телевизор у нас появился только года через два.
Неизвестно что это было за время. Если до середины 1970-х, то во всём мире ситуация была не очень лучше. Особенно на хваленом западе, где до сих пор пользование телевизором является платным. Во-вторых при совке родители автора только начали работать, а уже была собственная квартира. А на вашем западе до сих пор собственное жилье есть не более чем у четверти к пенсии. Так что это тем, кто при совке не жил и понятия не имеют что там было.
«Леденец»
- Два моих друга в конце 80-х работали в организации, которая занималась строительством всяких коровников и свинарников. И вот директор пристроил к ним мастером какого-то своего родственника. В строительстве тот вообще был ни бум-бум. Много чудил. Однажды утром приходят строители на объект и видят, что потолочная балка за ночь треснула. Стоят, думают. И вот заходит этот «специалист» и сходу: «Я знаю, почему». Все замерли в предвкушении очередного перла. А он гордо: «Кто-то вчера стукнул кувалдой по полу, создался вращающий момент, и балка сыграла».
Ну немного умных слов он знает. А вот смысла большей части этих слов не понимает
- Работал у нас в цеху пожилой сварщик, ворчун, каждую копейку считал. А тут у нас отпускные задержали, к морю не на что ехать. Неужели кредит брать? И вдруг этот сварщик в конце смены пихает мне в руки какую-то смятую бумажку и уходит. Разворачиваю, а там 50 тысяч в конверте, как раз нам на расходы. Я его давай догонять, мол, что как, а он махнул рукой — потом отдашь. Потом признался, что я на его сына похож — тот вырос, уехал в другой город и из-за работы редко приезжает. А отец-то скучает.
«У меня отец на заводе всю жизнь проработал, у них там много кошек жило. Когда мама захотела котика, взяли с завода самого замухрышистого, а вырос красавец такой»
36 лет отдал заводу.
Отпахал фрезеровщиком, теперь на пенсии и просто хочу жить для себя.
- Прошлым летом в запертом складском помещении около недели отчаянно мяукала кошка. Видимо, каким-то образом пролезла и не смогла вылезти обратно. Несколько раз пытались ее выманить, но как только открывали двери, кошечка замолкала и пряталась.
В очередной раз услышав мяуканье, я определила, где она сидит. Взяла ключи и вместе с одной из кладовщиц зашла внутрь. Кошечка опять замолчала, а искать там просто бесполезно — свет тусклый, все завалено. Некоторое время мы на два голоса звали: «Кис-кис!» — и она тихонько отозвалась! Сидела она за старыми стеллажами и выходить отказывалась. Мы вызвали в помощники мужчин, мастера и аппаратчика, и наконец-то выловили кису. Она оказалась просто красавицей с длинной серой шерстью. Рядом есть коттеджи, скорее всего, она пришла оттуда. Я сама потом отнесла ее на травку, и она побежала домой.
- Начальник цеха кинул нам сломанную импортную шестерню: «Кто запустит станок — дам премию. Если нет — ночуем тут все». Мастера бегают, ищут новую деталь. А я хмыкнул и взял кусок мыла. Результат: все работает, я при деньгах, народ хохочет. А я ведь просто отмыл ту шестерню как следует и под толстым слоем грязи увидел выбитый номер. Точно такая же деталь стояла на старом списанном станке, который уже год ржавел за складом. Сняли ее оттуда, поставили — все заработало. Потом все еще неделю надо мной посмеивались, мол, лучшие инструменты слесаря — это тряпка и мыло.
Писал человек который никогда не видел грязных старых шестерёнок. Как можно отмыть шестерёнку просто мылом? Фантаст.
«Этой весной в цех попала пара уток. Сборщики попытались их осторожно отогнать к воротам. Селезня еле-еле удалось поймать и отнести на пруд. Вот этот кряк»
- Ночной смене на нашем заводе дали задание сменить двигатель. Утром на планерке мастер говорит, что был на совещании у зама по ремонту, там сказали, что ночью эту работу не сделали, надо нам идти менять. На это отряжает наших троих мужиков. Через час один из них приходит, всячески выражая эмоции. Они почти закончили, а внизу идет другой рабочий и говорит: «Вы чего? Там же все ночью заменили!» Можете представить уровень коммуникации между начальниками цехов, которые же в одном кабинете только что на планерке сидели, но друг друга все равно не услышали.
- Подхожу к проходной на заводе, там толпа целая, все чего-то ждут. Сую руку в карман, где должен лежать пропуск с магнитом для турникета, и нащупываю только несколько купюр. Я их перед этим снял в банкомате, сложил пополам и сунул в карман. Понятно, что плоский пропуск просто оказался где-то между деньгами. Искать и вынимать лень. Даже если в центре пачки — там толщина смешная, должно сработать. Подхожу к турникету, на ходу вынимаю сложенные купюры, не останавливаясь, прикладываю к турникету, он открывается, я прохожу. Кто-то из удивленной толпы кричит мне: «А с червонцем такое сработает?»
«Токарная машинка»
- А у нас на заводе было дело. На эстакаде на одном из трубопроводов был прорыв. Между опорами метров 200-300. Прорыв где-то посередине. Ну мы, как полагается, самого молодого и быстрого послали на лесенку, чтобы он дошел до места производства работ и скинул нам конец веревки. На ней мы хотели поднять резак, держак, удлинитель с болгаркой и прочие молотки и ломы. Парнишка, поднявшись на эстакаду, радостно крикнул: «Готовы?» Мы ему: «Кидай веревку».
А он, как баскетболист, кидает нам весь этот моток вниз, прямо целиком. Мы выпадаем в осадок и хохочем: «Ты что наделал?» Он наконец-то соображает и тоже начинает смеяться. Пришлось ему второй раз проделать тот же путь с веревкой. Опыт даром не дается.
- Мой дед всю жизнь работал шофером на заводе. Его отдушиной были пасека и рыбалка. Был в его распоряжении ЗИЛ и мотоцикл с люлькой. Колесил он по краю и возил с собой сборный домик. Это были такие классные моменты! Едешь в лес с дедом, он тебя одеялом в люльке укутал, очки летные надел, и вы едете. Доезжаем до места, а там привезенный им домик деревянный, и бабушка на костре готовит еду. Потом начинаются бесконечные рассказы про любую увиденную живность и сказки от бабушки. Эх, детство и родня...
«Обед за 106 рублей. Нет, сынок, это не фантастика, а заводская столовая»
- В детстве многие говорили, кто плохо учится, тот потом на заводе работать будет. Сейчас я живу в Германии и тут наоборот надо хорошо учиться, чтоб попасть на завод. Работа на крупных заводах — это достойная зарплата и стабильное будущее. Да и вообще по Германии на улице после работы больше людей в спецовках встретишь, чем в костюмах с галстуком.
Так то не совковые заводы, там грязных и замасленных спецовок не увидишь, к тому же дизайн спецодежды, как правило, отличный.
- Пришел один парнишка на производство. Со временем стал ведущим инженером. А на заводе том был постоянный заказ. Чтобы изготовить деталь, отводилось полтора часа. Тот паренек посмотрел и говорит, что сейчас можно ту же программу за 30 минут прогонять. Все будет в порядке, оборудование выдержит. Даже сделал эту деталь показательно за полчаса. Начальники поцокали языками, похлопали его по плечу, дали небольшую премию и сказали работать по-старому. Больше он с рацпредложениями ни разу не лез.
Помню как то рассказывали что один токарь вытачивал деталь быстрее чем было сказано на космическом производстве. Результат: деталь перегрелась и пошли микротрещины. Выявили только после аварии при взлете.
«Заводской песель. Вот такой красавец у нас обитает»
- Переехал в другой город по работе. Решил здесь знакомиться с местными девушками через интернет. Когда заходит разговор, мол, где работаешь, я честно отвечаю, что на заводе. Большинство после этого сливаются. А что, все честно, ведь я заместитель директора по производству.
- Я устроился официантом, потому что искал подработку на лето. А в итоге «дорос» до администратора и работаю в ресторане уже четвертый год. Когда друзья удивляются, как так вышло, я вспоминаю папу. Мой батя всю жизнь проработал на заводе, последние пятнадцать лет занимал высокую должность, а два года назад вышел на пенсию. Вместе с ним на пенсию ушел его коллега и лучший друг, с которым они познакомились на работе больше тридцати лет назад. Когда тот только пришел, папу назначили над ним старшим, и в первый день он показывал новичку, как все устроено, что делать, кто тут главный. Новенький учился неохотно и даже как-то спросил: «Зачем так подробно? Я все равно тут ненадолго».
А вот еще 20+ заводчан, чья жизнь бурлит похлеще, чем металл в плавильной печи.
Комментарии
Я тоже очень сильно хотел устроиться на завод, но кода проходил отбор, меня не взяли а взяли моего конкурента, который был тот ещё король драмы и истеричка. Чуть позже его оттуда выкинули и мы с ним встретились на другой работе.