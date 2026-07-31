20+ простых историй с заводов и цехов, пропитанных машинным маслом, добрым юмором и человеческим теплом

Неизвестно что это было за время. Если до середины 1970-х, то во всём мире ситуация была не очень лучше. Особенно на хваленом западе, где до сих пор пользование телевизором является платным. Во-вторых при совке родители автора только начали работать, а уже была собственная квартира. А на вашем западе до сих пор собственное жилье есть не более чем у четверти к пенсии. Так что это тем, кто при совке не жил и понятия не имеют что там было.