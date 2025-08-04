18 фото из путешествий, которые словно кричат: «Неужели вы так живете?!»

Да, такой ключ на кокосе бы не помешал. Как-то отцу его знакомый моряк, вернувшийся из рейса, подарил кокос (было это в начале 80-х). Он был очень большим, и как потом оказалось сильно одеревеневшим. Как все мы пытались его расколоть - это отдельная история, в ход пошли ножи, шило, отвёртки, ножовки. Наконец, отец просто отпилил верх. Кокосового молока было очень мало, кокосовой стружки тоже, была практически одна скорлупа. Но всё равно для тех времён это была экзотика. Впоследствии, отец приклеил верхушку к остальному кокосу и стоял этот кокос 🥥 на книжном шкафу в коридоре.