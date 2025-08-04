Откуда можно понять что это женский туалет? И вообще, что это туалет? Где унитазы? 🚽
И вообще, кто знает, какой туалет у королевы?
Конечно всё очень шикарно, чисто, комфортно. Если бы ещё жилища в Японии были таких же размеров и красоты.
18 фото из путешествий, которые словно кричат: «Неужели вы так живете?!»
Можно ли почувствовать себя королевой в общественном туалете и любоваться видом на Флоренцию прямо из окна ванной? Ответы на эти вопросы — да и да! Следующие фото из заграничных путешествий вас озадачат, развеселят и, может быть, даже чуть разозлят — но точно не оставят равнодушными.
«Женский туалет в Японии в обычном торговом центре. Каждый раз чувствую себя королевой, приходя сюда»
Откуда можно понять что это женский туалет? И вообще, что это туалет? Где унитазы? 🚽
«Моя жена ужинала в изысканном ресторане в Индии. Вот одно из ее блюд — кусочек свеклы и апельсина»
«На платформе центрального вокзала Амстердама стоял открытый, никем не охраняемый торговый автомат»
«Вот что есть в лифте в Японии — приспособление, благодаря которому можно избавиться от статического электричества»
«Пожалуйста, коснитесь этого места, чтобы предотвратить появление статического электричества».
- Вот бы мне это дома иметь. © SXLightning / Reddit
«Кокосы в Таиланде продаются сразу с ключом-открывалкой»
Да, такой ключ на кокосе бы не помешал. Как-то отцу его знакомый моряк, вернувшийся из рейса, подарил кокос (было это в начале 80-х). Он был очень большим, и как потом оказалось сильно одеревеневшим. Как все мы пытались его расколоть - это отдельная история, в ход пошли ножи, шило, отвёртки, ножовки. Наконец, отец просто отпилил верх. Кокосового молока было очень мало, кокосовой стружки тоже, была практически одна скорлупа. Но всё равно для тех времён это была экзотика. Впоследствии, отец приклеил верхушку к остальному кокосу и стоял этот кокос 🥥 на книжном шкафу в коридоре.
«Во всем мире на упаковке батареек изображен кролик, а турки отличились»
В Японии можно попробовать воду со вкусом помидоров
«Был на французском пляже, популярном у немцев. Это шок какой-то! Зачем они оставляют у входа шлепки?»
- Но это же удобно: так, пока возвращаешься назад, ноги сами собой высыхают, и песок с них легко стряхнуть, так как он больше не прилипает. И обуваешь тапки уже на чистые ноги, никакого тебе песка между пальцами. © PineapplesInk083 / Reddit
«Дикие ослики в Калифорнии часто тусуются рядом с моим домом»
«Сегодня на железнодорожной станции в Лондоне я увидел мужчину с хищной птицей»
«На Филиппинах делают кетчуп не из томатов, а из бананов»
Н.а Филах делают соус ака кетчуп (katsap, cekap н.а разных языках Филиппин и Индонезии) не только из томатов, но и из всякого разного, вв том числе и бананов. Кстати, производство кетчупа из бананов связано с дефицитом томатов во время ВМВ - банановый эрзац, но соус стал очень популярным.
Надпись: «Сладкий пряный банановый соус. Готовьте с ним, ешьте с закусками, вам понравится»
«Гляньте, что испанцы ставят на пляже! Это душ для собак»
«Пешеходный переход для кошек в Норвегии»
«Вот такой вид открывается из моей ванной во Флоренции»
«В Дании на светофоре вместо человечка изображен викинг»
«На Мальдивах используют пальму в строительстве»
«Деревья, которые можно увидеть во время прогулки в Бразилии»
«Ездила в Турцию и там сделала это фото»
- Это Стамбул, детка. Если ты умеешь водить по городу, то и припарковаться таким образом для тебя не составит труда. © Dertroks / Reddit
Иногда в путешествиях случаются такие истории, что от них буквально голова может пойти кругом. Случались ли такие истории у вас? Поделитесь фото и историями из поездок, которые особенно запомнились.