15+ реальных историй с сюжетами, от которых голова может пойти кругом
Истории
26 минут назад
«Прямо как в кино!» — ахаем мы, когда происходит что-то приятное и из ряда вон выходящее. Эти жизненные истории имеют такой же закрученный сюжет, как кинофильмы, но взяты из обычной жизни — из комментариев наших читателей и открытых источников. Наливайте себе чашечку чая или кофе и отправляйтесь вместе с нами в мир увлекательных историй.
- 10 лет назад мой отец узнал, что у него есть тайный единокровный брат. Оказалось, у моего дедушки была еще одна семья, пока он был женат на бабушке. Отец был обескуражен всем этим, но это не помешало ему подружиться со своим новым братом. Перенесемся на пару лет вперед. Со мной связалась девушка, которая сказала, что она — моя младшая единокровная сестра. Оказалось, что это правда: у нее были доказательства. Значит, у отца тоже был роман на стороне, когда мне исполнилось 3 годика. Кажется, яблоко от яблони недалеко падает... © Dr_Brainwhisperer / Reddit
- Я рано женился, еще в юности. Когда жена была на сносях, она захотела какао, а уже поздний вечер был. Я собрался и пошел в универсам. И по дороге встретил школьную подружку Катьку — просто подружку, ничего больше. Но та в меня вцепилась: помоги, говорит, как друг. Оказалось, ей нравится один парень, тот тоже вроде неравнодушен к ней, но что-то мнется сделать первый шаг. В общем, просила меня, чтоб я с ней прошел мимо подъезда, там этот парень с друзьями сидит во дворе. Он увидит, что бриллиант утекает, заревнует и, может быть, зашевелится. Я согласился, все равно в ту сторону иду. Довел ее до подъезда, в тени кустов на лавочках сидела компания, я не видел, кто именно. Но они затихли при виде нас с Катькой. Проводив Катьку, я сходил в магазин, возвращаюсь домой, захожу на кухню и вижу: сидит моя жена со своим братом. А тот, злющий, смотрит на меня и грубо выдает: «Сестра беременна, а теперь Катька моя на очереди?!» Сидели, ждали меня в звенящей тишине. Вот только забавный нюанс: Катька-то сохла по другу брата, а не по нему самому. А тот знал о чувствах брата, вот и не предпринимал ничего. © рамзес рамзес / Dzen
- Я побывала на многих свадьбах, но одну я точно запомню навсегда — и не свою собственную. Моя тетя собиралась замуж уже в четвертый раз. Ее женихом был иностранец, познакомились они на отдыхе. И вот куча гостей, и тут в какой-то момент врывается третий муж тети на осле и орет, чтобы она не выходила замуж за этого иностранца и что он все еще ее любит. Все просто замерли в шоке. Бывший муж имеет свой дом и разводит осликов, и он почему-то решил привести с собой осла. Потом все гости кормили его морковкой, пока этот любовный треугольник выяснял свои отношения. В итоге свадьба закончилась тем, что моя тетя бросила этого иностранца и укатила в закат со своим бывшим. © Рабочие истории / VK
«Я завела ослицу в 2022 году. В 2023 она несла цветы на свадьбе этой милой пары».
- Наша бабушка живет в квартире на 4 этаже. И недавно в пролете с 2-го этажа на 1-й она подвернула ногу и упала. Была в шоке, но сначала даже пыталась сама встать, а потом поняла, что сломала ногу. На шум выбежал сосед с 1-го этажа, который как раз на работу собирался. Помог бабуле, отвез в травмпункт и из-за этого на работу не попал. Звонит вечером бабуля и рассказывает нам с мамой эту историю, мы начинаем ее жалеть, расспрашиваем про ногу, а она резко перебивает нас: «Да вы не понимаете, это не главное. Главное, что я жизнь человеку спасла!» Оказалось, сосед должен был на карьере работать, но как раз в тот день и в то время там произошло ЧП, а он жив остался. Неприятность для бабули оказалась спасением для него. © Палата № 6 / VK
- Коллега возвращалась с работы по темноте. Идет домой на каблуках через парк, где нет фонарей. Сзади слышит шаги, ускоряется, шаги сзади — тоже. Коллега боевая, резко как развернется с газовым баллончиком в руках и крикнет: «Эй ты, еще шаг — и пожалеешь». А там сзади — другая женщина. Она коллеге говорит: «Я тоже боюсь, давайте вместе пойдем, только помедленнее, а то я на каблуках быстрее уже не могу». В итоге они подружились. © Мишка Фанси / Dzen
- Сижу в автобусе, рядом садится симпатичная девушка. Кладет в кошелек сдачу, а на банковской карте я замечаю имя и фамилию. Тут же нахожу ее в соцсетях. Оказывается, у нее сегодня день рождения. Ну я ей и говорю: «С днем рождения, Света». Она, понятно, в шоке, откуда я знаю ее и когда у нее день рождения. Именно так я познакомился со своей любимой женой. Она до сих пор не знает, гадает, как так получилось © Не все поймут / VK
- В далеком 2002 подруга пригласила на сальса-вечеринку всех знакомых. Тогда только в моду входили эти танцы. Я смотрела на танцующих и тихо завидовала, и тут ко мне парень подходит и предлагает попробовать станцевать в паре. Через 2 часа сказал: «Выходи за меня». Я и согласилась, парень-то красивый. Потом спрашиваю, почему так быстро предложение сделал. А он мне, типа, я как увидел, как ты бедрами крутишь, понял, что попал, ну и куда я теперь без этих танцев. В общем, старшая дочь у нас уже универ оканчивает в следующем году. © Спросите Еву / Dzen
- Был на самом дне. Жил с родителями, без работы, без денег, без девушки. Сел проверить почту, отобрал спам и тут заметил, что одно из них было с сайта знакомств. А я в последнее время и не заходил туда, так как понял, что там сплошь и рядом — один развод на деньги. Но в этот раз что-то толкнуло меня проверить сообщение. Оказалось, оно было от реальной девушки. Я ей ответил. И понеслось: через неделю мы встретились. Через 2 недели я переехал в ее общежитие. Еще через 2 недели мы подыскали жилье. Через полгода — поженились. А через 3 года и вовсе переехали в другую страну. Теперь, 11 лет спустя, у нас двое детей, у меня хорошая работа, и мы успели повидать мир, прежде чем создать семью. Боже, как я подумаю, что этого всего могло и не быть, если бы я бросил это письмо в спам, не прочитав... © hansleftleg / Reddit
- Мне 17. Приехала в столицу поступать в вуз. Мой брат привозит меня в гости к друзьям, которые живут в самом центре. Выходим из такси, и я в восторге говорю: «Как здесь красиво, вот бы жить на этой улице!» Через год знакомлюсь с парнем, который живет на этой улице, в этом доме. Через 3 года мы женимся, и я до сих пор, почти 50 лет, живу на этой улице. © Мариана Маликова / Dzen
- Ехала я с пляжа домой на автобусе по жаре. 2 часа добиралась, а в автобусе кондиционера не было. Сижу липкая, потная, вся в песке, настроение — так себе. И тут ко мне подсел пожилой мужчина. Он рассказал, что он ювелир и поведал о своих детях. Потом он начал расспрашивать обо мне. Его устроили мои ответы, и он сразу заявил, что у него есть неженатый сын, который бы мне подошел. Когда мы приближались к конечной, он вручил мне маленькую коробочку. Внутри лежал золотой кулон. Он сказал, что это для меня, потому что я такая милая. После чего он вышел из автобуса и навсегда исчез из моей жизни. © Mary Jane Marron / Quora
- Мой коллега, который работал у нас на постоянной основе, начал встречаться с девушкой, которая пришла к нам на сезонную подработку. Финансовые дела у этой девицы были не ахти. Та его предупредила, что собирается переехать, как только закончится ее контракт. Ну, он и решил отработать вместе с ней 2 недели, а потом уйти. Прошло 2 недели, и внезапно эта девушка передумала и подала заявку на вакансию на полную ставку. И в итоге заняла место этого коллеги. © RichProtection / Reddit
- Утро. Еду на пары в метро, слушаю музыку в наушниках, настроение отличное. Как обычно, рассматриваю народ в вагоне. Тут один молодой человек улыбается и резко показывает на своего друга — типа он «класс», — а тот достает ручку и лист, пишет: «Напиши свой номер». Сразу же с другой стороны еще один парень дает мне листок, а девушка рядом с ним протягивает ручку. Как же все продумано у них было сделано, настроение еще лучше стало! Номер оставила. © Подслушано / VK
- У меня очень нервная и сложная работа, последние годы работала ежедневно, могла в 2 часа ночи вернуться домой и в 7 утра снова быть на рабочем месте. Если выпадал хоть один выходной день в месяц, то уже хорошо. Общаемся с коллегой, говорю, что задолбало все, а до пенсии еще 3 года (у меня она ранняя из-за тяжелых условий труда), как продержаться... Коллега говорит: «Тебе хорошо, ты — женщина, захотела да в декрет ушла, вот тебе и 3 года прошло». Я сижу, рассуждаю: «Нет, детей больше не планирую. Если б еще точно знать, что девочка родится и до 35 лет, я бы подумала, а так...» Поговорили да забыли. Через месяц я узнаю, что беременна, родила дочку в итоге за месяц до своего 35-летия. © Анастасия Сорокина / Dzen
- Рассказала соседка мамы. Жила она с мужчиной в его квартире. Брак не оформляли, жили как все, небогато, особо не ругались. И вот ее в выходной вызывают на работу помочь собрать рекламную продукцию для поездки на выставку. Она сначала отказалась, а потом поругалась с своим мужчиной и передумала. И тут коллега, которая на выставку ехать должна, ломает ногу. В итоге на выставку едет эта соседка — и даже рада поездке, потому что ссора с ее мужчиной затянулась. На выставке знакомится с китайцем, который прекрасно владеет ее родным языком. В итоге через 3 месяца она уезжает с ним в Китай и выходит за того замуж. Говорит, если бы ей недавно сказали, что она поедет жить в Китай — не поверила бы. © Жужа Лаптева / Dzen
А в вашей жизни случались моменты, словно из фильма? Расскажите об этом!
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