15+ реальных историй с сюжетами, от которых голова может пойти кругом

«Прямо как в кино!» — ахаем мы, когда происходит что-то приятное и из ряда вон выходящее. Эти жизненные истории имеют такой же закрученный сюжет, как кинофильмы, но взяты из обычной жизни — из комментариев наших читателей и открытых источников. Наливайте себе чашечку чая или кофе и отправляйтесь вместе с нами в мир увлекательных историй.