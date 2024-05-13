18 именинников, которые получили на свой день рождения настоящий нежданчик

Даже в хорошо запланированных мероприятиях, вроде свадеб или выпускных, случаются неурядицы и сюрпризы, которые могут в корне изменить ход праздника. Что уж говорить о днях рождениях: их течение, как показывают следующие фото, может направиться в совершенно неожиданное русло.

«Если дочь хочет получить свой подарок на день рождения, ей придется потрудиться, чтобы его найти»

«На этой неделе день рождения мужа. Мои родители подарили ему эту кружку»

«Моему дорогому зятю. Я не подарил тебе жизнь, но подарил тебе мою великолепную дочь. Спасибо, что не сдал ее в цирк, я-то понимаю, как заманчиво бы было это сделать. С любовью, твой тесть».

«Сегодня мой 26-й день рождения, никто не позвонил и не поздравил. Но я пришел домой и увидел небольшой сюрприз от моей девушки. Так счастлив, что она у меня есть!»

«Из офиса моего финансового консультанта мне прислали подарок на день рождения — пластинку жевательной резинки»

«Посмотрите, как наш офис отметил мой день рождения»

«Это твой день рождения» [отсылка к сериалу «Офис» — прим. ADME].

«Родственники с разных концов страны решили порадовать мою маленькую племянницу и прислали ей открытки»

© Bigred1515 / Reddit Bazzzay.free 11 часов назад Открытки с разных концов страны.... Абсолютно одинаковые ...Какая-то маленькая у вас страна.... Всего один магазин с полиграфией ? Ну или вашу страну явно не балуют ассортиментом.

Северная Корея ? - - Ответить

«В день рождения пошла в хороший ювелирный магазин, купила себе кольцо. Прошло всего 2 дня, и 9 камней выпали. Ювелир отказывается возвращать деньги, я почти плачу»

«Испекла для мамы торт, а потом споткнулась, пока добиралась до ее дома»

«Доплатил магазину, чтобы мне сделали надпись на торте „С днем рождения!“ Смотрю на то, что получил, и чувствую, что меня, считай, обокрали»

«6 часов провозился на кухне в свой день рождения, стараясь учесть все предпочтения и аллергии друзей. А потом девушка друга спросила, почему я не приготовил все веганское»

© Aldaron23 / Reddit Артем 3 часа назад Что-то 6 часов многовато на это все, я хоть и проектировщик систем автоматизации, но на фото гарбушу с гарниром делаю за 40 мин. Для любимой супруги и дочурки 3 порции ,когда прихожу с работы выглядят так. - - Ответить

«Никак не ожидал получить от жены такой подарок. Но доволен очень: давно о нем мечтал»

«Моя девушка и ее брат — двойняшки, которые родились по-разному: кто сам, а кто при помощи кесарева сечения. Ржу с того, какие тортики она испекла на их день рождения»

«Рождение / извлечение».

«Резко остановились по пути на праздничную вечеринку, и случилось это»

«Кто-то достал открытку из моего почтового ящика и вытащил из нее подарочные деньги»

«Испекла торт коллегам по работе в честь своего дня рождения. А к нему никто и не прикоснулся»

© Marco3712 / Reddit Артем 2 часа назад А я реши быть оригинальным на свое день рождения и купил всем в офис по шаурме, правда не в ларьке, а ресторане кавказкой кухни и угостил всех к обеду, все оценили даже строгий начальник., особенно учел кому халяль кому свинку кому Баварию с большим количеством овощей. - - Ответить

«Моему соседу исполнилось 93 года, и я сегодня подарил ему первую в его жизни пару ковбойских сапог. Он в неописуемом восторге»

«На торте в честь дня рождения племянника попросили написать где-нибудь большую цифру 5»

«C днем рождения, Арчи. Большая 5 где-нибудь».

«Пошел посмотреть капибар на свой день рождения. Эта лежала у меня на коленях целых 10 минут»