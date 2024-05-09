20 твитов, которые поймут все, чьи сердца котики цепко держат в своих мягких лапках

Каждый раз, когда мы думаем, что берем кошку в дом, мы жестоко ошибаемся: на самом деле это наши четвероногие друзья милостиво позволяют нам жить с ними и спать в промежутках между ночным «тыгыдыком» и утренней кормежкой. Если у вас настроение посмеяться, самое время открыть эту подборку и узнать своего пушистого негодника в одной из следующих проделок.

