20 твитов, которые поймут все, чьи сердца котики цепко держат в своих мягких лапках

Народное творчество
48 минут назад

Каждый раз, когда мы думаем, что берем кошку в дом, мы жестоко ошибаемся: на самом деле это наши четвероногие друзья милостиво позволяют нам жить с ними и спать в промежутках между ночным «тыгыдыком» и утренней кормежкой. Если у вас настроение посмеяться, самое время открыть эту подборку и узнать своего пушистого негодника в одной из следующих проделок.

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Jane
21 час назад

как мне это знакомо. Походу, 5 утра - заводские настройки, причем еще и часовой пояс учитывают, видимо)

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Здесь еще много кадров, на которых птичка вылетела в нужный момент.

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Не только котов, но людей понять порой почти невозможно, и эти истории — тому подтверждение.

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Весело бывает не только с питомцами, но и со вторыми половинками. В этих твитах обнажается сама суть отношений в браке.

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