20 забористых твитов о парочках, в чьих отношениях не найдется места скуке

В любовных отношениях может быть место для ссор, примирений, нежности, гнева или ревности, но никогда — для скуки. Поскольку если человек рядом не вызывает никаких эмоций, кроме безразличия, то есть ли они, эти отношения? В следующих твитах, обнажающих изнанку брака, эмоции бьют ключом, а скуке точно места не найдется.