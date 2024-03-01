20 забористых твитов о парочках, в чьих отношениях не найдется места скуке
В любовных отношениях может быть место для ссор, примирений, нежности, гнева или ревности, но никогда — для скуки. Поскольку если человек рядом не вызывает никаких эмоций, кроме безразличия, то есть ли они, эти отношения? В следующих твитах, обнажающих изнанку брака, эмоции бьют ключом, а скуке точно места не найдется.
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Ведь ты же не читал Властелина Колец,
Ты никогда не читал Властелина Колец!
Так чего ж я сижу здесь с тобой?
И теряю время с тобой?
(с)
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Я: начинаю с мужем беседу на отвлечённые темы.
Муж, с наездом: и в чём твоя претензия ко мне?!
Я: При чём тут ты, и почему у меня должны быть претензии??
Муж: Тогда зачем ты мне это говоришь?!
И это ещё не самый абсурдный разговор на эту тему. Просто самый частый.
Сваливаю на травму от прошлых отношений.
19.
Я в роддоме лежала, готовилась к выписке. Соседка по палате звонит мужу и говорит, там пакет с вещами на выписку собран, возьми его. Муж: тут нет ничего. Она: ну как нет? Несколько минут она ему объясняла, нашел наконец. Я поржала. Звоню своему, говорю, в шкафу на нижней полке стоит пакет с вещами. Он идет туда, смотрит и выдает: туи ничего нет. Кааак??? Как они это делают???? Естественно, пакет там был, после пары минут препираний он его нашел)
20.
Раз такая чудесная и ответственная семья, чего же стерилизовать животное не догадались? Пусть готовятся постоянно нотации читать кошке и вести диалоги то с одним соседом, то с другим. Бедная кошка.
Забавнее, чем отношения мужей с женами, бывают только отношения детей с родителями. Твиты об этом читаются на одном дыхании.
Видимо, на фоне мультсериала Любовь, смерть и роботы