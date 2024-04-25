20 человек рассказали о вещах, из-за которых они закипают как чайник со свистком

Как я понимаю пост про серьёзное отношение к обязанностям

Перед началом 1 сессии деканат сказал выбрать старост, но т.к. никто никого не знал, то 2 девушки самовыдвинулись, ну и ладно, как говорится, хорошо, что не я



И если 1 сессию они хоть как-то что-то делали (через постоянные напоминания), то теперь (перед 2 сессией) они делают целое ничего и это стало камнем преткновения



У нас небольшая группа, но в ней есть несколько подгрупп по интересам из 7-10 человек. В моей подгруппе (или проще - чат) собрались те, для кого учёба - не просто получить диплом абы как, а те, кто действительно учится. Во 2 же группе - старосты и их подпевалы, которые, цитирую "не хотят тревожиться по поводу учёбы, они здесь лишь бы диплом получить". В общем, полная наша противоположность



А теперь к истории. В конце февраля нам наконец-то выслали список преподавателей на сессию (без контактов и какой-либо связи с ними. Деканат у нас тоже не блещет умом). Т.к. я очень ОЧЕНЬ тревожный человек, то в ближайшие пару дней я нашла почти все контакты и написала преподавателям по заданиям и экзаменам, чтобы подготовиться заранее, а не с горящей пятой точкой делать всё в перерывах между парами



Из-за того, что я писала преподам, преподы отвечали мне и передавали инфу через меня. Старост это особо не колыхало до 1 момента:

У нас 2 группы английского и наших англичанок поменяли группами (т.е. "моя" досталась другой группе и наоборот), что соответственно не понравилось всем, т.к. мы уже привыкли к ним. Наших старост попросили решить этот вопрос

Прошло 2 недели - от старост ни слухом, ни духом, а время идёт и надо срочно решать, поэтому я написала преподавателям и они сами всё решили с деканатом. Но из-за этого "моя" англичанка решила, что я - староста и всю-всю инфу согласовывала со мной. И вот в один не очень прекрасный день, я на телефоне с англичанкой решала вопрос о пересдаче некоторых учеников, параллельно пишу в общий чат задания и когда их надо выполнить. Всё решили - класс, супер, здорово, но! старосте это не понравилось и началось "почему я передаю инфу", "у нас есть ответственные старосты, куда ты лезешь" и т.п. и т.д. После этого меня и тех, кто был на моей стороне, как только не называли: и нарушителями спокойствия, и тревожниками, и вообще почему вы пишите в чат об учёбе про учёбу (действительно)

В общем, я осталась виноватой в некомпетентности наших старост, поэтому теперь всю инфу от преподов я им не передаю, передаю её только своей подгруппе, а старосты пусть сами выкручиваются