Какие не эстетичные пациентки пошли, ты смотри. Ещё, небось, не на каблукках и без свежего маникюра. Вот ув девятнадцатом веке чахотошные барышни себе такого не позволяли, умирали к кружевах и духах с томным взглядом, ничей утонченный взгляд, особенно врача, не оскорбив.
20 человек рассказали о вещах, из-за которых они закипают как чайник со свистком
Все мы не идеальны, поэтому не удивительно, что некоторые привычки или особенности других людей могут раздражать. Действительно, мало кому понравится, когда им хамят или подсовывают еду, от которой случается аллергическая реакция. Иногда важно просто выговориться, чтобы внутреннее негодование вышло наружу, что и сделали герои нашей статьи.
- Меня бесят родственники, которых очень волнует моя личная жизнь. До 30 всех интересовало, когда же я замуж выйду. Вышла. Задолбали вопросом: «Когда родишь?», потом — «Когда за вторым?» Родила сына и дочь. Бинго. Думаете, отстали? Нет! Теперь зудят: «Ох, тебе бы третьего. Будете многодетными, им плюшки всякие положены!» Вангую, что если рожу третьего, начнут бухтеть: «Нарожают тут, лишь бы не работать!»
- Бесят бестактные врачи. Была у гинеколога. Женщина лет 50 начала спрашивать про мою личную жизнь. Я честно сказала, что уже пару лет ни с кем не встречаюсь. Она в ответ: «Как вы так живете? Мужчина же нужен!» Неужели мне надо рассказывать ей, что мой почти муж меня предал, и я только сейчас отхожу? Твоя задача — понять, почему у меня сбой цикла, а не учить, что мне мужик и отношения нужны.
Заболела, делала рентген легких. Захожу в кабинет, снимаю рубашку, а врач мне говорит: «И лифчик ваш страшненький снимайте!» Я аж переспросила, она повторила. Я возмутилась, мол, какого черта она дает оценочные суждения моей одежде? Эта тетка в ответ: «Ну девушка, не обижайтесь, но он правда в катышках у вас, растянутый весь. Ко мне обычно в красивом приходят молодые девушки, хотят лучше выглядеть, а вы вот исключение». У меня температура, подозрение на пневмонию, я в домашнем почти пришла — так мне плохо было. Какая тебе разница, в чем я? Я написала на нее жалобу. Прихожу потом за результатами, а там та же тетка. Смотрит на меня волком и выдает: «Я же ничего такого не сказала, а из-за вашей жалобы на меня главврач орала! Ишь, и слова им не скажи!» © Подслушано / VK
- Ад пунктуального человека — это когда ты договариваешься встретиться в 19:00 и уже почти приехал в назначенное место, на часах 18:50, а тебе приходит сообщение: «Напиши, как выйдешь». И ты понимаешь, что эта персона даже еще не выехала. © grafskype / Pikabu
- Бесят люди, которые оставляют за собой горы мусора. Это неуважение к окружающим и к тем, кому в конечном итоге придется за вами прибираться. Делайте это сами, в конце концов, это не так трудно. © Unknown author / Reddit
- Ехала сегодня в метро. Рядом со мной было 1 свободное место. На одной из станций зашел мужчина с 2 детьми: девочкой лет 4 и совсем маленьким ребенком в слинге. В руках у него была большая и, судя по виду, тяжелая сумка. Мужчина сажает девочку, сам встает рядом. Я встаю и уступаю ему место, просто потому, что мне будет гораздо легче стоять, чем ему, с ребенком на груди и большой сумкой в руках. Он искренне благодарит и садится. И знаете, тут началось что-то странное. Рядом с нами сидела какая-то бабка (нет, ей было лет 40, но по ощущениям вот прямо бабка). И она начала громко возмущаться, ведь где такое видано, чтобы девушка мужику уступала место. И еще кто-то рядом согласно ей поддакивал. Как же меня злят эти дурацкие гендерные стереотипы. © Shirhen / Pikabu
- Меня просто поражает мой парень. Как можно делать все настолько медленно? Были у него, пошли на кухню. Он должен был нарезать кошке мясо на ужин, а я приготовить нам что-нибудь вкусненькое. Итог: мы потратили одинаковое количество времени на наши действия. Я успела приготовить печенку в сметане с рисом и нарезать салат, а он — нарезать 100 граммов говядины для своей любимой кошки. С ума сойти! Я просто не понимаю, ну как так? © Подслушано / VK
Зависит от жесткости говядины, можно долго нарезать.
Печенку со сметаной и рисом вообще готовить как нечего делать. Пять минут на печень, а рис сам готовится. И салат быстро.
Но в целом странный наезд. Люди реально с разными скоростями бывает. Если ты из-за своего тормозка никуда не опаздываешь (вот это справедливая причина для злости), то чего так беситься?
- Бесят женщины, которые «приносят жертвы». «Я для него готова на все», «Я ради него бросила институт», «Я ради своего ребенка ничего не пожалею»... А потом начинают выносить мозг и предъявлять претензии, что она для тебя все сделала и теперь несчастна, а ты ей ничего не дал, и потому ты сволочь. Да живи ты так, как тебе нравится. Если ты не будешь жертвовать, но будешь счастлива, всем будет только лучше. © Подслушано / VK
- Безумно бесит, когда человек присылает ответ на твое письмо по электронной почте и при этом не отвечает ни на один из вопросов, которые ты ему задал. © ekpvino / Reddit
- Не понимаю людей, которые выезжают на дорогу с единственной целью — мешать всем остальным. Они еле плетутся впереди на своих машинах, но никогда не уступят дорогу, хотя и могут это сделать, и даже специально мешают себя обогнать. Что это? Желание преподать жизненный урок? На самом деле это выглядит жалко. © James Robbins / Quora
Помню, гуляем с мамой вечерком, а нам навстречу идет женщина с двумя дочками. Одной лет 8, другой 12. И женщина их, видимо, долго и нудно воспитывала. До нас долетел обрывок этого монолога: "Я ВСЁ только для вас и делаю! Я всю себя вам отдаю!"
Когда мы разминулись, моя мама сказала: "Единственный выход для этих девочек - выучиться и как можно раньше свалить из дома". У меня бы психика такого точно не выдержала.
- Отдавала бесплатно на известном сайте одежду сына, из которой он вырос. В сообщениях прямо рыдала дама, просила все отдать ей, потому как она одинокая, муж бросил и оставил ей ребенка. Пожалела, все отдала ей. Не прошло и часа, как все мои вещи были выставлены уже на другом сайте за деньги. Меня это так взбесило, что я под ником мужа с ней договорилась все купить. Назначили встречу, приехала я и с покерфейсом все у нее забрала обратно, естественно, без денег. Бесят вот такие люди! © Подслушано / VK
- Притащила маленького котенка с улицы. Голодного, замерзшего. Накормила, отогрела, назвала Помпоном и оставила жить у себя. Вечером ко мне в гости пришла сестра и неожиданно начала истерить по этому поводу. Видите ли, по всей квартире будет шерсть и грязь, половина моей зарплаты будет уходить на содержание этого мерзавца. Это моя квартира, моя зарплата и мой кот! Сама разберусь. © Подслушано / VK
- У меня аллергия на лактозу. Нет, я не умираю от удушья, если выпью стакан молока. Но у меня сразу появляется сыпь на груди и спине, что не очень приятно. Проблема в том, что если я говорю, что не буду есть что-то, содержащее лактозу, то слышу в ответ: «Да, аллергия на лактозу и глютен — это так модно сейчас», «Ой, а я тебе блинчики на молоке на самом деле дала, а не на воде. И что-то ты не умерла, придумщица». Бесит. © CorneliaHale12 / Pikabu
- Делаю торты на заказ, и меня просто выводит из себя, что я ни на один праздник или день рождения не могу прийти без торта. То есть я должна принести торт, украшенный мастичной лепкой, и вдобавок купить подарок. Это моя работа, которую я очень люблю, но тем не менее я тоже устаю. Хочется идти на праздник просто как гостья, красивая, напомаженная, хочется, чтобы меня приглашали не потому, что я принесу торт. Надоели эти обиженные лица и фразы типа «Могли бы сейчас чаю попить с тортиком, но кому-то лень было испечь». Больше не пеку для своих. © mandarinka13 / Pikabu
Цены на домашние торты такие,что это стал очень хороший дорогой подарок. Больше приносить ничего и не надо. Печь- дорого и долго. Проще подарком подарить.
- Не люблю людей, которые не относятся к своим рабочим обязанностям серьезно. Я, конечно, понимаю, что в жизни бывает всякое и человек может ненавидеть свою работу и должность, которую в данный момент занимает. Но я считаю, что раз уж ты решил на данном этапе заниматься именно этим и раз уж тебе платят за то, что ты делаешь, будь добр ответственно подходить к своим обязанностям. © Ayush Agarwal / Quora
- Считаю, что в наше время тяжело жить не толстым, не худым, не высоким и даже не низким — кому на самом деле тяжело, так это воспитанным! Когда кто-то чавкает, жует жвачку, не закрыв рот, ставит грязную сумку на стол, перебивает, зевает, не прикрыв рот, и прочее, а ты это все замечаешь, но сказать ничего не можешь, так как воспитан по-другому и не можешь поставить кого-то в неловкую ситуацию. Но больше всего бесят бестактные люди, которые на полном серьезе считают себя просто прямолинейными! © Подслушано / VK
- Как же раздражают люди, которые спрашивают: «А почему ты в 30 лет еще не замужем? Ну ты хоть для себя роди». А сами живут либо с нелюбимыми мужьями, просто лишь бы мужик был рядом, либо с теми, кто им изменяет. А я так не хочу. Я знаю, что такое, когда любишь и тебя любят, но случается, что люди уходят из жизни раньше времени... И другой мне не нужен. А рожать для себя — это эгоизм. И вообще, мне комфортно, оставьте меня в покое, может, у меня судьба быть одной. Зато пока вы концы с концами еле сводите, я путешествую по миру. А любимый с неба охраняет меня, я в это верю. © Подслушано / VK
Бесят эти "прямолинейные". Когда их зеркалишь,обижаются. Ещё и "ну я же правду говорю". Так я тоже!
- Папа поднялся от рабочего на заводе до политика высших чинов. Работал по 16 часов в день. И как же бесит отношение к этому окружающих. Как-то математичка при всем классе сказала, чтобы я не надеялась на то, что мой отец вечен. Когда я просто неправильно отвечала на вопрос, то мне заявляли, что живем мы за счет награбленного (а то, что отец до этого работал 20 лет, — не, не слышали). Мне специально занижали оценки, чтобы мы пришли и заплатили. Ну а что, деньги же есть. © Подслушано / VK
- Дико раздражают люди, которые считают, что «меньше жрать» — это самый верный способ похудения. Я весила 47 кг, заболела, пришлось пить гормоны — плюс 15 кг при условии, что в день редко хотя бы 1 500 ккал потребляю, хожу минимум час и кручу обруч. Этого едва хватает, чтобы не разнесло еще больше, а увеличение физической нагрузки приводит лишь к боли в суставах. Отвалите уже с вашим презрением к полным, и без вас несладко! © Подслушано / VK
- Я не работник продуктовых магазинов, крупных торговых сетей, но меня коробит, когда я замечаю, например, оставленные среди специй глазированные сырки, которые тают и портятся, яйца, припрятанные в отделе бытовой химии. При мне дама берет с холодильной полки салат и оставляет его на полке с теплым хлебом. Эти продукты портятся, приобретают нетоварный вид, а потом их возвращают на место и продают другому покупателю. Да донеси ты это до кассы, там есть люди, которые вернут все на место. Не понимаю.
- Как же бесят люди, повторяющие постоянно, что высшее образование в наше время никому не нужно, «картонка и есть картонка». Врачи картонку получают? Юристы? Может быть, инженеры, архитекторы, преподаватели? Если человек 5 лет учился на «менеджера среднего звена», а потом работает «свободной кассой», то это проблемы его выбора, а во многих областях без диплома никак. Я 5 лет училась, чтобы стать промышленным биотехнологом, чтобы делать людям лекарства. Что, и мое высшее образование — фигня? © Подслушано / VK
В каждой профессии есть свои плюсы и минусы, а также маленькие лайфхаки, зная которые можно сэкономить деньги или получить более качественные услуги.
Комментарии
Диплом - это реально картонка. И очень часто к знаниям не имеет ни какого отношения. Муж - инженер на заводе, его очень ценят и уважают за знания, диплом у него по управлению персоналом, сделали только ради того, чтобы можно было получить инженерную должность. У меня есть диплом по профессии, но все знания приобретены на практике, а не в универе. Врачи и юристы с дипломами могут знать меньше санитарки без высшего образования, так что диплом абсолютно не показатель знаний
меня немного удивила "толстуха", весящая 62кг, которую достали окружающие с их презрением к полным. на мой взгляд, 62кг - это не полный человек, нормальный средний вес, а всё это презрение она сама надумывает, потому что недовольна своим весом.
Про "картонку" и "свободную кассу" - это выбор человека. Девушка не думала, что за некоторые дипломные профессии платят в несколько раз меньше, чем за "кассу" и т.п.? Не думала, что сейчас многие говорят "нам нужно 100лет опыта в сфере и миллион умений, но зарплата вам в 40к" и людям действительно проще уйти за кассу, где, безусловно, есть свои мороки, но 40к будет стабильно, а нервотрёпки меньше (конечно, утрирую про кассу, но смотря сейчас на предложения по своей специальности, мне правда проще встать за кассу или отучиться на мастера маникюра)
Как я понимаю пост про серьёзное отношение к обязанностям
Перед началом 1 сессии деканат сказал выбрать старост, но т.к. никто никого не знал, то 2 девушки самовыдвинулись, ну и ладно, как говорится, хорошо, что не я
И если 1 сессию они хоть как-то что-то делали (через постоянные напоминания), то теперь (перед 2 сессией) они делают целое ничего и это стало камнем преткновения
У нас небольшая группа, но в ней есть несколько подгрупп по интересам из 7-10 человек. В моей подгруппе (или проще - чат) собрались те, для кого учёба - не просто получить диплом абы как, а те, кто действительно учится. Во 2 же группе - старосты и их подпевалы, которые, цитирую "не хотят тревожиться по поводу учёбы, они здесь лишь бы диплом получить". В общем, полная наша противоположность
А теперь к истории. В конце февраля нам наконец-то выслали список преподавателей на сессию (без контактов и какой-либо связи с ними. Деканат у нас тоже не блещет умом). Т.к. я очень ОЧЕНЬ тревожный человек, то в ближайшие пару дней я нашла почти все контакты и написала преподавателям по заданиям и экзаменам, чтобы подготовиться заранее, а не с горящей пятой точкой делать всё в перерывах между парами
Из-за того, что я писала преподам, преподы отвечали мне и передавали инфу через меня. Старост это особо не колыхало до 1 момента:
У нас 2 группы английского и наших англичанок поменяли группами (т.е. "моя" досталась другой группе и наоборот), что соответственно не понравилось всем, т.к. мы уже привыкли к ним. Наших старост попросили решить этот вопрос
Прошло 2 недели - от старост ни слухом, ни духом, а время идёт и надо срочно решать, поэтому я написала преподавателям и они сами всё решили с деканатом. Но из-за этого "моя" англичанка решила, что я - староста и всю-всю инфу согласовывала со мной. И вот в один не очень прекрасный день, я на телефоне с англичанкой решала вопрос о пересдаче некоторых учеников, параллельно пишу в общий чат задания и когда их надо выполнить. Всё решили - класс, супер, здорово, но! старосте это не понравилось и началось "почему я передаю инфу", "у нас есть ответственные старосты, куда ты лезешь" и т.п. и т.д. После этого меня и тех, кто был на моей стороне, как только не называли: и нарушителями спокойствия, и тревожниками, и вообще почему вы пишите в чат об учёбе про учёбу (действительно)
В общем, я осталась виноватой в некомпетентности наших старост, поэтому теперь всю инфу от преподов я им не передаю, передаю её только своей подгруппе, а старосты пусть сами выкручиваются