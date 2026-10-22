20+ домов, внутри которых хочется добровольно запереться и выключить телефон до самого понедельника

Для каждого из нас дом — это не просто стены, а целый мир, в котором живут воспоминания и важные детали. Тут есть место и для уютного кресла у окна, и для необычного уголка с кроватью, и даже для наших самых смелых экспериментов. Кто-то пытается обновить и отремонтировать дом — положить новую плитку, построить камин. А кто-то находит счастье в крошечной студии. И любоваться такими жилищами можно бесконечно.

Мужчина два года строил дом в деревне. А сегодня первый раз остался ночевать. Разжег камин. На улице дождливая весна, а в доме уютно и тепло

Ездили сегодня с мамой в деревню, в дом бабушки. Решили там прибраться, избавиться от ненужных вещей, немного его привести в порядок и подлатать. Нашла на чердаке клад. Нет, не сундук с золотом, а старый кусок бумаги, на котором она записала рецепт ее фирменного пирога. Никто не готовил такие вкусные пироги, как она! Приготовили его вечером с мамой — на глаза аж слезы навернулись. Божественный запах, божественный вкус, в голову врываются теплые воспоминания из детства о бабуле. © Не все поймут / VK

Вот такая вот красивая ванная комната получилась у мужчины после ремонта. Мозаика выглядит отменно, а вид из окна открывается просто роскошный

Еще в подростковом возрасте узнал, что строители иногда прячут в стенах домов монетки. Эта традиция мне так понравилась, что позже, когда сам занялся строительством и ремонтом, тоже начал оставлять такие «послания». Пару лет назад купил я лазер для гравировки, и теперь делаю надписи на монетках. Делаю для друзей монетки с их именами, датами или нашими внутренними приколами и прошу спрятать их во время ремонта. Одну такую монету я даже умудрился незаметно оставить в старом музее. Теперь представляю, как удивятся потомки, когда найдут эту монетку. © ranger_phil / Reddit

Девушка живет в крошечной студии. А ее главная изюминка — необычный и очень красивый уголок с кроватью. Еще у нее есть прекрасная кошка, которая делает это место еще уютнее

Папа ни в какую не соглашался выбрасывать старый сервант. Как-то родители уехали к родственникам, а я решила подновить шкаф. Сняла дверцы, заменила ручки, перекрасила корпус. Когда папа вернулся, долго разглядывал сервант, а потом неожиданно выдал: «Красиво. А старый куда дела?» Я говорю: «Пап, так это он и есть!» Теперь папа всем гостям показывает шкаф и рассказывает, что всегда знал: мебель раньше делали на века. ADME

Этому старинному викторианскому дому больше 150 лет. Мужчина взялся за его реставрацию полтора года назад. Ему хотелось преобразить дом, но при этом сохранить его историю и все мелочи

А тут девушка разбирала деревенский дом и под старой отделкой обнаружила вот такие вот прикольные обои в стиле «Алисы в Стране чудес». Сам дом построили в 19 веке

Муж стал загадочным. Ну, точно что-то скрывает. Смотрю: раз принесет пакет и в кладовке спрячет, другой раз. Спросила, он отшучивается, а у самого глазки бегают. Ну, думаю, все равно узнаю! Но не успела — уехала по работе. Возвращаюсь домой, открываю дверь, а в прихожей новая скамейка, крючки для сумок, зеркало и даже мягкий коврик. Оказалось, муж решил обустроить уголок, о котором я давно мечтала. Причем все собрал сам из недорогих материалов. ADME

Автор делится фотографиями дома с разницей в 128 лет. Самая важная деталь — это сахарный клен, который растет у них во дворе до сих пор. С 2023 года автор знатно потрудился над домом и пристроил к нему еще две спальни

У нас в квартире на кухне стоял удивительный шкафчик. Он занимал угол и мог поворачиваться на 360 градусов. Стоило его толкнуть — и с обратной стороны появлялись круглые полки. Больше такого шкафа я не встречала нигде. В нынешней квартире всю стену в гостиной занимает огромный книжный стеллаж, который тянется до самого дивана. А прямо в нем находится лампа. Очень удобно читать книжки. © Typical-Lack-4674 / Reddit

Автор превратил старую кладовую в уютную гостиную. Около десяти лет это помещение использовали как склад. А когда место освободили, он решил преобразить его. Теперь автор с удовольствием отдыхает тут после тяжелого дня

Дом моей подруги был каким-то особенным. В детстве я очень любила ходить к ней в гости. Он мне казался невероятно красивым. На стенах висели картины, повсюду стояли памятные вещи и семейные реликвии. Больше всего меня цепляло то, что каждая вещь была на своем месте и повсюду можно было увидеть что-то прекрасное. © Reddit

Девушка закончила переделывать пол в гостиной. Вся затея растянулась почти на месяц. Но оно того стоило. Ей приятно осознавать, что сделала она это своими руками

Была у нас дома кладовка. Хранили там всякий хлам. Затеяли ремонт, а папа прям сильно заинтересовался этой комнатой: постоянно что-то измерял, чертил, записывал, но никому ничего не говорил. Когда дошло до покраски дверей и окон, меня на пару недель отправили к бабушке. Возвращаюсь — ремонт подошел к концу, а папа с загадочным видом ведет меня к кладовке и говорит, мол, сделал специально для тебя. Открываю дверь, а там вместо кладовки маленькая библиотека. Стеллажи почти до потолка, все выглядит очень аккуратно, а сбоку даже небольшая передвижная лестница. С тех пор прошло много лет, а более дорогого сердцу подарка у меня так и не было. ADME

А тут у нас домик с теплой семейной историей. Девушка купила деревенский домик. В нем жили ее бабушка с дедушкой. Теперь она вкладывает все силы и превращает его в уютный уголок

Мне невероятно повезло с соседями. На две квартиры у нас огромный общий тамбур, и мы придумали, как использовать его с пользой. Поставили вдоль стены шкафы и теперь храним там всякое. Даже морозильник умудрились поставить. А еще постелили на пол ковер и договорились разуваться прямо в тамбуре. shpakovskaianatalia

Автор реализовал мечту всей жизни и купил домик в лесу. Выглядит очень атмосферно. Тишина, спокойствие и никакой городской суеты

Недавно свекры купили участок со старым домом и решили его снести. Но перед этим всей семьей несколько выходных разбирали остатки вещей и выносили хлам. Когда дом уже почти опустел, заметили, что за печкой отходит плитка. Сняли ее — а там коробка. Внутри два письма, значки и всякая мелочь. Судя по письмам, ее запрятали прежние жильцы лет 20 назад. Имена и фамилии сохранились, поэтому мы расспросили соседей, поискали в соцсетях и нашли бывших жильцов. Это была семейная пара. Вернули им коробку. Они так растрогались, что предлагали даже деньги. Мы отказались. Зато теперь мы дружим всей семьей. ADME

Тут у нас шикарная гостиная в старом доме. Девушка особо выделяет мягкий солнечный свет, который делает это место волшебным