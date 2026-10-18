20+ находок в старых домах, которые превратили простую уборку в настоящий детектив

В старых домах и квартирах, которые простояли не один десяток лет, почти всегда царит своя атмосфера. Есть в этих домах свое очарование, свой шарм и свои сюрпризы. Тут всегда можно соприкоснуться с семейной историей, найти совершенно непонятные вещи или откопать давно утерянную лошадку-качалку из детства. О таких находках так и хочется рассказать всем вокруг.

Автор живет в деревне. И есть у них полузаброшенный дом. Неделю назад приехал наследник. Сказал, что дом будет сносить, и разрешил забрать из него все, что угодно

Там было много всякого. Вот, например, французская кофемолка и подстаканник. Я все это добро к себе перетащил. Выглядит это все круто. © Chunia / Pikabu

Переехал жить в старую квартиру дедушки и бабушки. Бабушка к моим родителям переехала. Квартира пустая, вот и решили, что я там поживу. В квартире «бабушкин» ремонт. Отец на это посмотрел, дал денег, поменяли окна, батареи, сантехнику, плитку, заштукатурили стены. Осталось линолеум поменять. У дедушки были золотые руки, он в маленькой комнате придумал шкаф во всю стену: не купе, а просто с кучей ящиков и дверей, но сквозной. Строителей на отделочные работы нанимали проверенных. Под конец ремонта звонит сестра и рассказывает, что ей звонил строитель:

— Вы что, нас проверяете, что ли?

— Нет, а почему вы так решили?

— Шкаф в маленькой комнате разбирали. Там был кулек. В нем 30 тысяч.

Сестра и говорит, мол, вот тебе как раз 30 тысяч на линолеум, это дед передал. Мы знали, что он с пенсии откладывал по чуть-чуть, но думали, что бабушка уже потеряла их. © PrioriIncantatem / Pikabu

Вот такую занимательную находку обнаружил автор у себя в старинном доме. Но самое интересное — кинопроектор. Причем, похоже, сделанный своими руками из какого-то набора. Вот такой вот домашний кинотеатр!

Семь лет назад купили мы старый дом. Дом был саманный, постепенно заваливался. Мы пожили в нем 2 года, пока строили новый, а потом стали разбирать. Разбирал сын. Подходит он ко мне и так, с улыбкой, мне говорит: «Я клад нашел». Думаю, шутит. А он ухмыляется: «Правда, клад». Ну, думаю, какое-нибудь старье было спрятано, и он меня разыгрывает. А он протягивает коробочку из-под чая жестяную. У меня мурашки. А вдруг монеты золотые? Коробочка-то маленькая. Открывает он коробку, а там плотно-плотно куча бумажных денег. Много. Золота и серебра, увы, нет. Потом узнавала. Купюры в большинстве своем ценности не представляют. Некоторые более-менее чего-то стоят, но сохранность не очень хорошая. Оставили как сувенир, знакомым немного раздарили. © Unknown author / Pikabu

Девушка купила избу в деревне. Начала разбирать подпол. А там разные чугунки и медный подойник. Она восхищалась и радовалась. Пока не приступила к их отмывке

Году в 2010-м было дело. Делали ремонт у девушки. Дом старый. Содрал всю облицовку в коридоре до кирпичей. И тут заметил: один из кирпичей, примерно на уровне пояса, явно выделяется. Видно, что его вынимали и замазали затем составом слегка другого цвета. Недолго думая, начал стамеской орудовать. Вычистил, расшатал — вынул. А там ниша! Я на радостях кричу, мол, нашел сокровище. А на деле я в дымоход прорубился. Видимо, десятки лет назад в том месте буржуйка стояла. Тяги, кстати, практически не было. © zaoknom / Pikabu

Когда купил старый дом. А он оказался реальной «капсулой времени 70-80-х годов», который еще и котлом отапливается

На тот момент мы в этом доме жить не собирались (купили его как дачу). Потом у пса, которого я взял из приюта, отказала одна задняя лапа, и я вместе с ним переехал в этот дом. А потом переехал мой сын. А через некоторое время и жена. В общем, квартира в городе стоит пустая, а мы живем в доме, который купили «под дачу». И теперь, когда на улице очень холодно, жена говорит: «Затопи старика». © snezok / Pikabu



У пользователя есть дом. Построили его в 1905 году. Совсем недавно в одной из комнат отвалилась доска внутренней отделки, и там были обнаружены «керенки». Всего их было штук 200

Свекры купили дачу. Решили отремонтировать до холодов. Позвали нас с мужем в выходные. Мне поручили кухню. Свекровь добавила: «Все выгреби хорошенько!» Освободила полки, открываю антресоль, смотрю — какая-то коробка. Открываю, на мой возглас аж свекровь прибежала — там диапроектор с дисками со старыми фильмами и сказками. Прям как у меня в детстве. Весь вечер они убирались уже без меня, я крутила диапроектор. ADME

Все детство автор периодически слушала историю от папы, как у него на чердаке был прикопан где-то сундук, полный серебра и монет, но потом он исчез. А недавно папа разбирал гараж дедушки. Среди прочего он нашел свои сокровища

Стоимость всех около 2 тысяч. Зато легенды хватило на все детство. Сокровища, кстати, решили перепрятать. © Zaiya / Pikabu

Был у нас деревенский дом. Стоял он на фундаменте из валунов. Потом моя любимая матушка продала его своей сотруднице, ибо гонять на дачу уже было накладно. Так сын покупательницы полез с отцом в подвал дома, сунул руку между валунов и вытащил оттуда крупный сверток из мешковины, пропитанный воском. А там были старинные монеты — и не только медяки, а еще золотые и серебряные. На вырученную с их продажи сумму та семья купила квартиру, машину и участок с хорошим новым домом. © Lestadio / Pikabu

Мужчина разбирал старый дом. А в стене лежали бумажки. 10 рублей 1909 года

numizmat.kst

Мой друг живет в старом доме. Досталась ему большая двушка от дедушки. Разумеется, он с молодой семьей с радостью туда въехал. Начал делать ремонт. Поменял проводку, трубы, а коридор у него упирается в чулан. В нем он просто поклеил обои и начал вешать полки. На одной из них бур провалился в стену и застрял. Решил он аккуратно поломать стену, чтобы достать бур. Постучал вокруг, и тут кирпичик выпал наружу из квартиры. А за ним темнота. Оценив ситуацию, он посветил в проем фонариком. Там — грязное окно, обшарпанные стены, обклеенные пожелтевшими газетами. Теперь у него трешка и + 10 квадратных метров. © MadMasterNull / Pikabu Jingle Bell только что Интересно, кому принадлежит тайная комната) Ответить

Мужчина всегда хотел найти что-то дорогое. И вот разбирал он садовый домик — глядь, а там под полом 10 лопат, вилы и кирка. Повезло-то как!

Купили старую квартиру. Стены выглядели очень плохо. Решили с дядей сделать ремонт. Начали ломать одну стену на кухне, и тут из нее вываливается небольшая металлическая коробочка. Я сперва подумал, что это очередной мусор. Но внутри лежали старые часы, купюры и парочка золотых колец. Мы оба опешили. Купюры были очень старыми. До сих пор не могу понять, кто их там спрятал и почему за ними так и не вернулись. © Cashout5058 / Reddit

Прикупил мужчина себе дачу. Почти сразу на чердаке были найдены 2 банковские упаковки денег, а чуть позже, все на том же чердаке, нашел кучу старых монет

В детстве мы с ребятами из двора увлекались игрой в пиратов. Создавали свои карты сокровищ, прятали вещи, а потом с азартом их искали. Однажды в 9 лет я нарисовал карту и спрятал ее в старенькой банке на чердаке. С годами игры остались в прошлом, мы все разбрелись кто куда, и про ту карту я забыл. Но в 30 лет мне пришлось вернуться в дом родителей, которые решили его продать. Помогая с переездом, на чердаке я обнаружил ту забытую банку. Открыл ее и обалдел: там лежала не только моя детская карта, но и настоящее золотое кольцо моей прабабушки! Все думали, что оно пропало навсегда. © СИТУАЦИЯ / VK

Мужчина делал ремонт на кухне в своем старом доме 1916 года. И вдруг наткнулся на непонятную картонную стенку. Решил убрать гипсокартон, а там оказалась старая кладовка

Купил дом, которому лет сто. Построили его еще в 1919 году. Переехал и стал слышать по ночам странные звуки с верхнего этажа. Я реально поверил в то, что купил дом с привидениями! Даже разузнал все о людях, которые его построили. В итоге «призраки» исчезли, когда я срубил деревья, нависавшие над крышей. © BWBHAMMER / Reddit

А тут прям крутая находка. Девушка оттирала швы между плиткой в ванной старого дома. Заметила какой-то отблеск в вентиляционной решетке. Достала оттуда кольцо, отмыла. Оказалось, что это золото 585 пробы

Больше года назад я развелся. Мы жили у ее родителей, и надо было мне переезжать. Собрав все накопления и продав машину, я смог позволить себе лишь однокомнатную квартиру на первом этаже. Квартира стояла больше 20 лет. В ней был бардак и «бабушкин» ремонт. Первые дни я обживался, чинил проводку. К лету поднакопил немного и выкинул часть старой мебели. Начал делать ремонт. Отодрал в коридоре половицы, а под ними лежали пачки с долларами. Сделал я на эти деньги нормальный ремонт. Купил машину и дачу. Не жалею. Вряд ли у них сейчас найдется хозяин. А теперь летом у моей дочки есть куда поехать на каникулы. Да и новая жена появилась. © GIBORYAN / Pikabu

Уже полтора года молодая пара живет в старом доме. После переезда они сразу же взялись за реставрацию. Приступили к очистке дверной фурнитуры. А внутри одной из накладок нашли кольцо

Кольцо мы отнесли к ювелиру. На деле это обычная бижутерия, которую кто-то решил таким образом спрятать. Кольцо очень красивое, и мы будем беречь его как часть истории дома. © Fuzzy-Sort809 / Reddit

Пара приобрела старый дом 1915 года. На прошлых выходных решили заглянуть под подвесной потолок в гостиной. Обнаружили там роскошный лепной карниз, который тянулся по всему периметру комнаты

От деда остался старый дом. Продавать было жалко, а жить никто не хотел. На днях сестра вспомнила, что он любил закрываться в комнатушке, никого туда не пускал, а лишь хитро улыбался, мол, это тайна. В итоге любопытство взяло верх. Приехали, открыли дверь, а там целый семейный мини-музей. Там были наши фотки, вещи из детства и куча всего. Была и моя любимая лошадка-качалка, которую мне подарил дед. Теперь это для нас память на всю жизнь. А дом так и не решились продавать. ADME

Повезло так повезло. Снимал автор на кухне пол, решил застелить плиткой, а тут такое. Смотрится отменно

Мужчина заселился в новый дом. Ему не очень понравилась плитка на кухне, поэтому было решено ее обновить. Начал ее снимать — а под ней вот такая красотища

Переехали с мужем в квартиру его бабушки. Начали делать ремонт, сняли межкомнатные двери. Они были очень массивные, тяжелые, но обтянутые самоклеящейся пленкой «под дерево». Дернуло меня попробовать ее стянуть. А там не двери, а целые картины! На одной березы, на другой речка, на третьей лес. Очень красиво. Выяснилось, что отец мужа раньше увлекался рисованием. Не стали выкидывать, приспособили их в дачном доме как память. © Татьяна А / ADME