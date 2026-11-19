Я люблю рисовать, и лепить мне тоже нравится, но мы с мужем решили, что все школьные задания ребенок будет делать самостоятельно. А сыну все это творчество и в первых классах было не слишком интересно, а потом и подавно. Только вулкан из папье-маше он ваял с удовольствием. Особенно его увлек последний этап, когда надо было изобразить извержение.

Поэтому и поделки у чада получались не слишком аккуратные. Но, на мой взгляд, вполне симпатичные. При этом сын рассказывал, что одноклассники приносят на уроки настоящие шедевры. А мамы в родительском чате жаловались, как до утра очередную картину рисовали.