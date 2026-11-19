Объясните, зачем в школе задают поделки?
Не знаю, как у вас, а моему сыну в школе задавали различные поделки до седьмого класса включительно. Повезло нам, что уж говорить. И я еще понимаю, когда просят что-то слепить или нарисовать по «искусству». Но зачем делать ежиков из шишек и икебану из листьев для занятий по «окружающему миру»? Как это поможет в освоении предмета? А главное, почему основную массу поделок за детей делают родители, и учителя считают это чем-то само собой разумеющимся?
Я люблю рисовать, и лепить мне тоже нравится, но мы с мужем решили, что все школьные задания ребенок будет делать самостоятельно. А сыну все это творчество и в первых классах было не слишком интересно, а потом и подавно. Только вулкан из папье-маше он ваял с удовольствием. Особенно его увлек последний этап, когда надо было изобразить извержение.
Поэтому и поделки у чада получались не слишком аккуратные. Но, на мой взгляд, вполне симпатичные. При этом сын рассказывал, что одноклассники приносят на уроки настоящие шедевры. А мамы в родительском чате жаловались, как до утра очередную картину рисовали.
Пятый класс, сыну по музыке задали сделать арфу. Арфу, Карл! Ребенок 5 часов над ней просидел, получилось кривенько, зато сам. А учителка влепила сыну трояк. Звоню ей, в ответ: «Мария, в следующий раз сделайте поделку аккуратнее!» То есть это для родителей задание было? Не для детей? Посмотрела на остальные работы — действительно. Все остальные арфы явно ваяли взрослые. У кого-то инструмент даже был вырезан из дерева.
И вот я не понимаю, зачем? Чтобы ребенку оценку лучше поставили? Но ведь не будешь за него контрольные и самостоятельные писать, а также на уроке отвечать. Чтобы показать свое творчество? Но для этого теперь есть масса других возможностей. Тот же интернет, например. Можно там свои произведения выставить. В общем, для меня это загадка.
Когда сыну уже в седьмом классе по музыке задали сделать настоящую флейту, он отказался наотрез. Сказал, что «двойка» ему оценку по предмету не испортит. А я не стала настаивать. Зачем? Чтобы он соревновался в мастерстве с другими родителями? Сомнительное предприятие. Да и само задание странное. Так что последние творческие задания сын просто проигнорировал.
На уроке литературы в 9 классе задали нарисовать иллюстрацию к произведению. Я в тему нарисовала пару мужчину и женщину. Мне показалось, что это смотрится интересно, что у них нет фона и рамки на листе тетради. Учительница мой творческий подход не оценила, поставила 3 за отсутствие фона. Ну как бы начальных требований не было, это 9 класс обычной нехудожественной школы. Так и не поняла, что это было и зачем.
А вы помогаете детям с поделками?
Комментарии
где то читал, точно не помню но примерно - сын взял домой табуретку доделать, папка помог в итоге 3-, мол самому надоть! тут дочке надоть шорты сшить, благодаря прошлому опыту всё делала сама, принесла отдала преподу, через какое то время ее зовёт школьный психолог и задаёт вопрос - скажи, мама у тебя как давно пьёт?