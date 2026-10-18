Многие хозяева делят мир на тех кто любит их собак и тех кто равнодушен. Летом ко мне спины подошла собака и уткнулась носом в одежду. Хорошо, что одежда отстиралась. Хозяйка собаки в ответ на замечание сказала, что если мне неприятно, то могу поплакать. К собакам нормально отношусь.
17 добрых историй о людях, для которых помогать другим — это образ жизни
Иногда добро может быть спонтанным, и от этого обычный день начинает заиграть новыми прекрасными красками. Незнакомцы весьма креативно возвращают вам забытый товар. Или кто-то втихаря помогает бабулям в магазине. А еще можно не сдержаться и просто сказать комплимент прохожему. В этой подборке — жизненные истории о добрых делах, которые дарят надежду.
- Вышли с детьми на прогулку, взяли собаку. Сначала выпустили ее без поводка, людей вокруг было мало, а потом поняли, что поводок вообще забыли дома. Идем, держим собаку рядом, но народу попадалось много недовольных, ворчали, что мы без поводка. Остановились у строительного магазина, и тут прицепилась какая-то бабка. А у нас лабрадор, добрейшее существо, но раньше мы всегда гуляли с поводком. Началась перепалка, и тут выходит продавец из магазина и бесплатно дает нам поводок, который у них продается. Денег брать отказался, сказал, что сам не раз в такую ситуацию попадал.
- Застряла я на автобусной остановке — свой автобус упустила, а следующий аж через двадцать минут. Прыгаю на месте, замерзла. И тут подходит дедушка с рюкзаком. Смотрит на меня, на мой красный нос и на мои танцы с подпрыгиваниями. Достает он из своего рюкзака термос и, несмотря на мои протесты, наливает мне две чашки обжигающего чая. Я согрелась, и в знак благодарности сунула ему в руку шоколадную конфету, которую всегда ношу с собой в кармане. Вот так вот — небольшой круговорот добра в природе.
Зачем ей сразу две чашки? И как это все происходило - дед достает термос, открывает. Допустим, в крышке этого термоса как раз две чашки уложено. Ну, налил он одну. В одной руке термос, в другой - обжигающий чай. Девушка еще протестует, отказывается, не сразу берет. А дед - бац и вторую чашку наливает с тем же обжигающим чаем! Ладно, допустим, девушка уже сломалась и взяла одну чашку. А потом вторую. Обе руки заняты. А чем она из кармана конфету доставала?
- Я опасалась, что она так и будет жить рядом с нами, но нашей так и не станет. Родилась на улице, к людям не подходила. То, что я ее умудрилась сцапать и она так и приехала домой со мной в обнимку, — чудо. Шарахалась от резких человеческих движений и чуть что — убегала под диван. Потом начала играть с другими малышами и все ближе подбираться ко мне — другие ведь не боятся и муськаются. И, наконец, вчера она стала приходить ко мне на ручки. И всю ночь проспала со мной. Надеюсь, уличная жизнь скоро полностью сотрется из ее памяти, и она вырастет спокойной и счастливой кошечкой.
Я сначала подумала, что речь идёт о беспризорной девочке - нельзя же так составлять тексты!
- Жена со свояком (муж сестры) поехали в магазин за продуктами. Брали с запасом, коробок получилось много. Свояк попросили грузчика помочь погрузить. Грузчик — улыбчивый, молодой парень — легко согласился, быстро загрузил коробки в багажник машины.
Едут они домой, разговаривают, по сторонам не смотрят, вдруг — стук в окно. Согласитесь, что стук в окно — это последнее, что ожидаешь во время движения машины по дороге. Свояк от неожиданности врезал по тормозам. Перепуганными глазами смотрит в боковое окно, а там грузчик. Стоит улыбается, говорит: «Вы одну коробку в магазине забыли!»
Оказалось, когда он обнаружил коробку, машина уже уехала. Дорога одна в объезд квартала, так он рванул бегом напрямую через дворы. Увидел, что машина проезжает мимо, постучал в окно. Испуг быстро сменился смехом. Вернулись в магазин, забрали коробку.
От вознаграждения грузчик отказался.
- Один раз я пошла в магазин автозапчастей, список с собой от мужа был приличный, начиная с нового домкрата и заканчивая датчиком коленвала. И вот, уже выйдя из магазина и сидя в парке, я заметила, что в чеке вышла слишком маленькая сумма для покупки. Решила вернуться и, оказалось, что мне забыли посчитать еще 1000 рублей. Я доплатила сумму, продавец долго меня благодарил.
Позже я, уже будучи продавцом в зоомагазине, продавала женщине какую-то мелочь, типа игрушек для кота. У нее были с собой 5000 рублей — она положила их на стол. Я оставила деньги на столе и опустилась за сдачей, отдала ей сдачу и дальше начала заниматься делами. И тут заметила что 5000 нет в кассе. Выбежала на улицу, но было уже поздно. Ох сколько слез было. По камерам увидела, что когда я наклонилась за сдачей, она забрала 5000 с прилавка. Понимаю, что это моя вина.
И тут приезжаем муж, я описываю ситуацию и он узнает эту женщину. Оказываться, она знакомая какой-то женщины, которая знакома с его мамой. Мы находим ее номер, звоним ей и да, она сказала, что действительно деньги забрала случайно. И что завтра принесет и вернет их. И так оно и случилось, деньги вернули.
В первый раз слышу, чтоб мужчина со списком отправил жену в магазин автозапчастей🤦 да ещё и за датчиком коленвала....
Может приболел? Тогда это всё объясняет....
- Долго думал, что полезного могу сделать. Зашел в магазин возле дома и просто закрыл долг одинокой бабушки. Если не знаете, кому помочь, зайдите в ближайший магазин. Там часто лежит тетрадка с долгами. И, поверьте, продавцы всегда знают, кому помощь действительно нужна. Иногда большое добро начинается с маленькой суммы.
Про тетрадочку уже сто раз писали - это времена наших мама и бабушек. Или это дедушка пишет?
- Шла летом по улице, передо мной две девочки-подростка. А у них волосы такие прикольные! У одной розовые пряди, у второй почти полностью розовые. Иду и думаю: «Классно-то как! Комплимент что ли сделать?» Окликнула их: «Девушки, у вас волосы такие классные! Иду и любуюсь». И тут одна начинает прыгать. Вторая говорит: «Она пару минут назад сказала, что очень хочет, чтобы ей незнакомый человек сделал комплимент!» Девчонки меня благодарили, кажется, больше, чем я им сказала. А я шла и улыбалась. Как хорошо, что решила не промолчать!
- Как-то в маркете передо мной бабуля не может покупку оплатить — не хватает денег. И, пока она, краснея, стоит и решает — что выложить. Я кассиру дала свою карту, чтобы оплатить бабулькин товар. Так как заминка на кассе была, подошел охранник узнать причину. Потом сам упаковал покупки бабули и повел ее на лавочку, чтобы там пояснить, что случилось. А я, под шумок, тихо свалила.
Я хочу поблагодарить людей с добрым отзывчптым сердцем это так радует что люди готовы прийти на помощь конкретно Александра,Даниила и многих других которые встретились на моем пути.а иронизировать давайте поменьше
- В 1994 году стояли мы с мамой на остановке, а рядом плакала девушка. Она не поступила в институт — ей не хватило баллов. Мама моя в тот момент была деканом факультета, и пригласила девушку работать ее секретарем. Девушка та теперь моя лучшая подруга, до сих пор работаем на мамином факультете.
А я плакала, потому что поступила, так как данная специальность была выбрана моей мамой. Так ни дня в своей жизни не соприкоснулась с этой профессией, ну или косвенно в редких случаях.
- Отправился старший (10 лет) в магазин. За продуктами и вкусняшками. Предупреждение, что на карточке около 500 рублей, забыл. Возвращается с продуктами, красный как рак. Набрал на ~600. А на кассе «недостаточно средств». Его спрашивают, что убрать. А он очень стеснительный. Растерялся, испугался. В стрессе сразу замолкает. Особенность такая. В магазины-то один начал ходить пару месяцев назад. И тут такая ситуация. И какой-то парень лет 20 (со слов сына) из очереди оплачивает его покупки и с добрым напутствием отправляет его из магазина.
«Ставлю 100 из 10 этому кафе, только из-за того, что здесь на стульчике спит уличный кот. И персонал даже не пытается прогнать этого милаша»
Я бы не пошла в кафе, где лежат уличные коты. Стригущий лишай хоть раз лечили? Полгода дома , ты заразный, и с лекарствами. Не говоря уже про глистов и прочее постоянное их богатство
- Приехал ко мне зимой молодой курьер. На улице −34. Отдал заказ и спрашивает, мол, можно у вас в подъезде погреться минут 10. Я заставила зайти домой, налила чая, угостила блинами. Через месяца 2 он опять принес мне заказ. Пригласила домой. И тут муж как только увидел, спросил про его специальность — оказалась, рабочая. Сейчас парень работает на Севере с мужем.
- Шел по улице, у парня впереди порвался пакет и оттуда покатилась куча яблок. Самое забавное, что никто не прошел мимо. Человека четыре сразу присели, молча все собрали за полминуты, отдали ему и разошлись в разные стороны. Какая-то моментальная командная работа на ровном месте.
- Работаю в кафе-шашлычной, нередко заказывают с собой. На днях перепутала заказы — отдала дорогой как дешевый. Долго переживала, ведь от зарплаты минусанут. На следующий день пришел человек, которому я не тот заказ отдала, и расплатился за тот. И такие люди бывают!
Для меня это норма, а людей это удивляет когда деньги отдаешь или найденный телефон.
- Сегодня в самолете у нашего ребенка заложило уши, плакал, он был единственным такого возраста. Пока его пытался успокоить (ходил по салону), три девушки китаянки, которые сидели позади нас, так внимательно смотрели. Потом когда сел на место, они начали с ним играть через кресло, он разыгрался, стал выглядывать через спинку. В итоге, они его забрали к себе, тискали, играли, фоткались. Было, очень приятно.
- Сейчас в автобус зашла женщина с коляской. Там двойня. И одному малышу что-то не понравилось, и он начал плакать. В автобусе было два парня. Услышав, что ребенок плачет, один из них подсел к коляске и стал с ребенком разговаривать. На мужской голос дети хорошо реагируют, поэтому через пару минут разговора малыш замолчал вовсе. Этот же парень помог женщине вытащить коляску.
В наше время коляски складывали перед входом в транспорт. А во времена наших родителей коляски были такие огромные, что ни в какой транспорт не влезали.
- Заказала пиццу на день рождения. Ждем с подругами курьера. Пришел, все передал, дала чаевые, начали праздновать. Проходит минут двадцать, и вдруг стук в дверь. Открываю — стоит тот же паренек, виновато смотрит и выдает: «Только не оставляйте плохой отзыв». И вытаскивает из-за спины цветы с шоколадкой. Спрашиваю, мол, зачем, разве я собиралась жаловаться. А он отвечает: «Мало ли, люди разные попадаются, вдруг что-то не понравилось». Потом уже, разбирая цветы, нашла внутри бумажку с его номером телефона. Написала ему в тот же вечер — теперь общаемся.
А вот еще подборка историй о простых людях, которым доброта вернулась самым неожиданным образом.