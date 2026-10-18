17 добрых историй о людях, для которых помогать другим — это образ жизни

Зачем ей сразу две чашки? И как это все происходило - дед достает термос, открывает. Допустим, в крышке этого термоса как раз две чашки уложено. Ну, налил он одну. В одной руке термос, в другой - обжигающий чай. Девушка еще протестует, отказывается, не сразу берет. А дед - бац и вторую чашку наливает с тем же обжигающим чаем! Ладно, допустим, девушка уже сломалась и взяла одну чашку. А потом вторую. Обе руки заняты. А чем она из кармана конфету доставала?