Я развелась с мужем из-за пирожного
«Она развелась со мной из-за пирожного!» — думаю, именно так преподносит нашу историю мой бывший муж охотным слушателям. И формально он прав — именно пирожное и стало причиной, по которой я приняла это решение.
Дело было так. Накануне я шла с подработки очень уставшей и заглянула в мою любимую кондитерскую, чтобы побаловать себя вкусным. Конечно же, купила два пирожных — эклера, ведь дома мы были вдвоем с мужем (дочка уехала к бабушке на несколько дней).
Придя домой, я сразу потащилась в ванную смывать макияж. А муж вкипятил чаек, умял своё пирожное, похвалив начинку. И ушел спать. Я же еще немного «потупила» в телефон, чтобы «немножко пожить для себя» перед сном, и вскоре тоже ушла в спальню, так и не поужинав. Засыпая, я мечтала, как проснусь утром, сделаю себе ароматный капучино и съем с ним своё чудесное и такое желанное пирожное.
Утром я прошлепала на кухню — муж уже уехал на рыбалку с друзьями. Включила кофеварку, предвкушая приятное утро. Распахнула холодильник и замерла: вместо эклера там красовалась лишь подложка от него и крошки — он даже убрать не удосужился в мусорку!
Сказать, что я была разъярена — ничего не сказать. Муж потом оправдывался: «Я думал, ты не хочешь!». То есть для него съесть последнее пирожное, не спросив у других членов семьи, не хотят ли они тоже, было нормальным.
И тут я поняла: это вообще не про пирожное. Это про то, что я по жизни получаю от своего мужа только крохи — жалкие остатки, а он берет из семейного очага все самое «вкусное», ценное, не оставляя ничего взамен.
В общем, через некоторое время я стала той самой разведенкой, которой «вожжа под хвост попала», и она развелась с идеальным мужем. «Все ведь было хорошо!» — недоумевает до сих пор мой бывший.
А вы как бы поступили?
Комментарии
Как он должен был спросить, если жена спала?
Без других деталей все действительно звучит как ерунда, из-за которой женщина разрушила семью. Подобных недостатков полно у всех - что-то не то съесть, что-то не туда положить и т.п. Вряд ли сама жена в этом исключение. Если было что-то еще, об этом стоило написать конкретно, не абстрактными словами вроде "я получаю крохи".
"То есть для него съесть последнее пирожное, не спросив у других членов семьи, не хотят ли они тоже, было нормальным." (с) Стесняюсь спросить, а она сама собиралась у кого-то спрашивать прежде чем съесть, или это другое?
Вот меня всегда удивлялась привычка мужа съесть что-то и оставить пустую тару в холодильнике. Бывшего мужа