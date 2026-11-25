Дело было так. Накануне я шла с подработки очень уставшей и заглянула в мою любимую кондитерскую, чтобы побаловать себя вкусным. Конечно же, купила два пирожных — эклера, ведь дома мы были вдвоем с мужем (дочка уехала к бабушке на несколько дней).

Придя домой, я сразу потащилась в ванную смывать макияж. А муж вкипятил чаек, умял своё пирожное, похвалив начинку. И ушел спать. Я же еще немного «потупила» в телефон, чтобы «немножко пожить для себя» перед сном, и вскоре тоже ушла в спальню, так и не поужинав. Засыпая, я мечтала, как проснусь утром, сделаю себе ароматный капучино и съем с ним своё чудесное и такое желанное пирожное.