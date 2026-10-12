14 историй и фото из жизни поваров, чьи рабочие смены пропитаны запахом сочных стейков
Повар, пожалуй, одна из самых творческих и в то же время физически тяжелых профессий в мире. Только представьте эту суету на кухне ресторана: в кастрюлях кипит наваристый бульон, жарящиеся на сковороде кусочки мяса источают запах, от которого слюнки текут, а в духовых шкафах покрываются хрустящей золотистой корочкой куры и утки. И все это сопровождается постоянными выкрикиваниями заказов, команд от шеф-повара и суетой, которая длится с утра до ночи, для того, чтобы мы с вами могли насладиться вкуснейшими блюдами.
- Работаю поваром в Буэнос-Айресе. Приготовил тут для коллектива плов. Аргентинцы посмотрели на него и с ходу попросили натереть сверху сыр. Я попытался объяснить, что это не ризотто, а абсолютно другое блюдо со своей философией. Но бесполезно: им все равно подавай сверху сыр. Видимо, без сыра как-то непривычно
- Гости заказали на банкет фаршированную семгу целиком, отмечали юбилей. Ближе к концу вечера приходит официант и говорит, что от семги отказались и хотят убрать из чека, так как она была пересолена. Попросил принести ее обратно. У меня аж челюсть отпала, когда я увидел, что от семги осталась только голова, все остальное съели. Смотрю на официанта, а тот такой: «Ну да, они ее всю сначала съели, потом сказали, что было невкусно и жена юбиляра заявила, что платить за блюдо они не хотят». Ну, ладно вам не понравилась рыба, но есть то ее невкусную зачем?
Сотрудник ресторана использует этот нож для разделывания рыбы. Он работает этим ножом уже 35 лет
Если точить нож ежедневно, перед работой,то и на 5 лет не хватит лезвия. Вы просто не представляете, чкротко я таких ножей видела у нас ,в мясорыбном в цеху.
- Я работал поваром в баварской деревушке. Ресторан располагался на холме возле леса под руинами замка 12 века. И несмотря на то, что в деревне живет 120 человек, там 5 ресторанов и одна кафешка! И всегда полные залы. Рестораны в этой деревне дружат. Если у кого закончились продукты, то можно попросить в других ресторанах и они поделятся. Также у них много договоренностей, скажем, заказывают они оптом именно на деревню. Так как у нас не было контроля за нормой и делалось все на глаз, то испорченное блюдо, даже «не очень» выглядящий салат сразу выбрасывался. Я долго не мог к этому привыкнуть. Когда спросил коллегу: «Стефан, что ты делаешь?» Ответ был такой: «У тебя нет времени переделать это, так что сделай новый. И быстрее!» А вот таким был вид на тот ресторанчик снаружи.
Сын путешествовал по Германии, и много рассказывал о Баварии, очень ему там всё понравилось, особенно, старинная архитектура и ресторанчики.
- Был у нас бидон куда скидывались обрезки когда мясо нарезали на стейки. 3 раза в неделю это все загружали в мясорубку и делали фарш, который потом замораживали. Так вот, эти обрезки порой доходили по весу до 180гр. На секунду, куски там были в том числе тендерлойна. И можно было купить этот фарш из расчета 7 долларов за 2кг. То есть по сути даром, в то время как в магазине такое мясо стоило 60 баксов за 1 кг и по классу было ниже. Мы где-то полгода с супругой питались стейками дома таким образом.
Работал в ресторане, который специализировался на мясных блюдах. Обрезки в мясорубку, фарш на котлеты, котлеты на булочку и под названием гамбургер в продажу. Экономия должна быть экономной.
PS В 2024 году на питание одной единицы персонала выделялось 200 (ДВЕСТИ!!!) рублей.
Автор этого фото подозревает, что поставщик рыбы его недолюбливает. Его попросили привезти около 70 килограмм палтуса, а тот притащил одну огромную рыбину, которая столько и весит
- Работал в одном ресторане. К шеф-повару приходит парочка: поваренок и его мама. Говорит мама, в основном: какой ее дитятко хороший повар, как он здорово закончил колледж. Классика. Шеф все-таки решил его взять на стажировку, говорит поваренку:
— Ладно, попробуем. Выходи завтра, поставим тебя помощником в «холодный цех».
Мама с перепугу:
— Нет-нет-нет! Пожалуйста! У него слабое здоровье! Ему нельзя в холодный цех! Можно для начала хотя бы в теплый?
Холодный цех — это место на ресторанной кухне, где делают салаты и холодные закуски.
- К нам на кухню как-то устраивался пожилой мужчина. Он был в восторге от возможности готовить на нашей кухне, не имея опыта. У нас обычная команда и ему, как новичку, поручили начать с открывания устриц. Дали ему форму сотрудника, вручили нож и принесли устрицы. Он взял одну из них, поднес к раковине нож, а потом сказал: «Я не буду этого делать». Снял форму и ушел. Общее время его работы составило меньше 30 минут.
Рассказал подчиненный. Его минимальное время работы было около 3х минут. Он переоделся, его подвели к горе ржавых "блинов" для штанги и сказали разложить по весам и производителям. Он развернулся и пошёл в раздевалку переодеваться.
Когда шеф-повар велел нарезать морковь кубиками, но не уточнил размер
- Впервые когда я попытался попасть в хороший ресторан, мне сказали что есть только одна свободная позиция — кондитера. Я согласился. Уж очень хотелось расти. Год проработав, я попал в горячий цех. Все это время мои смены были от 12 часов. Позже стал су-шефом, казалось что будет больше свободного времени, но это не так. И знаете, меня всегда мучает лишь один вопрос! Я даже не могу представить себе быт людей которые работают по 8 часов, у которых есть отпуска, кто приезжает домой не в час ночи, а в шесть вечера. Мы с моей женой (она тоже повар), планируем наши два-три выходных, которые пересекаются в нашем графике, за месяц, но по итогу просто лежим дома, едим фастфуд и смотрим сериалы. Мне всегда смешно когда мои знакомые и друзья говорят, что у них нет времени на погулять или уделить семье.
Милые авторы, за что вы так ненавидите русский язык? Почему вы решили отказаться от запятых?
Повара попросили придумать крутую подачу для фаршированных яиц и вот, что из этого вышло
- Вспомнилось. Когда учился на повара, то на практику отправили в заводскую столовую. Приходилось раз в неделю чистить в одно лицо половину ванны лука. Занятие веселое! Запах от меня стоял знатный, причем не только в день чистки, но и еще пару-тройку дней после. Чувствовал себя Чиполлино. Но куда хуже нарезка зеленого лука в крупных масштабах. Там совсем караул! Из-за этого никогда не хотел работать в «холодном цеху».
Даже страшно представить. Я дома над одной единственной луковицей плачу горькими слезами 😭
Шеф-повар попросил сотрудницу отмерить ровно 600 грамм сахара и она сделала это «на глаз». Когда он не поверил, что такое возможно, то для проверки решил провести взвешивание...
- Когда-то я работала в небольшой кофейне, где на кухне правили брутальные парни в фартуках и с татуировками. Они не признавали попсу или спокойный джаз, там всегда гремел рок, а иногда и что потяжелее. Однажды я попросила их включить что-то поспокойнее, на что шеф-повар с важным видом заявил: «Настоящая еда рождается только под правильный саундтрек!» С тех пор прошло много лет, а я так и не могу приготовить стейк или запечь мясо без гитарных рифов. Если вдруг музыка не играет, блюдо точно выйдет пресным, хоть солью его засыпай.
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Комментарии
Вспомнилась пионерская кричалка: "Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам!"😁