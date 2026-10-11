Если муж часами рассматривает фотографии каких-то девиц и ставит им лайки, не думаю, что это нормально. Если он просто ставит лайк вне зависимости от пола человека, изображённого на фото - это, по-моему, нормально. Отмечать красоту человека противоположного пола - это нормально. Было бы странно, если бы человек от такого отворачивался или глаза закрывал при встрече. Но вот копаться в чужих фотографиях (если это не связано с работой, поиском модели, например) является признаком какого-то неудовлетворения в браке.
15 светлых историй о женской солидарности, после которых понимаешь: женщина женщине — дом
Иногда для того, чтобы мир стал чуточку добрее, достаточно одной женщины, которая скажет другой: «Я рядом». Женская солидарность редко бывает громкой — чаще это молчаливые объятия, тарелка горячего супа или рука, протянутая тогда, когда кажется, что держаться уже не за что. В таких историях нет супергероинь и громких подвигов — только обычные женщины, которые однажды выбрали не пройти мимо.
- Увидела, как муж ставит лайки каким-то девицам, обиделась сильно. Молчали неделю. Заглянула как-то к нам свекровь, спрашивает, что случилось. Муж такой: «Спроси невестку, из-за лайков обижается». И тут свекровь задает такой вопрос, что муж чуть не свалился с дивана: «Андрюш, а они для тебя тоже с утра до вечера готовят, рубашки гладят, на работу провожают, за детьми следят? Если да — ставь лайки на здоровье. А заодно и брату кого-нибудь подыщи, а то другую такую, как наша Катя, еще поискать надо».
- Когда-то давно, в классе седьмом, бегали мы кросс 3,5 км. Не на время, а так, кто первый придет. Школа обещала денежные призы: за первое место 100 рублей, потом 50 и 25. Приличные деньги были. Бежали мы с одноклассницей рядом, темп взяли одинаковый. Девочки мы были спортивные, бежали первыми. И перед финишем договорились черту пересечь шаг в шаг, что и сделали. Потом было награждение. И вдруг физрук перед всей школой заявил, что два первых места не бывает, кто из нас второй, непонятно, и премировал нас как пришедших третьими. Больше мы ни на каких школьных соревнованиях не старались, а то и откровенно на них забивали. Обидно было, да.
Юлечкакастрюлечка - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Ваш физрук - очень нехороший человек, это ещё мягко сказано.
- Однажды были в Куала-Лумпуре. Мой муж-фотограф убежал снимать красивое, а я осталась сидеть на ступеньках. А я в шортах. И чувствую, что на меня смотрят. Тут пришли несколько местных женщин, сели вокруг меня и стали болтать, есть мороженое. Не заговаривая со мной. Когда муж вернулся, они спокойно встали и ушли.
- По молодости встречалась с парнем, 5 месяцев вместе, ничего не предвещало. И тут звонок от его гражданской жены. Оказалось, в телефоне у этого кадра я записана как «Коля Шиномонтаж». А я вообще-то Оля! Ну, мы с ней встретились и придумали, как проучить этого ловеласа: я позвонила ему, чтобы приехал ко мне, он приезжает, и мы его встречаем. В этот день мы обе с ним перестали общаться, через год та девушка уже вышла замуж за другого.
Перестаньте уже юзать термин "гражданская жена", пожалуйста. Женщина, просто живущая с мужчиной без росписи и штампа, никакой женой не является (в России). В Бразилии у нее были бы права жены, а в России - никаких
- Летела одна с 4-месячным малышом в Астану зимой. Людей — полный аэропорт, очереди огромные, я думала, лучше все пройдут, а я потом. И тут встречается мне очень приятная женщина. Помогла пройти без очереди (оказывается, с малышом так можно — я даже не знала). Думаю: ну все, это уже большое облегчение. Но самое трогательное было впереди. В самолете малыш начал капризничать. Я немного растерялась, и вдруг сзади меня зовут. Поворачиваюсь, а это она. Предлагает подержать малыша. И, представляете, он с ней спокойно просидел почти весь полет. А другие пассажиры тоже начали его развлекать. В тот момент я почувствовала столько тепла и поддержки от совершенно незнакомых людей! До сих пор вспоминаю с благодарностью.
Дело было на паспортном контроле в пункте приземления. Очередь огромная, все стоят томятся. И тут ребёнок (года 4) одной из пассажирок начинает носиться по всему залу с дикими вигзами. Когда пограничник предложил этой даме пойти без очереди, возражений ни у кого не возникло, все были только рады
- Я однажды шла в школу, примерно в 8-9 классе, по льду в ботильонах на каблуках. Не знаю, как мама отпустила меня в них, ведь очевидно, что даже без каблуков на застывшем льду можно поскользнуться. Там реально каждый шаг балансируешь, чтобы не упасть. И по пути встретила совершенно незнакомую женщину, которая меня ухватила под руку и помогла дойти, приговаривая, что на таких каблуках в такую погоду надо дома сидеть.
- У меня день рождения. Мой на то время бойфренд не подарил мне даже цветы. Зашла в цветочный. Продавец, молодая дама, говорит, мол, чего плачешь? Рассказываю ей. Она молча делает мне обалденный букет и дарит со словами, что пусть мой парень идет лесом.
Как обычно, без контекста, так много вопросов и вариантов произошедшего:
А) Бойфренд пришёл на ДР, но без подарка.
Б) Бойфренд не подарил подарок, потому что не смог прийти на ДР, а на курьерскую доставку денег либо смекалки не хватило.
В) Бойфренд не знал про день рождения, но должен же был догадаться!
- Сегодняшний случай: один молодой человек случайно создал группу с девушками, которым регулярно скидывал всякие одинаковые любовные рилсы. И там было 22 девушки, Карл! 22! Хотел отправить каждой по отдельности, но случайно создал группу. И быстренько вышел из нее. Зато девушки остались и хорошенько ему так косточки перемыли. Женская солидарность!
Кажется, где-то закрылась аптека, которая тоннами продавала Виагру и презики тому ловеласу.
- После рождения ребенка жила в Лаосе. Дом нам сдавала семья с чудесной бабушкой: дочь, завидев ее, громко через забор требовала взять ее на руки, и бабушка ее таскала, кормила, даже спать укладывала пару раз. Мне это было большой поддержкой, и вообще, как подарок: совершенно чудесная женщина, с которой мы почти не понимаем друг друга, с таким теплом и принятием помогала, пускала в дом. Помню ее как нежданного, но очень нужного волшебного помощника.
- Я проживаю тяжелый период с парнем. Живем в Стамбуле. Пришла на пилатес, предупредила тренера, что могу немного поплакать. Она сказала, ничего страшного! После занятия меня пробило на слезу и девочки остались вместе со мной! Обнимали, приносили салфетки, поддерживали на смеси английского, турецкого и арабского, говорили, какая я красивая.
- Индия, Гоа, клуб. Танцую с дочкой и ее мужем, со стороны можно было подумать, что я одна. Танцую с прикрытыми глазами. Вдруг девушка рядом начинает от меня отгонять мужика. Он, оказывается, крутился тут давно. А я не заметила. К девушке присоединились еще и ее подруги. Мужика того вообще из клуба выгнали. Девчонок поблагодарила.
- Отдыхали с мужем, и, просто болтая с подругой по телефону, обмолвилась, что первым делом, как прилечу домой, сварю супчик. Так она мне принесла целую кастрюлю куриного супа и кюкю (яичницу с зеленью). Было очень приятно, и эта забота очень ценна.
- На пляже в Турции познакомились с турчанкой. Мы смотрели за вещами друг друга, когда ходили купаться, и, если подходили парни знакомиться, она спрашивала, хочу ли познакомиться. Когда я сказала, что нет, она спокойно всех отгоняла, и никто даже больше не приближался к нам, мне было очень комфортно и безопасно, до сих пор вспоминаю ее.
- На работе был аврал — квартальные отчеты, дедлайны горят. Муж предупредил, что будет позже — забирает маму с дачи. Разогрела себе вчерашнюю гречку, только ложку ко рту поднесла, как они вдвоем нарисовались на пороге. Свекровь зашла на кухню, посмотрела на стол и тихо так: «А мой сын что, сам себе теперь готовит?» Муж потупился, я уже собиралась ответить, и тут свекровь неожиданно сняла пальто, закатала рукава и такая: «Сын, быстро в магазин — купи курицу, картошку, а я пока салат нарежу, как раз помидоров вам привезла». Муж аж застеснялся: «Мам, ты чего?» — «А что я? Твоя жена не должна расплачиваться за то, что в детстве я не научила тебя готовить. Значит, будем учиться сейчас».
- Были на Гоа в ночном клубе, сидели за столиком с подругой. Весь вечер гости хотели сесть за соседний стол, так администраторы никому не давали. Я подошла, спрашиваю, в чем причина, они объяснили, что мы должны чувствовать себя в безопасности, они могли посадить рядом только девушек.
Наверное, именно из таких маленьких поступков и складывается настоящее чувство дома — когда тебя принимают, понимают и поддерживают без лишних вопросов. И пусть в жизни каждой из нас однажды найдется женщина, которая сделает день немного светлее.
Комментарии
что вообще означает эта фраза?? женщина женщине — дом.
по этой логике - мужчина мужчине гараж?)