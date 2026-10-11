15 светлых историй о женской солидарности, после которых понимаешь: женщина женщине — дом

Если муж часами рассматривает фотографии каких-то девиц и ставит им лайки, не думаю, что это нормально. Если он просто ставит лайк вне зависимости от пола человека, изображённого на фото - это, по-моему, нормально. Отмечать красоту человека противоположного пола - это нормально. Было бы странно, если бы человек от такого отворачивался или глаза закрывал при встрече. Но вот копаться в чужих фотографиях (если это не связано с работой, поиском модели, например) является признаком какого-то неудовлетворения в браке.