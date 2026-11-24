Северные города — это особый мир, где жизнь течет по своим законам под светом северного сияния, мимо теплых остановок, среди заснеженных дворов и ледяных скульптур. Здесь сушат белье на морозе, умеют жить без солнца во время полярной ночи и не боятся увидеть на термометре −50. И не важно, о каком городе идет речь, ведь и в Норильске, и в Мурманске, и в Якутске северяне точно знают, что никакие холода не остудят тепло их сердец, а на улице всегда найдется повод для шуток и красивого кадра.

А в конце статьи вас ждет ледяной бонус от автора: она выросла за Полярным кругом и знает о севере не понаслышке.

Северное сияние над Мурманском выглядит как крутые спецэффекты в кино. А жители города живут внутри этого фильма о бескрайних снежных просторах и сильных людях

© NagorAl / Pikabu Lorelei только что Вот такое зеленое видела в Архангельске, когда еще в школе училась. Соседи будили друг друга, выходили на улицу, все радовались. Потом еще пару раз наблюдала, уже других цветов. Ответить

Традиционные сибирские приколы — заморозка одежды и еды. А как же пахнет белье с мороза!

© Sheeva1960 / Pikabu Мария Л. только что О, запах белья с мороза! Помню, папа заносил с балкона это негнущееся белье и пристраивал на диване, и сразу в комнате воцарялся такой запах, который описать сложно: морозной свежести, порошка, чистоты... Так пахнет счастье и детство, наверное Ответить

Суровое северное детство хранит много теплых воспоминаний

Когда мне было 5-8 лет, мы с родителями жили на Крайнем Севере. Иногда зимой по радио объявляли, что в районе поселка обнаружены белые медведи — будьте осторожны. Часто друзья звонили: «Выбегайте скорее — такое сияние яркое!» А когда объявляли актировки (то есть официальное разрешение не посещать занятия) из-за мороза или сильного ветра, то школьникам была лафа. А самым значимым был звонок: «Срочно одевайтесь и на улицу — там солнце!» — и мы выбегали скорее, смотрели, как огромный красный шар чуть показывался над горизонтом и через пять минут исчезал вновь. © Подслушано / Ideer Вася только что Как то родители уехали в командировку в Японию на год и мы с сеструхой захотели остаться на море у бабушки с дедом).



На море мы купались до ноября))



А когда зимой неожиданно выпал снег чуть ниже колена, и мороз -5 учителя из школы отправляли домой, т.к для юга это экстрим.



И три дня с утра до вечера вся школа почти каталась с высоченной горки практически у ворот школы))) Вот это был кайф, некоторые дети свои санки впервые достали))) Ответить

В Новосибирске −27. Ощущается, как −34. Зато какая красивая белая тушь!

Даже в −40 на теплых остановках можно ждать автобус с комфортом. Честно говоря, в средней полосе зимой такие остановочные пункты тоже не помешали бы

ADME Katie M. только что У нас есть похожие, но они холодные и грязные. Ответить

Любимое слово северных школьников — это актировка

Мы с сестрой родились и выросли на Крайнем Севере, где 9 месяцев в году длится зима. Мама работала учителем, и школу нам пропускать категорически запрещалось. Нас обеих держали в строгой дисциплине, поднимая спозаранку, чтобы в школу мы пришли опрятными и не опоздали на урок. Но какое же счастье было иногда зимним утром сквозь сон услышать мамин голос: «Дети, на улице −45, школа сегодня закрыта, спите!» С благоговением вспоминаю те морозные дни до сих пор! © Подслушано / Ideer Екатерина Садельская только что Можно было просто не будить Ответить

В Норильске 5 дней подряд идет снег, засыпало все улицы и дворы. Судя по всему, снегопад прекращаться не собирается. Фото с разницей в сутки

Ближе к Новому году на центральных площадях появляются ледовые скульптуры, а иногда и целые городки. Уж чего-чего, а льда тут хватает

ADME

Север — повод открыть в себе что-то новое

Мужа отправили в длительную командировку в Норильск. Поехала с ним. Весь день сижу дома, на улице темно — полярная ночь. Подружилась с соседкой. Зачастила к нам. Смотрю, а она на моего мужа засматривается. Как-то поймала их в подъезде. Соседка тут же обратилась ко мне: «Я вот все смотрю на вашего мужа и не могу понять: у него в роду эвенков не было? Есть в чертах что-то схожее». Я говорю, мол, не знаю даже, муж тоже качает головой, он, вообще-то южный. Она предложила вместе сходить на фестиваль «Большой Аргиш» — там как раз можно познакомиться с коренными народами, их культурой и традициями. Ну, мы и согласились. А еще соседка позвала нас на дальнюю турбазу, куда они с друзьями ездят, чтобы увидеть настоящее северное сияние. И это потрясающе, конечно! ADME Андрей Шахов только что Если эвенок - можно Ответить

Лучшая обувь на севере, конечно, унты из оленя. В них никакие морозы не страшны. Удовольствие недешевое, но если нужно работать на улице, оно того стоит

Только по верхушкам турников можно определить, что где-то здесь до снегопада была детская площадка. Но ребята ее нашли и даже дорожки протоптали

То, что для северян привычно, другим кажется необычным

К нам мама в гости приехала на север, в январе. Наш семиподъездный дом стоял у леса. Если идти мимо детсада и пустыря — сразу выйдешь и к магазину продуктовому, и к универмагу с десятком торговых точек. Ухожу на работу, говорю маме: «Ты не скучай, в магазин сходи, посмотри все». Вечером спрашиваю: «Где была?» Говорит, что только в продуктовом, и объясняет: «Я ждала, пока рассветет, а за окном все темно и темно. Как начало светлеть, я пошла. Зашла в продуктовый, посмотрела цены, подумала, что на обратном пути куплю что-нибудь. Вышла, а уже темнеет! Да так быстро, что лес уже черный весь. Ну, я быстрее домой пошла». Тогда светло было только 2 часа днем. Мы-то привыкли, а ей страшно. © Иллм / ADME Вася только что С мишками, наверное, по утрам кофе пьют у леса)) Ответить

Север — это когда ночью почистил окно от снега, а утром уже снова почти ничего не видно

«Побережье Баренцева моря, Мурманская область. Фото рассвета. По-моему, очень красиво!»

Кто-то любит полярный день, а кому-то милее полярная ночь

Были на Диксоне, у нас одна ночь длилась целый месяц. А какое же восхитительное зрелище северное сияние! Мы вместе с детьми каждый раз выходили смотреть. А вот летом было труднее: постоянно светло, спать вообще не хочется, организм выматывается. Для меня это было тяжело. Днем туман, пасмурно, а вечером и ночью солнце подходит к горизонту и светит, как прожектор под облачностью. И при этом оживает вся живность, начинают летать и орать бакланы. Спать нужно, но невозможно — и так с апреля по август. Уж лучше полярная ночь: когда нужно, свет включил — и светло. © Юлия Рахманова / ADME Lorelei только что Обожала готовиться к экзаменам в белые ночи. Спать не хочется, свет включать не надо, начиталась, пошла с утреца, сдала. Это в Архаре. (Архангельск) Ответить

Где-то там под снегом спят машины. Возможно, уже до весны

Будто Дед Мороз нарисовал на окне узоры. Воркута

Когда природа — лучший художник

Шел сегодня с работы домой, на улице темнотища, иду с фонариком. Смотрю: впереди на снегу необычные образования. Пригляделся — следы. По свежевыпавшему пушистому снегу прошлись люди, а потом ветер выдул весь снег, оставив только спрессованные ногами следы от ботинок. Впервые такое вижу! © vtrusaxikaske / Pikabu

В Мурманске наступила полярная ночь. В это время солнце не поднимется над горизонтом в течение 40 дней

© a.vodnev / Pikabu Lorelei только что Была у меня знакомая из Мурманска, она была ну очень депрессивная. Только год поучилась, ушла, работала в разных местах, потом пропала с радаров. Оказывается, вышла замуж за американца (где она его нашла в лихих 90-х) и живет в США. Иногда присылает очень красивые фотот из походов на природу. Ответить

«Полярный день в Талнахе, 2 часа ночи, июнь. Мы гуляем на турбазе в честь выпускного вечера»

ADME

К северной жизни все привыкают по-своему

Когда родители переехали на Крайний Север в конце 70-х, они сначала жили в балках — это такие утепленные домики из вагончиков, стоящие в тундре. В одном балке жили две семьи: мои родители и мамина сестра с мужем и дочкой. А мама моя очень любила колбасу... Колбасная продукция в магазинах Норильска тогда была самая разнообразная, и мама, приехавшая из деревни, все никак не могла к этому привыкнуть. Вот она пойдет мимо универмага, купит колбасу, положит между стеклами окна — холодильника поначалу в балке не было. Неделя прошла, другая, и ей сестра уже говорит: «Сонь, хорош колбасу скупать — нам уже улицу из окна не видно!» А маме все казалось, что она мало покупает. Это ее первое воспоминание о жизни на севере. ADME Ольга Курпякова только что История шикарная, только хочу заметить, что в универмаге продавали только непродовольственные товары, а вот в универсаме - продукты. Так что, мама колбасу могла купить только в универсаме. Ответить

Дома на севере и, в частности, в Салехарде, красят ярко, чтобы было легче переживать зимние сумерки. Для этого же на фасадах рисуют огромные цветные муралы

Бонус: когда красота появляется буквально из ничего

На фото — май в Норильске. Я стою у ледяной горы, и это не вулкан, а самая настоящая коммунальная задачка: прорыв трубы с горячей водой в условиях Крайнего Севера. Трубы идут над землей. Фонтан горячей воды бил, вода остывала, замерзала, пар поднимался выше — наледь росла вверх, и вот в какую красоту она вылилась всего за несколько дней. Потом растаяла, конечно.

ADME Вия Завьялова только что Не пойму,то ли Лауреатов,то ли Талнахская 🤔но фото старое🥰 Ответить