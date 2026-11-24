Вот такое зеленое видела в Архангельске, когда еще в школе училась. Соседи будили друг друга, выходили на улицу, все радовались. Потом еще пару раз наблюдала, уже других цветов.
20+ фото и историй из северных городов, где сугробы выше машин, а люди все равно улыбаются
Северные города — это особый мир, где жизнь течет по своим законам под светом северного сияния, мимо теплых остановок, среди заснеженных дворов и ледяных скульптур. Здесь сушат белье на морозе, умеют жить без солнца во время полярной ночи и не боятся увидеть на термометре −50. И не важно, о каком городе идет речь, ведь и в Норильске, и в Мурманске, и в Якутске северяне точно знают, что никакие холода не остудят тепло их сердец, а на улице всегда найдется повод для шуток и красивого кадра.
А в конце статьи вас ждет ледяной бонус от автора: она выросла за Полярным кругом и знает о севере не понаслышке.
Северное сияние над Мурманском выглядит как крутые спецэффекты в кино. А жители города живут внутри этого фильма о бескрайних снежных просторах и сильных людях
Традиционные сибирские приколы — заморозка одежды и еды. А как же пахнет белье с мороза!
О, запах белья с мороза! Помню, папа заносил с балкона это негнущееся белье и пристраивал на диване, и сразу в комнате воцарялся такой запах, который описать сложно: морозной свежести, порошка, чистоты... Так пахнет счастье и детство, наверное
Суровое северное детство хранит много теплых воспоминаний
- Когда мне было 5-8 лет, мы с родителями жили на Крайнем Севере. Иногда зимой по радио объявляли, что в районе поселка обнаружены белые медведи — будьте осторожны. Часто друзья звонили: «Выбегайте скорее — такое сияние яркое!» А когда объявляли актировки (то есть официальное разрешение не посещать занятия) из-за мороза или сильного ветра, то школьникам была лафа. А самым значимым был звонок: «Срочно одевайтесь и на улицу — там солнце!» — и мы выбегали скорее, смотрели, как огромный красный шар чуть показывался над горизонтом и через пять минут исчезал вновь.
Как то родители уехали в командировку в Японию на год и мы с сеструхой захотели остаться на море у бабушки с дедом).
На море мы купались до ноября))
А когда зимой неожиданно выпал снег чуть ниже колена, и мороз -5 учителя из школы отправляли домой, т.к для юга это экстрим.
И три дня с утра до вечера вся школа почти каталась с высоченной горки практически у ворот школы))) Вот это был кайф, некоторые дети свои санки впервые достали)))
В Новосибирске −27. Ощущается, как −34. Зато какая красивая белая тушь!
Даже в −40 на теплых остановках можно ждать автобус с комфортом. Честно говоря, в средней полосе зимой такие остановочные пункты тоже не помешали бы
Любимое слово северных школьников — это актировка
- Мы с сестрой родились и выросли на Крайнем Севере, где 9 месяцев в году длится зима. Мама работала учителем, и школу нам пропускать категорически запрещалось. Нас обеих держали в строгой дисциплине, поднимая спозаранку, чтобы в школу мы пришли опрятными и не опоздали на урок. Но какое же счастье было иногда зимним утром сквозь сон услышать мамин голос: «Дети, на улице −45, школа сегодня закрыта, спите!» С благоговением вспоминаю те морозные дни до сих пор!
В Норильске 5 дней подряд идет снег, засыпало все улицы и дворы. Судя по всему, снегопад прекращаться не собирается. Фото с разницей в сутки
Ближе к Новому году на центральных площадях появляются ледовые скульптуры, а иногда и целые городки. Уж чего-чего, а льда тут хватает
Север — повод открыть в себе что-то новое
- Мужа отправили в длительную командировку в Норильск. Поехала с ним. Весь день сижу дома, на улице темно — полярная ночь. Подружилась с соседкой. Зачастила к нам. Смотрю, а она на моего мужа засматривается. Как-то поймала их в подъезде. Соседка тут же обратилась ко мне: «Я вот все смотрю на вашего мужа и не могу понять: у него в роду эвенков не было? Есть в чертах что-то схожее». Я говорю, мол, не знаю даже, муж тоже качает головой, он, вообще-то южный. Она предложила вместе сходить на фестиваль «Большой Аргиш» — там как раз можно познакомиться с коренными народами, их культурой и традициями. Ну, мы и согласились. А еще соседка позвала нас на дальнюю турбазу, куда они с друзьями ездят, чтобы увидеть настоящее северное сияние. И это потрясающе, конечно!
Лучшая обувь на севере, конечно, унты из оленя. В них никакие морозы не страшны. Удовольствие недешевое, но если нужно работать на улице, оно того стоит
Только по верхушкам турников можно определить, что где-то здесь до снегопада была детская площадка. Но ребята ее нашли и даже дорожки протоптали
То, что для северян привычно, другим кажется необычным
- К нам мама в гости приехала на север, в январе. Наш семиподъездный дом стоял у леса. Если идти мимо детсада и пустыря — сразу выйдешь и к магазину продуктовому, и к универмагу с десятком торговых точек. Ухожу на работу, говорю маме: «Ты не скучай, в магазин сходи, посмотри все». Вечером спрашиваю: «Где была?» Говорит, что только в продуктовом, и объясняет: «Я ждала, пока рассветет, а за окном все темно и темно. Как начало светлеть, я пошла. Зашла в продуктовый, посмотрела цены, подумала, что на обратном пути куплю что-нибудь. Вышла, а уже темнеет! Да так быстро, что лес уже черный весь. Ну, я быстрее домой пошла». Тогда светло было только 2 часа днем. Мы-то привыкли, а ей страшно.
Север — это когда ночью почистил окно от снега, а утром уже снова почти ничего не видно
«Побережье Баренцева моря, Мурманская область. Фото рассвета. По-моему, очень красиво!»
Кто-то любит полярный день, а кому-то милее полярная ночь
- Были на Диксоне, у нас одна ночь длилась целый месяц. А какое же восхитительное зрелище северное сияние! Мы вместе с детьми каждый раз выходили смотреть. А вот летом было труднее: постоянно светло, спать вообще не хочется, организм выматывается. Для меня это было тяжело. Днем туман, пасмурно, а вечером и ночью солнце подходит к горизонту и светит, как прожектор под облачностью. И при этом оживает вся живность, начинают летать и орать бакланы. Спать нужно, но невозможно — и так с апреля по август. Уж лучше полярная ночь: когда нужно, свет включил — и светло.
Обожала готовиться к экзаменам в белые ночи. Спать не хочется, свет включать не надо, начиталась, пошла с утреца, сдала. Это в Архаре. (Архангельск)
Где-то там под снегом спят машины. Возможно, уже до весны
Будто Дед Мороз нарисовал на окне узоры. Воркута
Когда природа — лучший художник
- Шел сегодня с работы домой, на улице темнотища, иду с фонариком. Смотрю: впереди на снегу необычные образования. Пригляделся — следы. По свежевыпавшему пушистому снегу прошлись люди, а потом ветер выдул весь снег, оставив только спрессованные ногами следы от ботинок. Впервые такое вижу!
В Мурманске наступила полярная ночь. В это время солнце не поднимется над горизонтом в течение 40 дней
Была у меня знакомая из Мурманска, она была ну очень депрессивная. Только год поучилась, ушла, работала в разных местах, потом пропала с радаров. Оказывается, вышла замуж за американца (где она его нашла в лихих 90-х) и живет в США. Иногда присылает очень красивые фотот из походов на природу.
«Полярный день в Талнахе, 2 часа ночи, июнь. Мы гуляем на турбазе в честь выпускного вечера»
К северной жизни все привыкают по-своему
- Когда родители переехали на Крайний Север в конце 70-х, они сначала жили в балках — это такие утепленные домики из вагончиков, стоящие в тундре. В одном балке жили две семьи: мои родители и мамина сестра с мужем и дочкой. А мама моя очень любила колбасу... Колбасная продукция в магазинах Норильска тогда была самая разнообразная, и мама, приехавшая из деревни, все никак не могла к этому привыкнуть. Вот она пойдет мимо универмага, купит колбасу, положит между стеклами окна — холодильника поначалу в балке не было. Неделя прошла, другая, и ей сестра уже говорит: «Сонь, хорош колбасу скупать — нам уже улицу из окна не видно!» А маме все казалось, что она мало покупает. Это ее первое воспоминание о жизни на севере.
История шикарная, только хочу заметить, что в универмаге продавали только непродовольственные товары, а вот в универсаме - продукты. Так что, мама колбасу могла купить только в универсаме.
Дома на севере и, в частности, в Салехарде, красят ярко, чтобы было легче переживать зимние сумерки. Для этого же на фасадах рисуют огромные цветные муралы
Бонус: когда красота появляется буквально из ничего
- На фото — май в Норильске. Я стою у ледяной горы, и это не вулкан, а самая настоящая коммунальная задачка: прорыв трубы с горячей водой в условиях Крайнего Севера. Трубы идут над землей. Фонтан горячей воды бил, вода остывала, замерзала, пар поднимался выше — наледь росла вверх, и вот в какую красоту она вылилась всего за несколько дней. Потом растаяла, конечно.
А вам когда-нибудь хотелось провести зиму в одном из северных городов? Наверняка это был бы незабываемый опыт, а в качестве сувенира оттуда можно было бы привезти вяленую оленину или северную рыбу − ох, какая же она вкусная!
Да ,провести зиму и получить "незабываемый опыт " это ладно...
Жить свою жизнь в таких условиях - Нет .
Комментарии
Нажилась на Севере за глаза и за уши. Красиво. Но лучше уж вы к нам 😂😂😂
Я родом из Сибири, но южной, полгода зимы - норма, но в минус 30 нам уже разрешали в школу не ходить, как правило, это было в феврале) И снег я ненавижу, холод тоже)) треть жизни уже провела на юге, и это максимально комфортный для меня климат. Обратно не вернусь) Как выживать, когда ещё холоднее или месяц не восходит солнце, не представляю, нужно иметь очень суровый характер, видимо.
А я жару не переношу, мне нравится просто тепло, но без жары.. Тридцать градусов мороза или тепла - нормально, но не более.. В любую сторону
Я живу в Финляндии - не так чтобы прям север, но тем не менее стараюсь каждый год выехать на зимовку в Испанию. В этом году вот не получилось - депресняк теперь до мая...
Да, я хотела бы побывать на Севере. Очень притягательно выглядит) Вообще везде в России хотела бы побывать