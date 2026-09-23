15 светлых историй из многоэтажек, где нашлось место для тепла и дружбы

Истории
23.09.2026
15 светлых историй из многоэтажек, где нашлось место для тепла и дружбы

Порой незнакомцы с лестничной площадки становятся нам почти родными: мы оставляем друг другу запасные ключи, делимся домашними пирогами, помогаем с детьми. Так рождаются теплые отношения с соседями, в которых есть и искренняя забота, и простая человеческая доброта. Вот истории людей, которым удалось наполнить бетонные стены настоящим уютом и превратить обычное соседство в маленькое сообщество, где поддержка оказывается не пустым словом.

  • Надо мной живет семья. У них милая доча, ей примерно 5 лет, мы с ней часто встречаемся в лифте.
    — Тетя, а вы тренироваться идете? — Да, сладость. — Тетя, а вы с работы идете? — Да, красавица. — Тетя, вы похожи на принцессу. — Спасибо, солнышко.
    Сегодня она ехала с мамой и говорит:
    — Тетя, я когда вырасту, хочу быть как вы.
    Так приятно стало, спрашиваю у мамы, могу ее сладким угостить? Разрешает. Даю маленький сникерс. И тут девочка как вывалит:
    — Мама, говорю же, эта тетя добрая, а ты говорила, что она мегера.
    Вы бы видели лицо соседки! Все нормально, говорю, все, кто меня не знает, так думают. Она так извинялась, мол, это я про другую говорила, доча, ты что.
ainur_rakhimova_
  • Полгода назад оставила ключи от родительской квартиры соседке. А потом был аврал на работе, отпуск, после дела навалились, в общем, только вчера я снова доехала туда. Приехала и обомлела — соседка сдала квартиру своей племяннице! Объяснила, мол, той срочно нужно было жилье нашем доме, чтобы ухаживать за бабушкой. Оказалось, они не только сантехнику мне в ванной починили за это время, но еще и обои переклеили. Договорились в итоге, что племянница еще может пожить там какое-то время, пока я не соберусь квартиру продавать.
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  • Обедаем с мужем. Сын по обыкновению играет на пианино. Вдруг вижу, как сверху к нам на балкон что-то медленно спускается. Прочитали. Поулыбались. Сын остался особо доволен. Прикрепили к картонке скотчем пару упаковок мармелада. Через минуту она исчезла. Что это, если не красота?
writeksu

Вот такие дружелюбные соседи у этой семьи

writeksu

«Мы обожаем вашу игру на пианино».

  • Моя дочь снимает со своим парнем квартиру. Вчера вечером пошли они выгулять на ночь собаку, а когда вернулись, не смогли попасть домой — замок заклинило наглухо. Ночь, все соответствующие сервисы спят. Мальчик ее позвонил соседям попросить инструменты, но открыть дверь все равно не вышло. Соседи предложили им переночевать у них. Только возникла проблема: у соседей нет межкомнатных дверей, а коты есть, и собака там явно лишняя. Дочка от предложения отказалась, не захотела собаку оставлять с охранником, потому что «она маленькая, будет плакать, я так не могу». И тут, казалось бы, была бы честь предложена: и не хотите — как хотите. Но нет! Соседи вынесли им диван в подъезд, подушки, одеяла и даже графин с водой. Так что ночь они все же провели в более-менее комфортных условиях. Повезло дочке с соседями!
  • Соседка потеряла сережку — в траву упала. Искали, искали не нашли... Догадались дать понюхать вторую серьгу моей собаке Голди, я сделала вид, что бросаю ее как мячик — и она по следу привела к месту, где лежала сережка. Соседка еще так отчаянно: «Да она вряд ли найдет...» Нашла малышка, еще как, и сразу сообразила. Люблю свою собачку безумно.
odegovadasha_
  • Несколько лет прожили в новостройке, были одними из первых, кто въехал. Через месяца три после сдачи дома решили устроить праздник во дворе, чтобы поближе познакомиться. Днем были аниматоры для детей, вечером посиделки с шашлыками для взрослых (человек 60-70 собралось). Так и перезнакомились все. Начали плотно дружить 5-7 семьями.
    Как-то уезжали в отпуск, возник вопрос: кто будет кормить кошку. Ребята сами предложили ходить, кормить, убирать. Нас не было месяц, о возвращении, естественно, близкие соседи знали. Зашли домой: по кухне шарики развешаны, на плите свежий лагман. Так и повелось у нас. Мы не раз так же выручали, всегда дружно организовывали встречу. Вообще собраться за 5 минут и организоваться у кого-то в квартире на пятничный ужин — легко. Пойти толпой к 00:00, чтобы поздравить с наступившим только что днем рождения — легко. Выйти зимой и дружно построить горку/залить каток. Весной собраться и устроить субботник. Отметить всем домом Масленницу или Новый год! Весело было. Мы уже полтора года, как переехали за город, тремя семьями так и дружим очень близко, с некоторыми соседями периодически общаемся, видимся. На новом месте тоже соседи хорошие. Дружим, имеем ключи от домов друг друга на всякий случай, помогаем чем можем. В общем случаются в жизни и очень даже клевые соседи!
  • С соседкой мы дружили много лет, но внезапно она перестала со мной здороваться. Когда я шла одна, она демонстративно отворачивалась. Тогда я испекла пироги и отправилась выяснить, чем могла ее обидеть. Открыв дверь, соседка удивленно воскликнула: «Лена, это ты? А я решила, что у твоего мужа появилась новая дама сердца, и специально ее игнорировала. А это, оказывается, ты!» Оказалось, зрение у нее не очень, а очки носить она стесняется. К тому же месяц назад я кардинально изменила внешность: сделала каре с челкой и перекрасилась из блондинки в шатенку, поэтому соседка меня просто не узнала. Вот что значит настоящая женская солидарность!
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  • Дальняя родственница во время беременности не могла есть свою еду, которую она готовила, всегда ходила голодной. Но очень ей хотелось еду соседей, от квартиры которых пахло чем-то свежеприготовленным! Свекровь пошла к соседям и объяснила им ситуацию. Уже на следующий день беременная родственница готовила ужин дома для своей семьи, а потом счастливая топала к соседям, где они ее угощали своей едой. Так и ходила есть к соседям все 7 месяцев. Они не возмущались, а принимали ее, как родную.
aigulbatpann
  • У нас есть соседка, бабушка, ей 85 лет. Каждый месяц, с каждой пенсии, она дает моим троим детям по $ 2. Раньше с нами жила бабушка мужа, ей было 87. Они с соседкой были лучшими подружками: пили чай, болтали, пели песни. В прошлом году нашей бабушки не стало. Теперь соседка говорит: «Каждый раз, когда вижу твоих детей, будто снова вижу свою подружку».
qweendarri
  • А я однажды ночью пыталась маленькой щеточкой почистить машину. Темно, на улице никого, и вдруг смотрю: идет мужчина ко мне. Я прыг в машину, заперлась. Слышу: окно скребут... Потом до меня дошло, что это мой сосед, который хотел на мое место встать, поэтому дочистил мне машину.
bugnotfeature
  • Новый сосед — настоящий красавчик, живет один. И я тоже одна. Уже давно тайно на него засматриваюсь. Недавно понадобилось срочно сбегать за хлебом: волосы в гульке, сверху пуховик на пижаму — красотка, одним словом. Выхожу из дома, а навстречу он — тот самый мистер совершенство. Смотрит на меня и говорит: «Эй, долго еще будешь так прекрасно петь в душе в одиночестве? Может, в караоке сходим?» Оказывается, я не подозревала, что у меня уже появился поклонник. Вот так и познакомились. В субботу идем в караоке. Держите за меня кулачки!
ADME
  • Сегодня переезжали. Соседка забрала наших детей, пока мы перевозили с мужем вещи на двух машинах, покормила их ужином, и они часа 2 были у нее, играли с ее малышами. Пишет мне: «Не переживай и не торопись, дети сыты, играют, у них хорошее настроение». Бывают соседи, которые роднее родных людей.
_aimashkaaaa_
  • Когда мне было 2 или 3 года, моя мама вышла на работу из декрета, и меня нужно было кому-то оставлять. Соседка предложила оставлять ей, так как она на пенсии и без проблем может присмотреть за мной за какие-то мизерные деньги. Соседку звали тетя Неля. Мы с ней сразу же сдружились. Она брала меня с собой на дачу, поила самым вкусным клубничным чаем. Я ее очень сильно любила! Потом моя семья переехала в другой город, и наша связь прервалась. Когда мне было 8 или 9 лет, мы поехали навестить родственников, и совершенно случайно в магазине встретили мою тетю Нелю, и тем же вечером сходили с гостинцами к ней домой. Было так приятно вспоминать эти чудные моменты!
aruzhansoul
  • С моими соседями я никогда не пропаду. Уезжала в отпуск, они за кошечкой присматривали с удовольствием. Сегодня сижу, работаю, они мне голубику принесли: «Знаем, ты любишь ягоды. Угощайся!» Я их тоже пирогами угощаю, когда пеку. Хорошие соседи сейчас редкость.
ekaterinsergei
  • Мы как-то соседям сказали, что я шью из старых джинсов сумки и рюкзаки. Теперь возле нашей двери периодически соседи молча оставляют джинсы, причем хорошие, качественные, даже фирменные — в этот раз вот Dior попались. А я из них шью.
verun120

Такие соседи дарят простые, но по-настоящему душевные моменты, благодаря которым обычный дом становится местом, куда хочется возвращаться. А вот еще 16 душевных историй из подъездов, где герань на подоконнике и колоритные соседи идут в комплекте.

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