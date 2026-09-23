15 светлых историй из многоэтажек, где нашлось место для тепла и дружбы

Порой незнакомцы с лестничной площадки становятся нам почти родными: мы оставляем друг другу запасные ключи, делимся домашними пирогами, помогаем с детьми. Так рождаются теплые отношения с соседями, в которых есть и искренняя забота, и простая человеческая доброта. Вот истории людей, которым удалось наполнить бетонные стены настоящим уютом и превратить обычное соседство в маленькое сообщество, где поддержка оказывается не пустым словом.