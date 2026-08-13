Я сибирячка. Отдыхала в январе Иордании. Воздух 24 вода 21. Естественно я плавала каждый день. А с берега за мной наблюдали служащие отеля в пуховиках
20+ душевных историй из городов у воды, где в воздухе веет свежестью, а от аромата копченой рыбы текут слюнки
Жизненная история: каждое лето жители мегаполисов вздыхают о том, как хорошо было бы жить у моря, или хотя бы на берегу чистой, полноводной реки, но довольствуются лишь парой недель отпуска или поездкой на каникулах. А те самые счастливые жители приморских городков зачастую за весь сезон ни разу не заезжают на пляж. Но стоит им уехать из родных земель, как вкус морской соли и запах водорослей зовут их обратно. Ведь в ритме жизни городов у воды есть какое-то особое настроение и ощущение внутренней радости, которое навевает романтичный шепот волн.
- Конец июня. Испания, город Таррагона. Искупался в море. Вода — как парное молоко. Лежу на песочке, греюсь... Мимо проходит семейка соотечественников. Мама, папа, ребенок...
Папа: «Как сегодня тепло!»
Мама: «Вот бы искупаться... Интересно, а вода теплая?»
Я: «Теплая, купайтесь на здоровье!»
Папа: «А вы откуда? Говор у вас интересный»
Я: «Из Сибири»
Папа: «Понятно...»
Я: «А в чем вопрос?»
Папа: «Да мы в прошлом году в Сочи отдыхали. Пришли на пляж. В море мужики плещутся. Спрашиваю их, теплая ли вода? Говорят, теплая... Ну я с разбегу в море залетаю и забываю, как дышать. Спрашиваю: „Мужики, а вы откуда?“ „Из Норильска!“ Так что ну вас, с вашей теплой водой...»
- Поехали на рыбалку на Черное море. Наловили ставриды и еще каких-то рыбешек, которым очень обрадовались наши спутники-чайки. Самое интересное — это процесс. Оказывается, никаких червячков и прикормок не нужно, можно просто рыбачить на голый крючок.
На леске находятся крючков 10. Ты просто опускаешь крючки в воду на самое дно, дергаешь туда-сюда, вытаскиваешь и за раз можно 6-8, а то и все 10 крючков поднять с рыбой! А еще можно поймать самую опасную рыбу Черного моря — маленького морского дракона. Нам он попался несколько раз. Его ни в коем случае нельзя брать голыми руками, поэтому отцеплять с крючка такой улов нам помогали наши опытные спутники-рыбаки.
А что это за морской дракон и почему его нельзя брать голыми руками?) ядовитый?(
- Занесло меня лет пять назад в Калининград. В одиночку, на несколько дней. По городу погуляла, достопримечательности посмотрела, в Светлогорск к морюшку съездила. В начале марта, ага. Надо бы еще куда-то двинуть. И выбор мой пал почему-то на Балтийск. Почему не Зеленоградск? А чтобы оригинально было. И было что вспомнить. Ну, в автобус села и поехала.
Погодка в этот день была так себе. Ветер пронизывал зимнюю куртку, зуб на зуб не попадал. Минут через 15 я оставила тщетные попытки прогуляться и вызвала такси. Конечную точку поставила случайно. Приехал водитель, и я попросила отвезти меня в какое-нибудь кафе. Объяснила, что не местная, приехала погулять, а тут погода такая. Водитель отвез меня в кафе у моря, там еще корабли стоят и куча лебедей. Поездка стоила 99 рублей. Уже не помню почему, но я попросила номер телефона водителя, чтобы напрямую позвонить, когда поеду обратно.
На обратном пути водитель, видя мой печальный вид от потерянного дня, предложил прокатить и корабли показать, если время позволяет. Время позволяло, и мы поехали. Он что-то рассказывал про город, мы ехали временами по очень плохой дороге, пару раз он останавливал, чтобы я вышла пофотографировать. Когда мы приехали на нужную мне остановку и я спросила: «Сколько с меня?» Он назвал сумму порядка 200-250 рублей. Я, конечно, оставила больше. Спасибо тебе, добрый человек.
Я была в Светлогорске и Зеленоградске, оба городка очень понравились! А в Балтийске не была - это тоже курортный городок?
- В последний свободный день командировки во Владивосток мы с коллегами решили съездить на мыс Тобизина. Погода была не очень хорошая, пасмурно, но мы рискнули. И это одно из самых красивых мест, что я когда-либо видела. Именно там я почувствовала, что нахожусь на краю света.
- Моя жена родом с Дальнего Востока, из города Находка. Полетели знакомиться с ее семьей. Мы прибыли на место, семья встретила меня радушно, мы друг другу понравились. На второй день, когда джетлаг уже не так сильно вдавливал меня в подушку, мы поехали знакомиться с морем.
Ребята, если вы видели только Черное море — вы не видели моря. Это был просто восторг, великолепные пляжи любых расцветок: белый, желтый, черный песок... Да-да, именно черный. И Море... Величественное, иногда серое, стальное, иногда голубое как небо, что даже невозможно найти линию горизонта.
Так вот, гуляем мы по пляжу, я наслаждаюсь окружающей меня действительностью, пытаюсь не шлепнуться с мокрых камней в воду. И вижу, как мой будущий тесть наклоняется и что-то достает из воды — это был морской еж. Ну, думаю, хочет мне показать местную фауну.
Тесть стучит ежиком об камень, достает икру, прополаскивает в море и закидывает в рот с довольным выражением лица. Я обескуражен. Ну да ладно, он явно знает, что делает. Не проходит и пары минут, как он достает еще одного ежа, проводит те же манипуляции и протягивает икру мне.
Я понимаю — это испытание. Либо я сейчас это съем, либо упаду в глазах моей будущей семьи. Но я же мужик. Не показав вида, беру икру, думаю пару секунд и закидываю в рот с опасениями... И, знаете, это странно, необычно, но вкусно! Тесть смотрит с одобрением. Мои предки смотрят с одобрением. Не оплошал.
Прошло некоторое время, я уже забыл про тот случай. И внезапно я натыкаюсь в меню какого-то ресторана на этих самых ежей за какие-то умопомрачительные деньги! И это за 3 ежа, которые по размеру все вместе меньше одного, выловленного просто на пляже. Для измерения высоты, на которую взлетели мои брови, не хватило бы строительной рулетки.
Когда-то был у нас ужин на корабле, плывущем по Сене в Париже и официант озвучил, что если мы закажем черную икру к шампанскому, то получим в подарок малюсенькую шкатулочку-икорницу с какой-то микроскопической ложечкой. Я ответила, что живу на берегу Каспия, откуда эту икру привозят и в моем детстве черную икру покупали литровыми банками, поэтому такую ложечку никто не оценит 😀
Смотровая площадка в Зеленоградске, на самом верху старинной водонапорной башни
- Отдыхали на греческом острове году в 2011-м. В один из дней пошли с женой гулять — в море искупаться, на гору забраться. И так красиво все, тихо, людей почти нет. Сиеста там, вроде. Поднимаемся на гору по шоссе, и высоко на краю дороги стоит чудная такая маленькая башенка. И венчает ее колокол с веревкой до земли.
Я говорю: «Смотри, какой колокол крутой!» Подходим, я любуюсь окрестностями с высоты, и думаю: «Как здорово что мы одни, а не с экскурсией какой, где обязательно найдется балбес, который может и в колокол уда...»
«Бом-м-м-м-м-м-м» раздается раскатисто над городом. Удивленно смотрю и вижу круглые глаза супруги и веревку у нее в руке...
- Фасуем на производстве астраханскую черную икру. А вы знали, что икру от разных осетров не смешивают? Одна рыба, два ястыка — один передел. Переделу дается номер, который остается до самой банки. И если что-то потом у потребителя не так, производитель вбивает код в базу и видит по ней дату, смену и номер передела. А по номеру передела видно, кто им занимался, из какой рыбы были ястыки, какой номер чипа у рыбы. А по номеру чипа рыбы в базе производителя виден вообще весь ее жизненный путь на хозяйстве.
Дело вкуса. Я довольно долго жила во Владивостоке. Что такое икра ложками знаю. Но это красная. Черную с детства когда впихивали для здоровья, на дух не переношу
- Лежим на пляже. Муж постоянно кому-то строчит и прячет экран. Притворилась, что дремлю. Гляжу краем глаза, а он пишет: «Жду не дождусь вечера, ты просто космос!» Я вся аж покраснела, вскочила и выхватила его телефон. Смотрю в экран и ахаю — там переписка мужа со знакомым администратором местного ресторана! Оказывается, мой заботушка уломал админа и выбил нам на вечер столик в моем любимом рыбном ресторане. Пришлось заглаживать вину и покупать ему самую вкусную чурчхелу.
- Люблю животных, а морские животные постоянно вызывают какую-то детскую радость. Не знаю, почему так, вроде вырос в городе у моря, океанариумы разные посещал, но факт остается фактом. Может, влияет, что вижу их в родной среде обитания.
Пришли мы на Камчатку, у причала место занято, встали на якорь. Смотрю — в воде пакет плавает, большой такой. Ну плавает и плавает, плохие люди выкинули, море засоряют. Иду, значит, не обращая внимания на этот пакет. Прохожу мимо него, и тут он мне выдает «Ээ!» Я аж опешил.
Смотрю на него, а это морж! Смотрит на меня и опять «Ээ!», мол «Чего просто так мимо идешь?!» Захожу на камбуз, время обеда как раз. Рассказываю с восторгом повару, что морж у борта, да еще и внимания просит к себе. А она говорит: «Так это Борька, местный попрошайка. Народ прикормил его, вот он и наглеет».
А почему на камбузе повар???? На камбузе обычно - кок!!! Подделка сразу всплывает.... и кто пишет.. это буквоманию(((???
Прогулки с собакой в городе у моря
Судя по взгляду, она не поняла, почему ей загораживают вид на море и тычут камерой. 🤭
- Заселились мы в новую квартиру. Года через два поехали с женой отдыхать на юг. База отдыха, красота. Море, солнце, положительные эмоции. В кафе к нам за столик посадили мужчину с ребенком лет шести. Познакомились. Выяснилось, что мы из одного города. Здорово! Земляки!
В дальнейшем встречались только во время приема пищи. Стандартное общение. Приветствие, взаимные пожелания приятного аппетита. Потом ребенок брал инициативу в свои руки и увлеченно рассказывал впечатления об отдыхе. Что за день произошло, где были, какую большую волну видел, какие интересные ракушки на берегу и т.д. В общем, за столиком хватало времени лишь поесть и выслушать ребенка. Приятный, разговорчивый мальчишка, и его речи нисколько не мешали трапезничать.
Все время мне казалось, что я где-то видел раньше своего соседа по столику. И на десятый день отдыха я все же решил удовлетворить свое любопытство и спросил у него, где работает, на какой улице живет. В общем, мы живем на одной и той же улице, в одном и том же доме и, более того, в одном подъезде. Это же надо было познакомиться с соседями лишь за тысячи километров от дома. Города, многоэтажки...
Вероятность встретить где-то своего соседа крайне мала, но никогда не равна нулю.
Гипнотическая перспектива опор пирса, Калининградская область
- Было мне лет 16 тогда, жил я в курортном поселке, у Черного моря. И хоть это и юг, но море у нас теплое только с середины июня по октябрь. То есть, имеет температуру выше 22 градусов, что для местных и есть вода, приемлемая для купания. Зимой же температура воды в среднем градусов 12-15.
Ходили мы тогда с пацанами в качалку одного из детских оздоровительных лагерей, который в осенне-зимне-весенний период простаивал. Душевая там была общая, пару было, как в турецком хамаме. От душевых до моря было метров 30. И однажды кому-то из нас пришла офигенная мысль о закаливании — наплескавшись в импровизированном хамаме, мы выскакивали из душевой и мчались к морю, резко ныряли, от холода выскакивали обратно и мчались снова в душевую.
Как-то в марте в лагерь заехала группа девчонок нашего возраста, которые часто прогуливались по берегу. Ну и мы решили выпендриться... После качалки, когда шли в душевые, заприметили, что они гуляют. Море было спокойным и кристально чистым, каким оно бывает только зимой. Мы напарились и галопом в море. Девчонки, видя такой перформанс, почему-то не впечатлились, а скинули верхнюю одежду, оказавшись под ней в закрытых купальниках, с плечами шире, чем у нас. И тоже нырнули в море...
Только мы сразу выскочили и обратно, а они давай плавать да плескаться, как будто вода теплая. Мы такие: «Что?» А потом выяснилось, что девчонки те из сборной по плаванию города Красноярска и вода +15 для них вполне себе норм. Так что не получилось тогда у нас, южных мачо, закадрить суровых красноярских девчонок.
Владивосток, конец сентября, +19° — самое время жарить кальмаров на берегу моря. Кальмар был пойман самолично загодя и вымочен в соевом соусе ночь
Ох и кулинар. Судя по многочасовому маринованию и зажарке цвета каштана -- у него этот кальмар резиновый.
- На Каспийском море отдыхали в санатории. На берегу стояли шкафы, в которых коптились белуга и осетр, прямо целыми рыбинами. Причем это не было сказочно дорого. Ты подходишь вечером такой, отдаешь деньгу. Местный рыбак открывает шкаф, снимает с крюка рыбину, заворачивает ее тебе в бумагу, и ты радостный бежишь ее есть.
Перед поездкой я представлял себе, как зайду в кафе на берегу моря, закажу шашлык из осетрины и сяду за столик прямо на пляже с видом на море. И обязательно чтобы ноги зарыть в песок. Первым делом по приезде я пошел в это кафе и сделал все ровно так, как представлял себе.
А потом началось. Сначала мы, конечно же, купили копченую рыбину на завтрак и просто на перекус днем. Затем съездили в город и купили свежий отруб белуги. Я еще пару раз ходил есть шашлык. В итоге наше меню выглядело так: завтрак — копченочка, обед — уха из осетровых или плов с белугой. Вечером шашлычок.
Через неделю я уже просто не мог смотреть на рыбу. Хотелось мяса, кисломолочки, колбаски и еще чего-нибудь, никак не связанного с рыбой.
Даже спустя годы очень спокойно отношусь к осетровым. Могу поесть, могу не поесть.
Голова дракона в Находке
- Я однажды услышала интервью с жителем одного из городков юга Италии. Знаете, небольшие городки с площадью, обсаженной деревьями, и кафе под ними. И этот старичок сказал: «Люди сейчас не умеют отдыхать, не знают, чем себя занять в свободное время, не понимают, что значит „ничего не делать“. Я могу целыми днями сидеть в тени, потягивать кофе, разговаривать ни о чем с друзьями, смотря на море в полной безмятежности. Вы не понимаете, что такое состояние души бесценно. Вы куда-то торопитесь, выполняете какие-то задачи, вы не научены отдыхать».
И вспоминаю один из эпизодов своей жизни — семья уехала к родным на выходные, а я осталась дома. Свобода, наконец-то можно сделать что-то для себя, отдохнуть! И в субботу, хорошенько поспав, я не нашла ничего лучше, кроме как отправиться в офис доделать работу. Сижу в офисе, работаю, открывается дверь и заходит мой начальник.
С круглыми от удивления глазами вопрошает: «Что ты здесь делаешь сегодня?!»
«Да решила доделать задачу. А ты чего приехал?»
А приехал он с другого конца города, часа полтора езды.
«Да семья уехала к родным, и я решил доделать некоторые дела», — ответил он.
Вот это и подтверждает слова старого итальянца.
Люди просто не умеют отдыхать. Я могу в выходные просто лежать или сидеть в кресле и читать, и ничего не делать.
Цветение рододендрона на мысе Пассека, Приморский край
Потрясающее фото! Сочетание розовых цветов на фоне оранжевого неба 🩷🧡
- Я рожден у самого синего моря, там и вырос. Окончил школу, потом ВУЗ в соседнем городе. Переехал в город-миллионник, стоящий на реках, но очень вдали от морей, стал очень неплохо зарабатывать. Обзаведясь семьей, достатком и потомством из двух здоровых мальчуганов, понял, что хочу жить в доме, а не многоквартирной конуре. Начал активно искать дом — просмотрел кучу вариантов, но все не так и все не то. И понял, что во всех рассмотренных мной вариантах не хватает его — моря... Вспомнились строки: «Тот, кто рожден был у моря, тот полюбил навсегда».
Под надуманным предлогом у начальства выпросил возможность удаленной работы и переезда к морю. А это был 2011 год, и удаленка не особо практиковалась. Построил свой дом у моря. Менялась работа, росли дети, но море магнитом меня притягивало и не отпускало ни разу даже на километр от себя. Вот так до сих пор я здесь.
И тому, кто не вырос здесь, или хотя бы не прожил долгую жизнь рядом с большим этим водоемом, не понять, насколько в душу впивается море, и ты этим живешь. К счастью, я ложусь спать и просыпаюсь, глядя на море. Для меня это главное. Детей я планирую отправить зарабатывать деньги подальше от моря, а вот ближе к пенсии пусть возвращаются и постигают смысл жизни.
Да, подтверждаю это. Я родилась на берегу Каспия, а сейчас живу на берегу Баренцева моря, и не представляю себе жизни там, где нет моря. Сейчас переезжаю в Москву, но думаю, что конечная точка будет какое-нибудь тёплое побережье.
Рыбный рынок в Астрахани
Вяленая вобла хорошо идёт с варёной молодой картошкой! Почему-то вспоминается Динка из одноимённой книги В. Осеевой, когда она зашла в трактир, купила воблу и захотела постучать ею по столу, как делали это взрослые, но ей пришлось оттуда уйти, так как какие-то рабочие были недовольны присутствием маленькой девочки.
- К сестре приехал жених из Канады. Живем в Саратове, поэтому первым делом повезли его на Волгу. Купили два ведра живых раков, начали накрывать стол. Смотрю, а женишок куда-то пошел. Проследила за ним и ахнула: он взял несколько раков и давай удочку расчехлять. В общем, у себя в Канаде он слышал, что раков используют как наживку, а вот на обеденном столе видел не часто. Поэтому решил, что у нас намечается грандиозная рыбалка, которую ему наш папа как раз обещал. Посмеялись, раков съели, а на рыбалку назавтра рано утром сходили. Жених остался под впечатлением: и от нашей кухни, и от Волги.
- Однажды моя знакомая, которая родилась в Калининграде и переехала после замужества в другой город, сказала: «Так скучаю по Калининграду, что иногда закрываю глаза и представляю, как я трогаю рукой камни у моря. И сразу на душе тепло». Это было давно, но я запомнила. У меня тоже есть такой город, и я знаю, что делать, когда по нему скучаю.
А вот и еще несколько наших подборок о путешествиях и летних приключениях:
Комментарии
Душевные истории.. Я очень люблю воду: гулять рядом, смотреть на нее.. Скорое перееду в район у воды, и это меня очень радует - можно будет хоть иногда в выходной пройтись и посмотреть на водную гладь..