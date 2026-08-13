20+ душевных историй из городов у воды, где в воздухе веет свежестью, а от аромата копченой рыбы текут слюнки

Жизненная история: каждое лето жители мегаполисов вздыхают о том, как хорошо было бы жить у моря, или хотя бы на берегу чистой, полноводной реки, но довольствуются лишь парой недель отпуска или поездкой на каникулах. А те самые счастливые жители приморских городков зачастую за весь сезон ни разу не заезжают на пляж. Но стоит им уехать из родных земель, как вкус морской соли и запах водорослей зовут их обратно. Ведь в ритме жизни городов у воды есть какое-то особое настроение и ощущение внутренней радости, которое навевает романтичный шепот волн.