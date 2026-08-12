Напомнило недавнюю историю про йогу, на которую маман потащила всё семейство, ибо ей приспичило стать осознанной мамашей 🤣
14 комиксов про ребят с нашего двора, дружба с которыми наполняла мир звонким смехом
Парни с нашего двора всегда были особенными. Они первыми бежали спасать бездомных котят, играли на гитарах и всегда знали, как поднять девчонкам настроение. Дни, проведенные в их компании, были пропитаны духом настоящих приключений. Время пролетело, ребята выросли и обзавелись собственными семьями. Но как же приятно осознавать, что их пацанская доброта никуда не исчезла!
Раньше во дворе пацаны изо всех сил качались сами, а теперь с такой же самоотдачей помогают стать сильнее своим детям.
Мальчишки стали брутальными мужчинами, но по-прежнему искренне любят животных. Просто теперь им не нужно никому ничего доказывать, и они с гордостью выгуливают даже самых крошечных питомцев.
"Тогда"- бабушки в платочках на лавочке, "сейчас" - 2 зрелые женщины в леопарде- лоферы и кашне, на той же лавочке заседают. По виду - вполне себе бизнесвумен, вряд ли у таких стильных дам есть время для сидения у подъезда и обсуждения соседских собачек.
Предметы для обмена стали другими, но тот самый неподдельный восторг от удачной дружеской сделки никуда не исчез.
Серьёзно? Мужики меряются помидорами?
В какой параллельной вселенной мы живём?
Сколько бы нам ни было лет, прохладная вода в летний зной мгновенно превращает серьезных людей в абсолютно счастливых и беззаботных детей
Парни выросли, но желание дарить чувство полета и трепетно беречь тех, кого они любят, осталось неизменным
В таком возрасте (как на первой картинке), сами раскачиваться умеют. Так безопаснее, надёжнее, качель человек сам контролирует.
Если кто-то другой такую качель раскачивает, ещё и 'выше'- реально опасно и страшно.
Неправдоподобная картинка кмк
Те самые пацаны, что когда‑то возились с велосипедами во дворе, и сейчас готовы с самым серьезным видом и добротой в сердце приводить в порядок транспорт соседских малышей
AI изобрел велосипед, который не сможет ездить: во-первых, задняя часть рамы просто сложится, она держится только на багажнике, во-вторых, цепь почему-то приварена к раме, в-третьих, передний тормоз будет тормозить об спицы. И нет заднего тормоза, педаль присоединена прямо к звездочке, без шатуна... Ну да, это у меня профдеформация, наверное :)
Масштаб романтических сюрпризов изменился, но нежность к той самой единственной девчонке со двора с годами только окрепла
О! Объясните, люди добрые! Никогда не понимала этот тренд с подарками за рождение ребенка. Женщина, типа, для мужика рожала, а самой ей дитятко так-то и не очень нужно. Или как?
Повод для встречи может стать другим, но теплая традиция громко звать лучшего друга под балконом совершенно не стареет
Парни выросли и научились беречь силы, но их доброта никуда не пропала. Просто теперь они решают эти вопросы по-взрослому
Слабак😑👎 Я из деревни до дачи арбузы таскала. Полчаса пешком. И ничего, не приставилась.
Мальчишки выросли, но все так же не могут спокойно пройти мимо брошенного котенка. Разница лишь в том, что теперь им не нужно уговаривать маму
Новобранцы - такие колобочки, как будто с младых когтей уже знают главную кошачью мудрость: кормящих их человеков слишком много не бывает
Густые шевелюры и тонны геля для укладки остались в веселых нулевых. Парни повзрослели, выбрали брутальную простоту, но сохранили главное — умение быть собой в любом образе
Блин, и как это все держалось? С учетом того, и лака-то нормального не было в доступе. На прошлый Хеллоуин наряжала сына Горшком (у него как раз передние зубы выпали), баллон лака и кучу воска извела и все равно все опало через пару часов.
Мальчишеский дух авантюризма и крепкая дружба с годами никуда не пропадают
Настоящие парни умеют быть верными: их дворовые принципы со временем превращаются в самые крепкие и светлые семейные ценности
Зачем ей кататься с чужим мужем? Раз знакомы, то и семейный статус известен, скорее всего. То же самое, если бы его жена, с кем-то каталась. И странное рвение. Было такое, что предлагали: "давай покатаемся", сразу вопрос возникал: это разве карусель? Что привлекательного должно быть в таком предложении. 😅
Аккорды любимых дворовых песен теперь звучат для нового поколения, передавая нашим детям ту самую теплоту и восторг из нашей юности
Если у вас осталось еще немного свободного времени, предлагаем взглянуть на эти комиксы, способные подарить беззаботное настроение и искреннюю радость:
Комментарии
Картинки красивые, сюжеты милые. Но все так по-детски наивно, розово-приторное как Катюша с одной из картинок - жизнь она другая. Кроме мужа-подкаблучника ))
Этот прекрасный лучезарный мир, где глубинка- пряничные домики с жевунами, "уплетающими" манную кашку с компотиком