Куча детей и подростков на площадках, в парках, везде. Сейчас жарко, так они часов в 8 начинают в футбол на спортплощадке во дворе у нас играть и ближе к полуночи заканчивают.
А в резиночки уже даже мы не играли, а мне 33 недавно исполнилось)
16 душевных комиксов о детстве со вкусом варенья на теплом хлебе и маминым голосом «Домой!»
Иногда так хочется на пару минут вернуться в те беззаботные летние вечера, где мы до темноты прыгали в резиночки и пили ледяную воду прямо из уличной колонки. Современное детство выглядит чуть иначе, но оно все такое же яркое и интересное. Давайте вместе посмотрим на эти трогательные комиксы, в которых уютно смешались две эпохи. Эти живые наблюдения дарят море приятных впечатлений и помогают посмотреть на смену поколений с искренней теплотой.
Те самые заветные «Мам, ну еще пять минуточек!», которые каждый вечер эхом разносились по дворам, а теперь их редко услышишь
Куча детей и подростков на площадках, в парках, везде. Сейчас жарко, так они часов в 8 начинают в футбол на спортплощадке во дворе у нас играть и ближе к полуночи заканчивают.
Наши первые деньги, количество которых зависело только от количества кустов во дворе и игры, которые очень отличаются от развлечений наших детей
Да, а потом ещё варишь кашу из песка, камней, листиков, палок и т.д. в ведёрке
Самый вкусный десерт со вкусом беззаботности, который был круче любых трендовых сладостей
Наши самые серьезные детские дела со стороны казались обычными детскими шалостями
Та самая ледяная вода из уличной колонки, которая освежала получше воды из кружки и была слаще любых лимонадов
У нас тоже была такая колонка на соседней улице, мы детворой обожали туда бегать и пить. Потом люди , живущие рядом просто сняли ручку и всё.
Тот самый родной клич «Вы-хо-диии!», который разносился эхом по дворам и работал лучше любого современного мессенджера
Томительные часы за столом, когда доклады писались от руки, а все ответы прятались на страницах бумажной энциклопедии, а не в поисковике
Веселые школьные будни, где белые от мела руки были лучшим доказательством того, что уроки наконец-то закончились
Душевные часы наедине с папой и тот самый запах выжигательного аппарата, оставшийся в памяти навсегда сменили более современные развлечения
Забавные трагедии нашего детства, в которых севшая батарейка в Тамагочи расстраивала до слез
Тот самый леденящий душу страх случайно открыть фотоаппарат-мыльницу и засветить драгоценную пленку
Ну а обменяться наклейками или игрушками — святое дело у детей любых поколений
Толстые тетрадки-анкеты с секретами, которые мы доверяли заполнять только самым близким друзьям. Сейчас все немного изменилось, но смысл тот же
Сбор колорадских жуков: дачная рутина, которая спустя годы почему-то вспоминается с невероятным теплом
Простые дачные заботы и та самая тяжеленная металлическая лейка, заменявшая нам любые тренировки. А теперь на дачу частенько ездят просто отдохнуть
Томительное ожидание мультиков и магия дедушкиных рук, чудом оживлявших рябящий экран телевизора, сменились огромным выбором мультиков на любой вкус
Времена меняются, но душевное тепло остается неизменным. Эти милые комиксы — отличный повод искренне улыбнуться и, возможно, рассказать детям парочку забавных историй о нашем детстве и юности.