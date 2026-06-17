19 хвостатых друзей, которых хочется с нежностью обнять прямо через экран

Домашние любимцы — это не только вечно голодные и неугомонные мордашки. Это наши родные психологи, которые выслушают и утешат в своих уютных объятиях. Это любимые фитнес-тренеры, которые поднимают нас на утренние прогулки и походы за вкусняшками. Это артисты, которые устраивают нам круглосуточные концерты и яркие представления. Ради этих пушистиков мы готовы на все, а они подарят нам много приятных воспоминаний и незабываемых приключений.