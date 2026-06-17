Хах котик наверно осознал какой он красивый потому решил попозировать)
19 хвостатых друзей, которых хочется с нежностью обнять прямо через экран
Домашние любимцы — это не только вечно голодные и неугомонные мордашки. Это наши родные психологи, которые выслушают и утешат в своих уютных объятиях. Это любимые фитнес-тренеры, которые поднимают нас на утренние прогулки и походы за вкусняшками. Это артисты, которые устраивают нам круглосуточные концерты и яркие представления. Ради этих пушистиков мы готовы на все, а они подарят нам много приятных воспоминаний и незабываемых приключений.
«Одна из лучших фоток с моим котиком во время игры»
Судя по этой фотографии, котик или сильно напуган, или в полном шоке от игры со своим хозяином. В любом случае, его реакция — просто без слов!
- Похоже, он кричит, чтоб вы не выбрасывали его любимую коробку! © Youngrider13 / Reddit
«Меня зовут Оз и я без ума от коробок»
«Он очень длинный мальчик. Немного толстоват, но мы работаем над этим»
- Я попросил одного Диетического Кота, не Кота Классического! © Madamiamadam / Reddit
«Красотка принимает утреннюю солнечную ванну»
У кого-то утро начинается с чашечки бодрящего кофе, а у этой милашки — с приятных солнечных ванн на подоконнике. Поза просто божественна!
- Ха-ха, разлеглась так, чтоб получить как можно больше солнца! © Vegetable_Record_776 / Reddit
Прямо как человек
- Разговариваю со своим котом. И да, он меня понимает и даже отвечает. Так, например, спрашиваю: «Пойдем поедим?» В ответ отчетливо слышу: «Давай». Тут же встает и идет на кухню. Бывает, спит в кресле, спрашиваю: «Чего там один дрыхнешь? Иди сюда!» Слышу четко: «Иду!» И реально тащится ко мне, запрыгивает на диван, ложится головой на подушку, попкой к моей груди прижимается, смотрит — мол, чего ждешь, давай накрывай и спать! А когда ухожу, всегда говорю, что он за старшего. Тут же принимает гордый вид.
«Мне теперь запрещено двигаться»
Маленький красавчик устал и нашел отличное место для отдыха — на теплых коленях своей хозяйки. Но теперь ей вряд ли удастся вырваться из его уютного плена!
- Вы можете двигаться! Имею ввиду, чтобы почесать ему животик и потискать носик! © VirtKitty / Reddit
«Милли думает, что эти шарики для сушилки — это яйца, которые скоро вылупятся»
Да конечно. Молли птицевод, знает, как куры несут и высиживают яйца? Собаки так-то обожают мячики. Когда старшие дети были маленькими и, бывало, бросали во дворе мячи, мячики, воздушные шарики, наш немец пытался, пока никто не видит, утащить это все в свой вольер. Что, тоже высиживать хотел?
Кроха решила, что эти шарики на фото — ее будущие детеныши. И решила охранять их как мама. Выражение мордочки: «Мое, никому не отдам!»
- Милли очень мило охраняет свои яйца! © itsChrisW25 / Reddit
Самый лучший лохматый папа
- Работала моя мама на заводе. Жил у них там пес — простая дворняга. Была у него своя будка, многие рабочие приносили ему еду. Естественно, песик иногда бегал по окрестностям на прогулку. Однажды приносит бродячая собака к нему в будку несколько щенят (видимо, этот пес являлся отцом). Он, как истинный джентльмен и хороший папа, освободил место «жене» с детьми, а сам спал рядом. Даже к миске с едой он подходил только после того, как наедятся щенята и их мама.
«Я одержима этой парочкой»
«Этих крошек зовут Тости и Кармель. Я могла бы смотреть на них весь день. Если вы хотите завести парочку котиков — это ваш знак, чтобы сделать это».
- Могу точно сказать, кто тут главный в доме! © latinadesky / Reddit
«Жена нарастила реснички нашей собаке, пока я был в командировке»
Бедная собака! Как ещё жена не додумалась сделать ему и его братику педикюр 🤔
«Его зовут Персик. И такую же процедуру супруга провела с его братиком».
- О боже! Он такой: «Да, я дерзкий красавчик, не завидуй!» © Different-Trade4827 / Reddit
«Эта маленькая принцесса сидит прямо как леди»
Котя заинтересовалась камерой и застыла в такой необычной позе. А что, принцессы могут позировать как хотят!
Рыжий комочек счастья
- 5 лет назад это было. Зима, темень, иду на работу. На автобусной остановке сидят кошка с котенком — видно, что бездомные, что замерзли. Понимаю, что взять не смогу: квартира съемная, нельзя. Автобуса долго не было, пошла пешком. Оборачиваюсь, а котенок за мной следом бежит. Пищит, на дороге между машин носится. Жалко мне его стало, чуть не плачу! Я его за пазуху — и с собой на работу. Весь день со мной просидел, настроение посетителям поднимал. Вечером позвонила хозяйке, все объяснила. Она сначала была против, потом все-таки согласилась. Так и появился в моей жизни рыжий котик Санек. Кстати, не зря говорят, что рыжие коты счастье приносят! Вскоре после этого я переехала в собственную квартиру.
«Увидел такую сову на Филиппинах»
Странно, что это не было последнее, что он увидел. Родители птенцов такого панибратства не допускают обычно
Вот какое пернатое чудо удалось запечатлеть одному из героев. У этой красотки такое пушистое оперение и завораживающий взгляд, что невозможно оторваться!
- Мне нравится этот зверек, неважно, что бы это ни было! © spandexcatsuit / Reddit
«Люблю свои овощи»
Кажется, этот забавный ушастик ни с кем не собирается делиться своей едой. Вот она какая — любовь с первого хруста!
Маленькая спасительница
- Позавчера моя дочь Алиса гуляла во дворе с друзьями. Всегда говорю ей быть дома к двум — приходить на обед. Почти никогда ее не зову — она и сама приходит вовремя. А в тот раз вернулась даже раньше, я и борщ доварить не успела. Спрашиваю, что случилось, почему так рано, а она заходит на кухню и в перчатках держит маленького воробушка! Говорит, спасла его от соседской кошки, которая его поймала. Теперь поим малыша из пипетки, кормим с пинцетика, ухаживаем. Приятно осознавать, что Алисе не все равно, что будет с беззащитными животными!
«Котик идеально спрятался»
Не могу понять - это принт такой на рулоне в виде котика или реально он так скрылся ?
Похоже, кто-то решил поиграть в шпионов и весьма оригинально спрятался от хозяев. Рыжик выбрал идеальное место — теперь его точно никто не найдет. А вы уже догадались, где он?
- На рулоне полотенец интересный принт. Но до сих пор не могу найти котика! © Ok_Homework_7621/ Reddit
«Пытался собраться в поездку, но у моей кошки другие планы»
«Она увидела расстегнутую молнию на моей сумке и восприняла это как приглашение залезть внутрь. Я бы никогда не оставила эту крошку одну! Котя путешествует со мной повсюду и уже привыкла к поездкам. Сначала было немного сложно, но она отлично справилась. Малышка все еще немного прячется, когда мы приезжаем в новое место, но потом выходит исследовать всю округу!»
- Не понимаю, о чем вы говорите: багаж в вашей сумке отлично упакован и готов к поездке! © BrokenHope23 / Reddit
Потерянный щеночек
- Стояли с мужем на остановке, ждали свою маршрутку, которой, как по волшебному стечению обстоятельств, все не было. Рядом с нами бегал щенок и пытался запрыгнуть в каждую останавливающуюся маршрутку, выбегая на проезжую часть. Потерялся малыш. Мы все время, пока стояли на остановке, не давали щенку уехать в другой район, но он не сдавался. Мы не знали, что делать. Взять его к себе не могли — у мамы аллергия. И тут из одной из маршруток выходит тетка (прикольная, кстати), видит, что мы возимся с собакой, и решает забрать малыша к себе. Мы с мужем просто пылали от счастья! Как только они уехали, приехала наша маршрутка, и мы, абсолютно счастливые, отправились домой.
«Дотти в парке»
Хозяйка вывела свою любимую кошку на прогулку в парк. Сколько места и раздолья! Кошке будет где размять лапки. Посмотрите, как она счастлива!
- Ага, она это любит! © EmergencyAddition472 / Reddit
«Проснулся и увидел это. Сейчас у меня осталось всего около 5 сантиметров свободного места на кровати»
Автору снимка уже негде нормально поспать: его любимые питомцы заняли почти всю кровать. А бедолаге остается лишь наблюдать за этими хитрыми наглецами и умиляться!
- Не будьте эгоистом! Отдайте им оставшиеся 5 сантиметров тоже! © CameraImmediate2295 / Reddit
Наши любимцы дарят нам миллион эмоций: над их перлами хочется долго смеяться, а от одного их вида — просто умиляться. А чем отличились ваши питомцы? Расскажите о своих любимчиках в комментариях!
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Комментарии
Как то мало котиков по моему ))) требую больше котеек!!!
Хотя я собачник но вспомнилось что мой пекинес любил вести себя как кот - развалится, ничего не хочет, гулять не хочет идти, запах рыбы нравится, а когда щеночком был любил кошачьи корма больше собачьих) Люблю его до сих пор, мой чернышка, пусть тебе будет хорошо на радужке)
Хороший пёсик, у меня такой хомячок примерно) любит лакомства виде рыбок и ластится как котэ))) такой прикольный
Нда помню мы с ним в город любили ездить на троллейбусе - сядет на коленки в окно смотрит, изучает все вокруг)))