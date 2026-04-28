18 родных питомцев, которые давно решили — главные тут они, и каждый день это доказывают

Фотоподборки
28.04.2026
Наши питомцы давно поняли, что они — главные режиссеры в этом доме, а мы лишь массовка в их бесконечном сериале. Эти родные мордашки мастерски превращают обычные скучные будни в уморительный ситком, от которого хочется смеяться. Их мимика и эмоции способны согревать получше любого обогревателя. В нашей статье собраны веселые снимки с разными пушистиками и пернатыми, которые подарили своим хозяевам заряд радости и позитива на годы вперед.

«Новый начальник — занимаюсь подсчетами и пашу не покладая лап»

  • Это самая большая американская эскимосская собака, которую я видела! Большой босс в здании! © TikiNectar / Reddit

«Моя кошка занимает всю грелку полностью»

Танька
2 часа назад

кошка- жидкость, а последняя способна занять любое пространство

Ответить

«Милки кричит на меня, потому что не может найти свою пружинку»

«Я добрался домой»

  • Я бы доверился такому «водителю» больше, чем любому из моих друзей-людей. © Delicious_Invite_850 / Reddit

«Джетер был дома один. Теперь мы пытаемся выяснить, кто же это все сделал»

«Джетер (ротвейлер/бассет-хаунд) абсолютно уверен, что это был не он».

  • Я бы сказал, что виновника нигде не видно. Абсолютно нигде. © SiteTall / Reddit

«Наш инспектор по безопасности детсада ждет рождения малыша»

«10/10, без колебаний».

«Ее любимое место в доме»

Танька
2 часа назад

это же мой дом, кожаные, валиите отсюдава. не мешайте мине отдихать.

Ответить

«Ну вот и как называть эту айпадозависимую кошку?»

  • Хозяин, у тебя есть какие-нибудь игры на телефоне? © talpovkas / Reddit

«Мелли стоит так, будто она тут хозяйка. Потому что так и есть»

Танька
2 часа назад

пока не прочитала примечание, видела белочку. после присмотрелась, и правда бурундук.

Ответить

«Примечание: это не искусственный интеллект. Есть настоящее видео для подтверждения. Мелли — бурундук, который живет под землей в норе под деревянным домиком».

«Моя кошка думает, что все мужчины дома — ее. И правильно думает»

«Менеджер постоянно следит за моей работой»

  • Курица: «Это пила не подходит для такой работы и ты ею неправильно пользуешься». © model3113 / Reddit

«Решил я поиграть сегодня на компьютере немного»

«У меня пропал батончик-мюсли»

«Котик злится, что оставили без завтрака»

Танька
2 часа назад

вот тебе, кожаная. будишь знать, как миня не кормить, када мине хочеца

Ответить

«Помогите».

«Мой начальник постоянно следит за мной»

  • Единственное «мяу-управление», которое я признаю. © __qqq / Reddit

«Котик недоволен тем, что кончились вкусняшки»

«Наша собака — самый лучший доктор»

«Оставил чипсы без присмотра, а когда вернулся, то увидел это»

  • Я на минутку вышел из комнаты, затем вернулся. Мой пес приучен к клетке и никогда не остается совсем без присмотра. © B4246Throwaway / Reddit

Уверены, наши хвостатые мордашки смогли вас повеселить и доказать, кто в доме настоящий хозяин. А ваши любимцы готовы составить им конкуренцию? Сбрасывайте фотки ваших красавчиков и красавиц или оставляйте истории про них у нас в комментариях.

Фото на превью MKA_ScOrPiOn / Reddit

Комментарии

Уведомления

Похожее