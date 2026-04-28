18 родных питомцев, которые давно решили — главные тут они, и каждый день это доказывают
Наши питомцы давно поняли, что они — главные режиссеры в этом доме, а мы лишь массовка в их бесконечном сериале. Эти родные мордашки мастерски превращают обычные скучные будни в уморительный ситком, от которого хочется смеяться. Их мимика и эмоции способны согревать получше любого обогревателя. В нашей статье собраны веселые снимки с разными пушистиками и пернатыми, которые подарили своим хозяевам заряд радости и позитива на годы вперед.
«Новый начальник — занимаюсь подсчетами и пашу не покладая лап»
- Это самая большая американская эскимосская собака, которую я видела! Большой босс в здании! © TikiNectar / Reddit
«Моя кошка занимает всю грелку полностью»
- Теперь это больше не ваша грелка! © thorsgamingchair / Reddit
«Милки кричит на меня, потому что не может найти свою пружинку»
- Милки как бы говорит: «Куда она подевала-а-ась?!» © WhiteUniKnight / Reddit
«Я добрался домой»
- Я бы доверился такому «водителю» больше, чем любому из моих друзей-людей. © Delicious_Invite_850 / Reddit
«Джетер был дома один. Теперь мы пытаемся выяснить, кто же это все сделал»
«Джетер (ротвейлер/бассет-хаунд) абсолютно уверен, что это был не он».
- Я бы сказал, что виновника нигде не видно. Абсолютно нигде. © SiteTall / Reddit
«Наш инспектор по безопасности детсада ждет рождения малыша»
«10/10, без колебаний».
- Кот: «Не глупи, малыш — это я». © WorthyJellyfish0Doom / Reddit
«Ее любимое место в доме»
- Это же девочка Барби, которая живет в мире Барби. © Mistervimes65 / Reddit
«Ну вот и как называть эту айпадозависимую кошку?»
- Хозяин, у тебя есть какие-нибудь игры на телефоне? © talpovkas / Reddit
«Мелли стоит так, будто она тут хозяйка. Потому что так и есть»
пока не прочитала примечание, видела белочку. после присмотрелась, и правда бурундук.
«Примечание: это не искусственный интеллект. Есть настоящее видео для подтверждения. Мелли — бурундук, который живет под землей в норе под деревянным домиком».
«Моя кошка думает, что все мужчины дома — ее. И правильно думает»
- Вау... она выглядит, как Ледяная императрица. © CautiousRegister9630 / Reddit
«Менеджер постоянно следит за моей работой»
- Курица: «Это пила не подходит для такой работы и ты ею неправильно пользуешься». © model3113 / Reddit
«Решил я поиграть сегодня на компьютере немного»
- Благословенная игра. © Unknown author / Reddit
«У меня пропал батончик-мюсли»
- Тебе повезло, что он нашел его! Угощайся! © Expert-Equipment2302 / Reddit
«Котик злится, что оставили без завтрака»
«Помогите».
- «Человек, что это значит? Ты должен быть наказан». © NeighborhoodVirtual4 / Reddit
«Мой начальник постоянно следит за мной»
- Единственное «мяу-управление», которое я признаю. © __qqq / Reddit
«Котик недоволен тем, что кончились вкусняшки»
- Купите пушистику лакомства! © Unknown author / Reddit
«Наша собака — самый лучший доктор»
- Вы так очаровательны и умны, доктор Сакура! © Massive_Path_4880 / Reddit
«Оставил чипсы без присмотра, а когда вернулся, то увидел это»
А мне кажется, что чипсы как раз под самым пристальным присмотром))))
- Я на минутку вышел из комнаты, затем вернулся. Мой пес приучен к клетке и никогда не остается совсем без присмотра. © B4246Throwaway / Reddit
Уверены, наши хвостатые мордашки смогли вас повеселить и доказать, кто в доме настоящий хозяин. А ваши любимцы готовы составить им конкуренцию? Сбрасывайте фотки ваших красавчиков и красавиц или оставляйте истории про них у нас в комментариях.
