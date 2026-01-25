С собаками тоже не так однозначно. У нас было много собак. Их приводила мама, я, один раз даже папа привёл. И собаки выбирали в глав хозяина далеко не всегда того, кто их привёл в дом. Маму выбирали взрослые кобели и псицы, папу выбирали молодые псицы, меня выбирали молодые кобельки. Не знаю с чем это было связано.
Когда я уже жила отдельно с будущим мужем, то подобрала псицу,, я эту лошадь до дома на руках несла, тк привязать было нечем. Будущий муж в то время в командировке был. Как приехал- всё, он хозяин
17 уморительных фото питомцев, чей взгляд красноречивее любых слов (В фото № 7 многие узнают себя)
Кто сказал, что собаки и кошки не могут общаться? Опытный хозяин только по глазам питомца понимает, что тот проголодался, рассердился или нахулиганил и не собирается раскаиваться. Но у некоторых животных такие взгляды получаются особенно выразительными. И эта статья как раз о них.
«Кот отжал моего парня. Ох уж, этот взгляд собственника!»
- У меня та же история. Поэтому в январе я взяла собаку из приюта. Она по-настоящему моя и всегда выбирает меня. © SimaDjan / Reddit
«Я всегда просыпаюсь раньше будильника из-за громкого сопения Луны и ее пристального взгляда. И вот мои 5:30 утра»
- Выбрасывайте будильник! Тут одного взгляда хватит. © Cami_1 / Reddit
«Мамочка, я поймала мышь!»
- Боже мой... Какая гордость! Какое высокомерие! © Molang3 / Reddit
Пойман со всеми уликами, но ни о чем не жалеет
«Собака, за которой я присматриваю, выглядит в точности как кукла»
«Мой кот»
- Какое сердитое облачко! © LiciHoneyBee / Reddit
- Какая вредная снежинка! © OriginalMcSmashie / Reddit
- Какая скандальная зефирка! © HunnyBear66 / Reddit
«Друг только что прислал мне фотографию кота»
- Я с таким видом обычно свои налоги подсчитываю. © Kerokawa / Reddit
«Я ее люблю, но это самая необычная собака в моей жизни»
- Кажется, что это маленький человечек в собачьем костюме. © CalmAd9801 / Reddit
«Попросил маму сфотографировать мою кошку. И не разочаровался»
- Для меня это обычное утро понедельника. © bill_in_texas / Reddit
«Эта пожилая барышня появилась в нашей семье совсем недавно. Ее зовут мисс Пип»
- Мисс Пип: «Ура! Вау! Обалдеть!»
Другая собака: «И за что это мне?» © MagScaoil / Reddit
«Он просто обожает это одеяло»
«Лео увидел белку»
- «Вот это концентрация! Кажется, остальные мысли просто исчезли». © Aggravating-Eye4683 / Reddit
«Я собиралась отдать черную малышку в другую семью, но моя пятимесячная кошка теперь считает ее своим детенышем, а я не могу разлучить их»
- Она будто говорит: «Теперь это мое». © Bad_Karma19 / Reddit
«Интересно, о чем он думает?»
- В голове крутится всего одно слово... «Еда». © GreyDaveNZ / Reddit
«Привет от Пенни!»
- Пенни, кажется, чем-то обеспокоена. © jzilla11 / Reddit
- Просто нее есть подружка-малиновка, которая прилетает на балкон. © mrschainsaw1998 / Reddit
«После того, как дошел до дома пешком»
- Какая улыбка! © artbyeternaly2 / Reddit
«Кажется, моя кошка что-то замышляет»
- Это самая смешная фотография кошки, которую я когда-либо видела. А видела я много чего. © mamajamabanana / Reddit
А у вас есть забавные фотографии ваших питомцев с выразительными мордочками? Не держите в телефоне, показывайте их в комментариях!
