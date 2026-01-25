17 уморительных фото питомцев, чей взгляд красноречивее любых слов (В фото № 7 многие узнают себя)

Кто сказал, что собаки и кошки не могут общаться? Опытный хозяин только по глазам питомца понимает, что тот проголодался, рассердился или нахулиганил и не собирается раскаиваться. Но у некоторых животных такие взгляды получаются особенно выразительными. И эта статья как раз о них.

«Кот отжал моего парня. Ох уж, этот взгляд собственника!»

Евга
41 минута назад

С собаками тоже не так однозначно. У нас было много собак. Их приводила мама, я, один раз даже папа привёл. И собаки выбирали в глав хозяина далеко не всегда того, кто их привёл в дом. Маму выбирали взрослые кобели и псицы, папу выбирали молодые псицы, меня выбирали молодые кобельки. Не знаю с чем это было связано.
Когда я уже жила отдельно с будущим мужем, то подобрала псицу,, я эту лошадь до дома на руках несла, тк привязать было нечем. Будущий муж в то время в командировке был. Как приехал- всё, он хозяин

  • У меня та же история. Поэтому в январе я взяла собаку из приюта. Она по-настоящему моя и всегда выбирает меня. © SimaDjan / Reddit

«Я всегда просыпаюсь раньше будильника из-за громкого сопения Луны и ее пристального взгляда. И вот мои 5:30 утра»

  • Выбрасывайте будильник! Тут одного взгляда хватит. © Cami_1 / Reddit

«Мамочка, я поймала мышь!»

Пойман со всеми уликами, но ни о чем не жалеет

«Собака, за которой я присматриваю, выглядит в точности как кукла»

«Мой кот»

«Друг только что прислал мне фотографию кота»

«Я ее люблю, но это самая необычная собака в моей жизни»

  • Кажется, что это маленький человечек в собачьем костюме. © CalmAd9801 / Reddit

«Попросил маму сфотографировать мою кошку. И не разочаровался»

«Эта пожилая барышня появилась в нашей семье совсем недавно. Ее зовут мисс Пип»

  • Мисс Пип: «Ура! Вау! Обалдеть!»
    Другая собака: «И за что это мне?» © MagScaoil / Reddit

«Он просто обожает это одеяло»

«Лео увидел белку»

«Я собиралась отдать черную малышку в другую семью, но моя пятимесячная кошка теперь считает ее своим детенышем, а я не могу разлучить их»

«Интересно, о чем он думает?»

«Привет от Пенни!»

«После того, как дошел до дома пешком»

«Кажется, моя кошка что-то замышляет»

  • Это самая смешная фотография кошки, которую я когда-либо видела. А видела я много чего. © mamajamabanana / Reddit

А у вас есть забавные фотографии ваших питомцев с выразительными мордочками? Не держите в телефоне, показывайте их в комментариях!

Мы однажды попробовали представить, о чем на самом деле думают наши собаки, кошки и даже рыбки. Результатом стали 17 честных комиксов от лица питомцев.

Фото на превью Casaken / Reddit

