17 уморительных фото питомцев, чей взгляд красноречивее любых слов (В фото № 7 многие узнают себя)

С собаками тоже не так однозначно. У нас было много собак. Их приводила мама, я, один раз даже папа привёл. И собаки выбирали в глав хозяина далеко не всегда того, кто их привёл в дом. Маму выбирали взрослые кобели и псицы, папу выбирали молодые псицы, меня выбирали молодые кобельки. Не знаю с чем это было связано.

Когда я уже жила отдельно с будущим мужем, то подобрала псицу,, я эту лошадь до дома на руках несла, тк привязать было нечем. Будущий муж в то время в командировке был. Как приехал- всё, он хозяин