17 честных комиксов от лица питомцев, где каждый хозяин узнает себя
Так смотрит, будто что-то хочет сказать. Пожалуй, практически любой хозяин хоть однажды видел это выражение на мордочке своего пушистика. А и правда, о чем бы могли поговорить с нами домашние животные? Однажды мы крепко задумались над этим, а потом нарисовали целую подборку шуточных комиксов об упрямых котах, возмущенных рыбках и собаках с тонкой душевной организацией.
В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Чем заняться ночью, когда хозяева выгнали из спальни? Есть идея!
Ох уж, эта загадочная человеческая логика
Ну все правильно, приличные люди едят за столом, а неприличные - на диване
Кто сказал, что морские свинки только спят и едят?
Спорим, что улитка вполне может переживать, что ее труд недооценивают. Особенно, когда хозяин решает заняться чисткой аквариума
Кажется, кое-кто с удовольствием посидел бы дома
О, как тяжёл собачий век -
и в дождь, и в зной, и в слякоть
из дома гонит человек
и заставляет kakaть
Порой смотришь на хомяка и понимаешь, что еды много не бывает
Читала историю, как хомяк положил за щеки гайки, а потом не смог поднять голову
Не одежда в шерсти, а оригинальный дизайн
Вещи можно убирать, котов - чесать. Большинство осенью и зимой совсем не линяет
На месте домашних крыс мы бы наверняка недоумевали, почему некоторые люди нас побаиваются
Даже большой и грозной собаке в глубине души может быть страшно
Дааа.... Шпицы маленькие, но очень громкие собаки. Я даже не предполагала, что такая маленькая усипусечная белая собачка может рявкнуть ТАКИМ басом.😁
Здоровенный пес вполне может переживать из-за того, что хозяйка «уменьшилась» и теперь он не влезает ей на ручки
Гуляли собачьей компанией - наша спаниелька-щенок, и взрослые мопс и маламут.
Гуляли долго, моя щенулька устала, я взяла её на ручки. Мопс тоже стал просится на ручки, а следом за ним и маламут полез на хозяина. Эту картину надо было видеть - конь размером с хозяина, сидит на руках и улыбается всей собачьей пастью.
С черепахой-долгожительницей у нас наверняка были бы общие воспоминания из детства и юности
А вот попугай даже сейчас легко способен вогнать нас в краску
Только представьте, что творится в голове кота, когда он видит елку
У меня ёлка больше страдала от ребенка и его бабушки, чем от кошек.
Кто сказал, что хомяк — вечный трусишка? Возможно, он всеми силами старается преодолеть свой страх
У меня кот боится пылесоса и прячется под ванну. А тут маленький хомяк!
Ох, сколько бы о своих хозяевах могли бы рассказать аквариумные рыбки!
Ну а кролики, скорее всего, возмущались бы, когда их называют зайцами. Ведь это же два разных вида
Мой личный Кролик против обращения: "заиц, пошли чай пить!" совсем не возражает)
Почему-то нам кажется, что в глубине души сфинксы считают себя не совсем кошками. Может, так оно и есть?
Бонус: у вас тоже дома живет паучок Валера?
У нас - паучок Ванюша.
Насчёт паутины: если её хорошо видно невооружённым глазом, можно смело убирать: она старая, облепленная пылью и паучку уже без надобности.
Только представьте, что вам однажды предоставилась возможность от души поговорить со своим питомцем. Как думаете, что он мог бы вам сообщить? Давайте вместе пофантазируем в комментариях к этой статье.
Очень смешно)
Но я надеюсь, что никогда не смогу поговорить со своим питомцем, потому что есть вероятность услышать много неприятного)
"Скоро в Соловце появятся говорящие котята с наследственно-склеротической памятью." (с) АБС
Одному из моих котов вовсе необязательно уметь говорить - он всем своим видом говорит "Ну мать, ну ты и дура!" (когда я приношу в дом очередного приемыша).