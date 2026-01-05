17 честных комиксов от лица питомцев, где каждый хозяин узнает себя

Так смотрит, будто что-то хочет сказать. Пожалуй, практически любой хозяин хоть однажды видел это выражение на мордочке своего пушистика. А и правда, о чем бы могли поговорить с нами домашние животные? Однажды мы крепко задумались над этим, а потом нарисовали целую подборку шуточных комиксов об упрямых котах, возмущенных рыбках и собаках с тонкой душевной организацией.

В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Чем заняться ночью, когда хозяева выгнали из спальни? Есть идея!

Ох уж, эта загадочная человеческая логика

Кошачья прислуга 1 час назад Ну все правильно, приличные люди едят за столом, а неприличные - на диване - - Ответить

Кто сказал, что морские свинки только спят и едят?

Спорим, что улитка вполне может переживать, что ее труд недооценивают. Особенно, когда хозяин решает заняться чисткой аквариума

Кажется, кое-кто с удовольствием посидел бы дома

Тильда 2 часа назад О, как тяжёл собачий век -

и в дождь, и в зной, и в слякоть

из дома гонит человек

и заставляет kakaть - - Ответить

Порой смотришь на хомяка и понимаешь, что еды много не бывает

Бруннера 3 дня назад Читала историю, как хомяк положил за щеки гайки, а потом не смог поднять голову - - Ответить

Не одежда в шерсти, а оригинальный дизайн

Какоето 2 часа назад Вещи можно убирать, котов - чесать. Большинство осенью и зимой совсем не линяет - - Ответить

На месте домашних крыс мы бы наверняка недоумевали, почему некоторые люди нас побаиваются

Даже большой и грозной собаке в глубине души может быть страшно

Лиза Мочалкина 2 часа назад Дааа.... Шпицы маленькие, но очень громкие собаки. Я даже не предполагала, что такая маленькая усипусечная белая собачка может рявкнуть ТАКИМ басом.😁 - - Ответить

Здоровенный пес вполне может переживать из-за того, что хозяйка «уменьшилась» и теперь он не влезает ей на ручки

Тильда 2 часа назад Гуляли собачьей компанией - наша спаниелька-щенок, и взрослые мопс и маламут.

Гуляли долго, моя щенулька устала, я взяла её на ручки. Мопс тоже стал просится на ручки, а следом за ним и маламут полез на хозяина. Эту картину надо было видеть - конь размером с хозяина, сидит на руках и улыбается всей собачьей пастью. - - Ответить

С черепахой-долгожительницей у нас наверняка были бы общие воспоминания из детства и юности

Какоето 1 час назад Не вспомнил? Ну добавь водочки в чаек - - Ответить

А вот попугай даже сейчас легко способен вогнать нас в краску

Какоето 1 час назад Интересно, кто ему это говорил раньше - - Ответить

Только представьте, что творится в голове кота, когда он видит елку

Лиза Мочалкина 2 часа назад У меня ёлка больше страдала от ребенка и его бабушки, чем от кошек. - - Ответить

Кто сказал, что хомяк — вечный трусишка? Возможно, он всеми силами старается преодолеть свой страх

Бруннера 3 дня назад У меня кот боится пылесоса и прячется под ванну. А тут маленький хомяк! - - Ответить

Ох, сколько бы о своих хозяевах могли бы рассказать аквариумные рыбки!

Ну а кролики, скорее всего, возмущались бы, когда их называют зайцами. Ведь это же два разных вида

Руконожка Ай-Ай 3 дня назад Мой личный Кролик против обращения: "заиц, пошли чай пить!" совсем не возражает) - - Ответить

Почему-то нам кажется, что в глубине души сфинксы считают себя не совсем кошками. Может, так оно и есть?

Бонус: у вас тоже дома живет паучок Валера?

Жабка в шляпке 1 час назад У нас - паучок Ванюша.

Насчёт паутины: если её хорошо видно невооружённым глазом, можно смело убирать: она старая, облепленная пылью и паучку уже без надобности. - - Ответить

Только представьте, что вам однажды предоставилась возможность от души поговорить со своим питомцем. Как думаете, что он мог бы вам сообщить? Давайте вместе пофантазируем в комментариях к этой статье.