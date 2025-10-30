Мы «перерисовали» 15+ героев мультфильмов в стиле известных художников. И многих не узнать

Думаете, знаменитые художники отказались бы поработать мультипликаторами? Да у них просто такой возможности не было! Почему бы и не дать им этот шанс, решили мы и попросили нейросеть представить, как бы выглядели герои любимых мультиков в исполнении Ван Гога, да Винчи, Дали и прочих гениальных живописцев. И посмотрите, что у нас получилось.

Кажется, примерно так могла бы выглядеть Ариэль из мультфильма «Русалочка» кисти Сандро Боттичелли

Михаил Врубель создал полотно «Царевна-Лебедь». А что, если бы он изобразил Снежную королеву из одноименного мультфильма?

А вот Микки Маус в стиле Казимира Малевича

Салли авторства Эдварда Мунка вполне мог бы выполнить месячный план по запугиванию в Корпорации монстров

Белоснежка в стиле Густава Климта? Почему бы и нет

Встречайте заколдованного принца из мультфильма «Красавица и чудовище» в стиле Рембрандта

Моана из одноименного мультфильма в стиле «Девочки с персиками» Валентина Серова. Правда, с поправкой на местный колорит

А это Белль из «Красавицы и Чудовища» в стиле «Девушки с жемчужной серёжкой» Яна Вермеера

Симба из мультика «Король Лев» внутри «Звездной ночи» Ван Гога

Как-то так могли бы выглядеть пингвины из Мадагаскара в стиле знаменитого уличного художника Бэнкси

А это Эльза из «Холодного сердца», нарисованная в стиле Моны Лизы Леонардо да Винчи

Вот главная героиня мультфильма «Рапунцель: Запутанная история» в стиле Амедео Модильяни. Теперь у нее длинными стали не только волосы

Кажется, Сальвадор Дали смог бы идеально изобразить Тревожность из «Головоломки»

А это Рокки из мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь». С ним все в порядке, он просто нарисован в стиле Пабло Пикассо

Посмотрите, какой нежной и романтичной получилась Джуди Хоппс из «Зверополиса». Мы попросили нейросеть создать ее в стиле портрета Жанны Самари кисти Ренуара

Встречайте Золушку в стиле «Дамы с горностаем» Леонардо да Винчи. Правда, у нас получилась «Дама с мышонком»

Бонус: «Черепашки-ниндзя. Ужин в сосновом лесу»

Как вам этот эксперимент? Согласны с нейросетью или у вас есть варианты получше? Напишите в комментариях к этой статье, кому из известных художников вы бы доверили нарисовать героев своих любимых мультфильмов.