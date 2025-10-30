Как бы выглядели 17 мифических существ, если бы ступили со страниц эпоса в реальную жизнь

Интересное
3 часа назад
Как бы выглядели 17 мифических существ, если бы ступили со страниц эпоса в реальную жизнь

Все мы привыкли видеть мифических персонажей в книгах или фильмах, где их образы часто преувеличены и далеки от реальности. Но что было бы, если бы эти существа стали частью нашей реальной жизни? Как бы они выглядели, если бы жили бы среди нас? Мы решили представить это, и результат оказался поистине потрясающим.

Феникс

Горгона Медуза

Нюхлер

Сфинкс

Домовой эльф

Нунду

Гиппогриф

Пегас

Огр

Оккамий

Камуфлори

Лукотрус

Сносорог

Единорог

Джин

Пикси (Гарри Поттер)

Дракон

А здесь мы решили оживить известных литературных персонажей, преобразив их в наших современников

Комментарии

Уведомления
Бруннера
2 часа назад

У Станислава Дробышевского есть на ютубе забавный цикл о том, как и из кого могли эволюционировать сказочные существа

-
-
Ответить

Похожее