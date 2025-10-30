Слишком красивая она для Горгоны. От взгляда на такую от ужаса не окаменеешь.
Как бы выглядели 17 мифических существ, если бы ступили со страниц эпоса в реальную жизнь
3 часа назад
Все мы привыкли видеть мифических персонажей в книгах или фильмах, где их образы часто преувеличены и далеки от реальности. Но что было бы, если бы эти существа стали частью нашей реальной жизни? Как бы они выглядели, если бы жили бы среди нас? Мы решили представить это, и результат оказался поистине потрясающим.
Феникс
Горгона Медуза
Нюхлер
Сфинкс
Домовой эльф
Нунду
Гиппогриф
Пегас
Огр
Оккамий
Камуфлори
Лукотрус
Сносорог
Единорог
Джин
Пикси (Гарри Поттер)
Дракон
А здесь мы решили оживить известных литературных персонажей, преобразив их в наших современников
У Станислава Дробышевского есть на ютубе забавный цикл о том, как и из кого могли эволюционировать сказочные существа
