Как бы выглядели 17 мифических существ, если бы ступили со страниц эпоса в реальную жизнь

Все мы привыкли видеть мифических персонажей в книгах или фильмах, где их образы часто преувеличены и далеки от реальности. Но что было бы, если бы эти существа стали частью нашей реальной жизни? Как бы они выглядели, если бы жили бы среди нас? Мы решили представить это, и результат оказался поистине потрясающим.