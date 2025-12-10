А почему ребенок из дет.дома в садике? Разве не суть дет.дома в постоянном содержании?
16 историй об отцовских поступках, после которых вам захочется немедленно позвонить своему папе
Без сомнений, мама является неотъемлемой частью жизни ребенка, но именно с папой часто связаны самые яркие и сумасшедшие детские воспоминания. Он словно тот самый герой, который появляется внезапно и приносит с собой приключения. Ведь если отец решил порадовать сына или дочь, его уже ничто не остановит — ни погода, ни усталость, ни здравый смысл. И порой именно такие моменты потом согревают нас всю жизнь.
- Переехали в новый город. Снега тут практически не бывает. Дети очень скучают по всем этим играм в снежки и лепке снеговиков. Когда 8-летний сын снова заныл, что хочет снега, муж посидел минуту, оделся и вышел из дома. Полчаса его не было. И тут к дому подъезжает огромный грузовик. Из него вылезают два грузчика и достают из кузова машину, которая делает снег! Столько счастья в глазах своих детей я не видела никогда! © Подслушано / Ideer
- Когда папа получал зарплату, всегда приходил домой и радостно швырял пачку денег вверх, чтобы она рассыпалась дождем по всей комнате. А мы с братом бегали и собирали наперегонки. Из-за этого я в детстве думала, что мы очень богатые, хотя это было не так. Папа просто радовал. © Tatyana Fomenko
- Когда я учился в начальной школе, на зимних каникулах у нас выпало много снега, что необычно для региона. Папа потратил целый день, набрасывая снег в кучу, чтобы сделать огромную снежную горку, которая даже огибала часть дома. Мы с братом весь день катались на горке, а папа периодически ремонтировал ее, утрамбовывая снег. Это одно из моих лучших зимних воспоминаний. © deluxe_polar_bear / Reddit
- Мне 23 года. Замужем. Работала нянечкой в детском садике. Был в группе мальчишка очень застенчивый, ни с кем не дружил. Как позже выяснилось, из детдома он. Я ему читала сказки постоянно, играла с ним, проводила много времени. Случилось так, что работник детдома не смог забрать его, а время позднее. Решили с мужем забрать домой переночевать. В итоге они разговорились и подружились. И вдруг муж заявляет: «Давай усыновим этого мальчишку!» Что еще сказать? Сейчас они играют в машинки, кричат, смеются. Я счастлива! © Подслушано / Ideer
- Я был любознательным ребенком, а мой отец — универсальный гений. Мне сегодня 40, и я до сих пор в это верю. Я приходил к нему с вопросом по физике или чему-то подобному, и через час уходил, получив ответы на 50 вопросов, но, что еще важнее, у меня оставалось еще 10 вопросов и острая потребность во всем разобраться. Он подбадривал и вдохновлял меня на постижение сути. Он пробудил во мне желание исследовать, и в результате сегодня у меня много знаний, которых нет у других. © 3770 / Reddit
- Папа меня воспитывал один. Когда была в лагере, он через день привозил вкусняшки. Под конец смены он приехал забирать меня, а сам какой-то уставший. В машине сказал: «Дома тебя ждет сюрприз». Когда я зашла домой, то просто обалдела! Он поменял мою и свою комнаты местами (моя была меньше) и сделал в моей очень красивый ремонт. Оказывается, он до самой ночи после работы в одиночку клеил обои, переставлял мебель. Так еще ко мне в лагерь поездка занимала 3 часа туда и обратно. Я была просто счастлива. До сих пор не могу понять, как ему это удалось. Жаль, что уже никогда не смогу сказать ему, как сильно его люблю и скучаю.
- В 17 лет уехала из дома учиться в столицу. Всегда, когда приезжала в родной город, папа встречал меня с вокзала или аэропорта, хотя до города ему ехать 60 километров. А он то с ночной смены, то просто устал. Я ему говорила: «Не надо, вызову такси или на автобусе доеду!» Но он скупо отвечал: «Наездишься еще!» Сейчас он тяжело заболел, счет пошел на дни. Прилетела в город, добралась сама. Вошла в дом. А папа меня увидел и сказал такую фразу: «Вот видишь, доченька, теперь не могу за тобой ехать». Плачу весь день. © Подслушано / Ideer
- Мой отец был врачом, работал с рассвета до 22:00. У него физически не было времени на себя и семью, и он не зарабатывал много денег. Однако он всегда находил время, чтобы раз в неделю провести целый вечер со мной. Мы играли в видеоигры, ходили в кафе, покупали игрушки в магазинах. Это было наше время, только мы вдвоем. Он сильно уставал, испытывая финансовые трудности и личные проблемы, но я ни разу не слышала от него жалоб. Ни разу за все эти годы! Мой отец был моим молчаливым героем. Он просто был рядом, чего бы это ни стоило. Всегда с улыбкой на лице. При всей своей скромности он, возможно, самый храбрый человек из всех, кого я знал. © sanktuaire / Reddit
- Я лет с пяти очень боялась темноты и поэтому ложилась спать, укрывшись с головой. Но при таком способе я долго ворочалась, так как под одеялом становилось душно, и воздуха не хватало. И тогда папа стал сам меня укрывать перед сном. Он брал одеяло и делал из него некий капюшон, похожий на тот, когда ребенка пеленают с головой. Говорил, что это секретный способ укрывания, которого боятся все чудовища. До сих пор помню это ощущение спокойствия, когда папа укрывал. © DeMarika / Pikabu
- Когда мне было лет 14–15, я с мамой смотрела какую-то романтическую комедию. И тут мимо комнаты прошел папа. Я спросила у него: «Папа, а ты веришь в любовь с первого взгляда?» Он повернулся ко мне и сказал: «У меня такого никогда не было. Хотя... Однажды тебя родила мама. И как только я тебя увидел, то полюбил тебя больше, чем мог себе это представить. Так что... да, наверное, верю». © hgielrehtaeh / Reddit
- Когда мне было примерно 5 лет, папа подарил мягкую игрушку — розового слона с полосатыми ушами. Мне было очень интересно, почему у слоника уши полосатые. И тогда папа придумал историю о слоне, который очень хотел стать розового цвета. И когда его покрасили, он радостный побежал по джунглям, размахивая розовыми ушами, на которых еще не высохла краска, а ветки задевали уши и оставляли на них полоски. © Подслушано / Ideer
- Папы не стало, когда мне еще не было шести лет. Незадолго до этого он готовил мне на день рождения подарок — деревянную скамеечку, которую мастерил сам. Он придумывал рисунки, раскрашивал, покрывал лаком и выжигал надпись «Доченьке 6 лет». Скамейка до сих пор хранится в мамином доме. Недавно я осознала, что скамейке уже 30 лет, и когда приехала в гости к маме — рассматривала внимательно скамеечку, ее узоры, прикасалась к гладкому боку. Я очень ценю все воспоминания, связанные с отцом. Они для меня как драгоценные камни: иногда я достаю их, перебираю, разглядываю на просвет их грани и бережно убираю обратно. Однажды у меня болела голова. А папа сказал: «Боль как ниточка! И ее можно поймать, потянуть из головы и смотать в клубок» Он сделал вид, что наматывает, а потом добавил: «Я беру твою боль и по чуть-чуть забираю». Через некоторое время боль утихала, а папа делал вид, что выбрасывает клубок. © TatyanaMongina / Pikabu
- Когда мне было 12, я просто в шутку добавил в свой список подарков на Рождество пункт «жидкий азот». Наступил праздник, папа позвал меня на улицу. Я вышел. И тут он подводит меня к машине, открывает багажник, а там лежит огромная канистра с жидким азотом. Я в шоке! В итоге мы с папой баловались и замораживали всякую всячину несколько недель. Папа сделал самую крутую вещь. © aeflash / Reddit
- В детстве мне нужно было снять кардиограмму. Я испугался так сильно, что стало плохо. Папа меня аккуратно забрал и сказал, как взрослому, что нужно успокоиться. Потом он отвел меня в столовую, следом — в «детский мир». Там купил мне огромный грузовик. После этого я с радостью и с блеском в глазах побежал в кардиологию. Там уже не я, а папа разделся и лег на кушетку. Он спокойно разговаривал с врачом, улыбался. А потом говорит: «Вот видишь, я прошел обследование. Это не страшно». Потом он положил меня на кушетку и прижал к моей груди новый грузовичок. От избытка чувств я лежал все 10 минут очень спокойно. Все было хорошо. © Дилмурад Юлдашев
- Папа всегда был организатором всех приключений в детстве. Он научил меня плавать, кататься на лыжах, коньках и велосипеде, играть в шашки и шахматы. Вся учеба была ухохотаться какой веселой. На собрание в школу ходил папа, в поход с одноклассниками — папа. Нам с сестрой повезло получить в детстве такой заряд любви и внимания. Люблю и скучаю. © Надежда / ADME
- Когда я был в 4 или 5 классе, папа разбудил меня и сказал: «Занятия сегодня отменили из-за сильного снегопада. Можешь поспать». А когда я проснулся и пришел на кухню, то там меня ждал потрясающий завтрак от папы. Весь оставшийся день мы играли в снегу, пили горячий шоколад и смотрели фильмы. И только потом я узнал, что никакие занятия не отменялись! Просто папа решил провести время со мной. © AReallyHoopyFrood / Reddit
И чем старше мы становимся, тем яснее понимаем: именно эти маленькие папины подвиги сделали наше детство таким особенным. Они остаются в памяти как напоминание о том, что любовь часто проявляется в самых неожиданных и трогательных поступках. Наверняка и у вас есть классные истории про пап. Ждем вас в комментариях.
Ахах, разбудил и сказал " Можешь поспать"! Папы такие папы. Меня и брата однажды папка распихал, с криком : проспали в школу! В рекордные пять минут, был проглочен чай с печеньками, в это время папка заплетал мне косички, мама проверяла портфели. На улице - 36, отменяли занятия когда - 38, бежим по улице, уже никого нет, ну точно опоздали.. Прискакали к школе, поцеловали замок, полюбовались на темные окна и вернулись домой. До школы ровно километр..Когда мы зашли домой на часах было 5 утра.. Уроки начинались в восемь