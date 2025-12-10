16 историй об отцовских поступках, после которых вам захочется немедленно позвонить своему папе

Ахах, разбудил и сказал " Можешь поспать"! Папы такие папы. Меня и брата однажды папка распихал, с криком : проспали в школу! В рекордные пять минут, был проглочен чай с печеньками, в это время папка заплетал мне косички, мама проверяла портфели. На улице - 36, отменяли занятия когда - 38, бежим по улице, уже никого нет, ну точно опоздали.. Прискакали к школе, поцеловали замок, полюбовались на темные окна и вернулись домой. До школы ровно километр..Когда мы зашли домой на часах было 5 утра.. Уроки начинались в восемь