20+ пап, чьи поступки говорят громче любых признаний

Папы — наши герои, которые заботятся о нас, смешат и утешают. Они всегда рядом, и в радостях, и в горестях, сколько бы нам ни было лет. Пользователи сети, которым повезло иметь такого папу, да и некоторые отцы поделились фотографиями и историями из своей жизни, а мы собрали самые забавные и трогательные в этой статье.

«Сегодня был Всемирный день единорогов, и я единственный отец, который пришел в костюме на этот праздник. Так хотела дочка»

Папа всегда рядом

Вчера я дома рыдала, не скрываясь — меня жестко предала лучшая подруга. Папа пытался меня утешить — и словами, и по голове гладил, и чаю заварил. Понял, что ничего не помогает, и ушел на кухню. Я офигела, когда увидела, что он протягивает тарелку с последней котлеткой. А отец обожает котлеты! Он готов поделиться всем, чем угодно, кроме котлет. Но, видимо, душевный комфорт дочери для него важнее. © ШКогвартс / VK





«Мы с папой всегда пили один молочный коктейль на двоих. Это наш первый молочный коктейль, который мы делим с моей дочкой»

Извинился

Старался быть хорошим отцом. Но как-то раз наорал на сына. Он ушел в школу, а мне так плохо стало: все представлял, как сыну было грустно идти из-за батиных ненужных воплей. Вместо работы рванул в школу. Залетаю, а там уже уроки идут. Вычислил по расписанию, где сын. Звонок прозвенел, выходят все из класса. Вот и сынок мой. Увидел меня, подходит: «Ты чего, пап?» А я сунул ему шоколадку, стал быстро-быстро бормотать извинения и заплакал. Сын стоит и меня успокаивает, мол, да все нормально, пап. Потом успокоился, обнял сына и погнал на работу. Естественно, опоздал и получил втык. Но главное — я извинился. © SprechendeElster / Pikabu

«Это лучшая часть моего дня»

«Взял своего 3-летку в поход. Мы были вдвоем. Трудно ли было? Да. Стоило ли это того? На 100 %!»

Папа рядом

Отца не стало, когда мне было 2 года. Все время, пока мама была беременна мной, он строил для меня гигантский кукольный домик. Домик все еще стоит у меня в комнате. Мне 22. © Charli_Manson / Reddit

«Наше с дочкой ежегодное фото»

Когда папа позаботился об отличных детских воспоминаниях

Когда родился сын, я создал для него адрес электронной почты, и время от времени отправляю на него семейные фотографии и истории. Иногда это описание того, как мы замечательно провели день, а иногда просто сообщение о том, как сильно я его люблю. Когда-нибудь я передам ему пароль и надеюсь, что ему это понравится. © cncamusic / Reddit





«Мне 21, но мой папа все еще делает для меня вот такие бутербороды»

«4 года назад на моей свадьбе папа отпустил шуточку в своем стиле, и с тех пор это наше любимое совместное фото»

Папы на многое готовы ради своих детей

В детстве нашей семье приходилось туго, и отец пахал с утра до вечера, чтобы удержать нас на плаву. Однажды, когда мне было 5 лет, я увидел в магазине красного плюшевого динозавра, а когда мне его не купили, начал рыдать во весь голос. В тот вечер я не прекращал плакать, пока ужинал, умывался и целовал отца на ночь, когда он уходил на вторую работу в ночную смену. На следующее утро он пришел домой и принес мне этого динозавра. Я сказал ему, что это лучшая вещь, на которую он когда-либо тратил деньги. Мне 32, и я до сих пор сплю вместе с этой игрушкой. © ***ofMemoryLane / Reddit

«Когда родился мой первый ребенок, отец дал мне совет: „Носи с собой камеру“. И это был лучший совет! Теперь я просто снимаю обычные дни»

«Когда мне было 5, я подарила папе „кольцо“, сделанное из брелока для ключей. Спустя 22 года он все еще носит его»

С ветерком

Одно из приятных воспоминаний о моем детстве: перед тем, как укрыть меня одеялом на ночь, отец спрашивал: «Как тебя укрыть? С ветерком?» «Конечно!» — отвечал я. Он знал, что я скажу, но все равно каждый раз спрашивал. И одеяло три раза поднимается в воздух, и три раза приятное дуновение обволакивает меня засыпающего. И в эти мгновения мне уютно и безопасно. И вот уже я перед сном спрашиваю своего 9-летнего сына, хотя уже знаю ответ: «Как тебя укрыть? С ветерком?» «Конечно!» — отвечает сын. И одеяло так же по привычке трижды поднимается в воздух... © ice96rus / Pikabu

«Вот почему дети любят играть с папой! Жена сказала, что она даже не сомневалась, что я до этого додумаюсь»

«Я построил 20-метровую лодку у себя на заднем дворе для наших четверых сыновей»

«Вот сколько посуды пришлось помыть за полдня с близнецами. Я устал, у меня все болит, но я люблю каждую минуту этой жизни»

«Ребенок сказал: „Папа, я хочу чесночную лапшу из китайского ресторана“. А я взял и сам все приготовил»

Когда папа — это забота

Первую свою работу я запомнила на всю жизнь: пахала 6 дней в неделю, уставала, постоянно спешила. Однажды, во время особенно трудного дня, мне ужасно захотелось пирожное. Я набрала папу и, не стесняясь, попросила привезти десерт мне прямо на работу. Он примчался быстро, передал мне маленькую коробочку и улыбнулся.

Прошло 10 лет. Я сменила три работы, но каждую пятницу мой папочка неизменно приезжает ко мне в обеденный перерыв, чтобы подарить пирожное: без просьб, без напоминаний. Я уже давно сама мама, но такая забота отца бесценна. Папина любовь чудесна, сколько бы лет не было его «маленькой девочке». © Мамдаринка / VK

«Не судите строго, я делаю это всего лишь второй раз. Моей дочке 6 лет, и она думает, что ничего круче быть не может»

«Дочка захотела кроватку, да не простую, а за 100 тысяч. Моя жаба сказала, мол, сам сделаешь. И сделал»

Папа — на все руки мастер

Я — отец дочерей, и учусь перешивать одежду на швейной машинке. Раньше я понятия не имел, что брюки для подростков — такая щекотливая тема. Оказывается, соотношение талии и бедер у девочек меняется по мере взросления, и наступает период, когда почти любая одежда сидит плохо. Добавьте к этому подростковые комплексы и гормональные бури — и вот причина наших постоянных ссор с дочерями.

Но, когда я понял суть проблемы, посмотрел в интернете несколько роликов, купил в секонде пару дешевых джинсов и начал тренироваться. Мало того, что это прикольно само по себе — уметь подгонять одежду, мне еще и сам процесс нравится — он успокаивает. И дети так радуются, когда надевают новые брюки, а они идеально сидят! © ShrikeOnABike / Reddit

«Моя 6-летняя дочь долго упрашивала меня сделать ей ирокез „как у папы“. Сегодня я исполнил ее мечту. Мой ребенок — просто отпад!»

«Я мотивирую своих двоих детей есть больше овощей, устраивая им „соревнование по самому громкому хрусту“. Победитель определяется после 10 раундов»

Когда папина мудрость помогает строить свою любовь

Папа с самого детства рассказывал мне о любви. Я не все понимала, но многое запомнила. Например, он говорил, что в любви спокойно и ласково, а если много переживаний и настроение скачет то вверх, то вниз, стоит задуматься: «А правда ли это любовь?» Говорил, что если надо мной смеются или шутят, а мне обидно, а не весело, значит, что человеку нужно сразу сказать об этом. Если он продолжает так поступать — то это не любовь. Такие простые, но такие ценные слова говорил мне мой папочка. И сейчас я в отношениях с прекрасным, заботливым парнем. И не понимаю, как можно полюбить того, кто делает тебе больно, неприятно или некомфортно. Уверена, что во многом это именно папина заслуга. © Палата № 6 / VK

«Отцовство — это не всегда легко, но когда твоя 14-летняя дочь говорит, что отложила свои карманные деньги и хочет пригласить тебя на кофе, это потрясающее чувство»

«Это мы с сыном: папа-динозавр и маленький динозаврик»

«Дочка увидела в сети фото рождественского шалаша и захотела свой собственный. Я не особо рукастый, но за несколько дней справился. Теперь она там читает»

«Я перешел на новый уровень в создании причесок. Дочке нравится»

Вау, такие вершины отцовства не всем по плечу! © hguz1987 / Reddit

Когда с папой все в удовольствие, даже уборка

Мы с мужем развелись. Спустя некоторое время начались разногласия с дочерью, она считала, что папа замечательный, а я — чудовище, и все делаю неправильно. Я отправила ее пожить к отцу, думая, что через месяц они оба будут недовольны, а она вернется. Но прошел уже почти год! Дочь прекрасно проводит время там, у них нет никаких конфликтов, все спокойно и хорошо. Дочь даже стала учиться лучше, а бывший муж похудел — они теперь вместе бегают по утрам. Недавно я пришла к ним домой и обалдела: там чистота невероятная, хотя раньше они оба постоянно устраивали беспорядок... Может, и правда причина во мне? © Мамдаринка / VK

«Домик я сделал для своей дочки в подарок на 6-летие. Ей понравилось»

Смекалка делает из классного папы еще и крутого мужа

Мой муж — папа какого-то невероятного уровня! У нашей 8-летней дочери в гостях была подруга, и они вместе с мужем втроем играли на улице. Когда они пришли домой, девочки подбежали ко мне и сказали: «Мы — ваши покорные слуги. Скажите нам, что делать». Оказалось, мой гениальный муж поспорил с ними, мол, если он выиграет (не знаю, во что они там играли, но не суть), то они будут играть в то, что он скажет. Мой супруг выиграл и сказал им притвориться моими слугами. В итоге девочки убрали одежду, слили воду из посудомоечной машины, навели порядок в спальне, достали пижамы и приготовили ванну, пока я сидела на диване и командовала ими. Мой муж — мой герой! © ***2 / Reddit

«Обещал сыну сходить с ним в поход. Пока пешком, потом будет велик, яхты и лыжи»

«У меня два сына: старшему 7 лет, младший недавно родился. Раз в месяц мы со старшим весь выходной с утра до вечера занимаемся разными совместными проектами»

«Вот, например, то, что мы в прошлом месяце делали вместе. Использовали картон, клей, зубочистки и белый маркер для стекла».

«Я распечатал этот венок на 3D-принтере. Горжусь собой. Дети в восторге»

«Мой лайфхак, как сделать детей самыми счастливыми на каникулах бесплатно. У нас после переезда осталась куча коробок. Я сделал из них замок для дочки»

Растопить сердце папы проще простого

Мы с дочкой ехали домой, болтая о пустяках. И вдруг она сказала: «Папа, ты знаешь, ты самый лучший! Спасибо, что ты у меня есть». Я едва не бросил руль. Эти слова прозвучали так просто, так неожиданно, но ради этого признания я, наверное, и живу на свете. Отцовство — совсем не легкое занятие. Безусловно, не такое сложное, как быть мамой, но тоже непростое. И такие приятные слова от своих детей помогают находить силы и вновь стараться быть лучше и делать больше. И я буду стараться ради своей прекрасной семьи. © Мамдаринка / VK

«Моей жены не стало в августе. Я взял себя в руки и сшил костюмы для наших детей. Это было так здорово!»

«Моим дочкам 7,5 месяцев. Обычно по ночам их кормлю я. Сегодня я проснулся в панике в 4:30, а они проспали до самого утра. Это была лучшая ночь за последние месяцы!»

«Мне пришлось трижды укладывать вещи в машину во время нашего отпуска. К концу я стал мастером. Здесь есть все — от швейной машинки до холодильника»

«После просмотра фильмов о Гарри Поттере дети принесли с улицы вот такую волшебную палочку. Я сделал для юных волшебников нормальные атрибуты. И все довольны»

«Решил подарить маленькой принцессе детскую кухню на Новый год. Пластиковые не нравятся, заказывать деревянную дорого — от 10 тысяч. В итоге сделал сам»