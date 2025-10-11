16 человек, которые просто хотели отдохнуть за границей, а попали в какой-то анекдот

Иногда отпуск за границей превращается не в сказку, а в стендап-шоу, где главный герой — ты сам и твои близкие. Люди едут за тридевять земель, чтобы насладиться морем, солнцем и новыми впечатлениями, а в итоге попадают в такие ситуации, что хоть в сборник анекдотов записывай. И герои нашей статьи убедились в этом на собственном опыте.