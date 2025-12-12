Я видела, как уличные кошки ели сухой корм, а рядом его же клевали голуби, не то, что ежи
16 человек, которым жизнь в частном доме может любую комедию заменить
3 часа назад
Каждый, кто жил в своем доме, знает, что это непростой, но полный ярких моментов быт. Но мы хотим выйти на новый уровень. От ежа, отбирающего кошачий корм, до соседей, предлагающих обменяться домами, чтобы не делать ремонт, — собрали целых 16 историй, которые точно найдут чем вас увлечь.
- Спала с бабушкой в частном доме, было мне лет 10-11. Всю ночь снились чудища, гремели цепями, бегали за мной, я убегала. Просыпаюсь — вправду цепи звонят. Смотрю в окно — монстр на четвереньках стоит. Начала плакать и бабушку будить; совсем со сна забыла, что у бабушки с дедушкой есть коза... Эта зараза как-то освободилась и стояла под окном. А бабушка с дедушкой вначале испугались за меня, а потом смеяться стали. © Подслушано / Ideer
- Живу в частном доме, поздно вечером жду в гости подруг. Выхожу, чтобы их встретить, открываю дверь, хочу включить свет, и тут вижу нечто. Замерла, даже про свет забыла. Что-то маленькое, шевелится. И тут оно начинает делать резкие движения, я от испуга включаю свет и одновременно от страха ору на весь дом... Это подруга на корточках сидит, шнурки развязывает. © Карамель / VK
- Мама рассказала историю из деревни. Дед жаловался, что кошки его что-то худеть начали, хотя у них перманентно у сарая стоят две миски тазикового размера с едой. Месяца два спустя в сарае был выловлен еж, килограмма на три, который сжирал весь кошачий корм, да еще и самих кошек гонял от еды. © Убойные Истории / VK
- Покупаю своему коту куриные лапы и даю сырыми. Чтобы не мусорил дома, даю на улице — живем в частном доме. Кот уже привык: иногда даже домой не заходит, просто орет под дверью — я выношу лапу, он съедает и снова гулять. А тут однажды орет — я вынесла лапу. Опять орет — вынесла еще одну. Снова орет — третью понесла. Смотрю в окно кухни, а из-за цветов выходит кошечка, берет лапу и уходит. Съест — возвращается. И так три раза! А на четвертый — кот лапу себе попросил. Джентльмен! © Подслушано / Ideer
- Живем с мужем в доме. Кровать стоит у стены, на стене большой ковер, такой с узорами, как у всех раньше был. Просыпаюсь ночью от того, что муж шарит руками по ковру прямо в центре его узора. Я спрашиваю: «Ты чего?» Он: «Там проход в другое измерение». Я говорю: «Это ковер! Спи давай!» И тут он проснулся и искренне огорчился, что проход исчез. Утром даже обижался, что не дала ему в другое измерение попасть. © Подслушано / Ideer
- В детстве любил зайцев, а жили мы в своем доме, недалеко от леса. Собрал им как-то кормушку и поставил ее возле гаража. В итоге армия ушастых негодников сожрала весь огород подчистую! Думал уже брать билеты в Австралию, а мама наоборот порадовалась, что больше не надо его содержать. Но от бабушки я все равно знатно отхватил... © Подслушано / Ideer
- Живу посреди города в доме, туалет на улице. Частенько по вечерам мои соседи наблюдают с балконов картину, как 20-летняя дама, вооружившись веником, судорожно размахивает им в воздухе, пробираясь через клумбы к туалету. Похоже на какой-то ритуальный танец. А я просто смахиваю перед собой паутину, потому что боюсь пауков. © Подслушано / Ideer
- Свой дом. Сбежал хомяк из своего большого контейнера, забыли закрыть крышку. Подумали, что кот разобрался, уже расстроились. А через три недели нашли в погребе. Он все это время жил в капусте. Половину съел. Похудел разве что чуть-чуть только. Золотце мое! Жи-и-ив! © Подслушано / Ideer
- На моменты отъезда просим «полить цветы» соседку. Общаемся хорошо и дружим семьями. Разбирая гардеробную, нашла новые сапоги и предложила их той самой соседке (они живут небогато). Говорю, чтобы померила. На что получаю ответ, что она их уже мерила и они ей хороши. © Подслушано / Ideer
- Живем в частном доме. На улице похолодало, и в дом пробралась мышь. Нет бы потихоньку шебуршала, как все нормальные мыши, так она ночью издавала такие звуки, будто грызла фундамент. 3 ночи мы терпели, на 4-ю поставили мышеловку. Под утро раздался щелчок. Пошла посмотреть, а в мышеловке торчит карандаш. Теперь думаю: обладают ли мыши интеллектом? А то я уже спать боюсь. © natalka79 / Pikabu
- Вырос в небольшом поселке, переехал в город. Обещали меня познакомить с дамой, предупредили, что она типичная городская. Встретились с ней, но оба не подали виду. И только потом нам пришлось признаться, что в нашей деревне у этой городской со мной был роман. Возил ее на тракторе в поле на Луну смотреть. © Палата** / VK
- Когда брат был маленький, мы жили в частном доме в деревне. И он постоянно ходил загорать во двор. Брал раскладушку, раздевался до трусов, ложился и полностью укрывался одеялом! Мама говорила, что так не загорают, а он отвечал: «Ничего не знаю, меня иначе комары кусают!» © Подслушано / Ideer
- Отец был с золотыми руками — многие к нему за помощью обращались, а он был рад помочь. Но одну просьбу до сих пор вспоминаем. Ужинаем, звонок. У ворот стоит бабуля со своим взрослым сыном и его женой. И она выдает папе: «Саш, мы тут подумали, может ты в наш дом переедешь, а мы в твой? Ты все там быстро в порядок приведешь, а Валера с Настей работают, им некогда с ремонтом копаться». Папа рассмеялся, вежливо отказался, а бабуля потом все забыла, и обращалась за помощью, словно ничего не случилось.
- Живу в частном доме, около 9 часов вечера, к моему дому подъехала машина, и позвонили в дверной звонок. Пока я выходила, услышала как машина уезжает, но все равно решила выйти. К моему удивлению, на пороге никого не оказалось, но лежал очень красивый букет розовых роз, записки не было. Прошло 5 дней. Кто этот таинственный незнакомец, не знаю до сих пор. © Карамель / VK
- Однажды муж принимал ванну на втором этаже нашего частного дома. Он закрылся изнутри, но замок заело. Пришлось ему вылезать в окно, это было несложно, так как оно выходило на крышу веранды. Вечером того же дня сосед подошел к моему мужу с таинственным видом и рассказал, что видел, как из нашего окна в одних трусах убегал какой-то мужчина. © Мамдаринка / VK
- Дети до завтрака в огороде были. Слышу, сосед ржет, что-то жене рассказывает, и она тоже смеется. Выхожу. Рассказывает: «Ребята заспанные хозяйничают в огороде. Говорю им, мол, как вы рано, а завтрак? А сын ему так печально: «Завтрак надо заслужить». P.S. Детей любим, не гнобим, но и порядок быть должен. Они в частном доме не имели шансов вырасти белоручками, все умеют. © Мамдаринка / VK
