15+ искренних комиксов и историй о том, как сильно с годами меняются наши привычки и взгляды

Мне это напомнило мои отношения с одним молодым человеком, Сашей. Так случилось, что его брат, Серёжа, был против меня (явно завидовал, т.к. у самого девушки тогда не было). Моему другу (коим я его тогда считала) Андрею это тоже было не по душе. Как позже выяснилось, у Андрея на меня свои планы были. Так вот Серёжа спелся с Андрюшей, и начали они нам козни строить, стараясь меня с Сашей разлучить. Естественно, темой для всех наших разговоров стали те двое, и как они житбя нам не дают. Но в какой-то момент они от нас отстали... Вот тут-то и выяснилось, что другие темы для разговоров нам с Сашей найти сложно, да и, в целом, общего у нас мало ((((