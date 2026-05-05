15+ искренних комиксов и историй о том, как сильно с годами меняются наши привычки и взгляды
С возрастом многие из нас понимают: мы уже не те, что раньше. Нас радуют другие вещи, мы по-другому тратим деньги и даже иначе мечтаем. И сейчас с высоты своего жизненного опыта мы вспоминаем старые времена с доброй улыбкой и светлой ностальгией. Ну и заодно пытаемся объяснить любимой бабушке, что можно говорить «нет» продавщице, которая упорно взвешивает кусочек колбасы побольше.
В наши дни многие женщины уже не считают, что счастье укладывается в формулу «был бы милый рядом». А ведь раньше было так важно «вовремя» выйти замуж
Кажется, мы стали гораздо увереннее в себе и научились отстаивать свои интересы
- Кажется, я повзрослела окончательно. Заезжали новые соседи, перевозили вещи, загружали лифт, а он у нас один. Подхожу с сыном к лифту и вижу тучу сумок и коробок. Мужчина мне сообщает: «Вы не влезете с нашими вещами!» Я на секунду задумалась: я с ребенком, который уснул в машине, и теперь я несу его на ручках, стою и жду пока они загрузят и выгрузят вещи. Раньше я бы сказала: «Да, конечно», — и подождала, когда лифт освободится. Но не сейчас и не сегодня! Мой ответ был: «Нет, мы поедем, а вы вторым рейсом загружайте, я не буду с ребенком ждать лифт 10 минут».
Готовка и ведение быта постепенно становятся общим делом, а не обязанностью кого-то одного
На первой картинке женщина готовит, на второй - мужчина. А где общее-то дело?
В какой-то момент мы поняли, что наше поколение — уже не молодежь
- Поняла, что повзрослела, когда ехала в автобусе с подростками лет 13, и, смотря на них, поймала себя на таких мыслях: «Во что они одеты? Это что, мода такая? Интересно, почему я не знаю? Ой... А что вообще сейчас у подростков модно?» В тот момент я поняла, что уже никак не отношусь к ним, а ведь когда-то и я носила мини-юбку с желтыми леггинсами и яркими гетрами, удивляя публику в общественном транспорте.
У нас появилось больше возможностей радовать своих детей
К лету ребенок вырастет и так не наденет ни разу. А зимой ходить в таком платье некуда
А еще мы научились анализировать свои отношения и искать по-настоящему близких людей
- Сейчас уже смешно вспоминать, но я рассталась со своим первым мужем просто из-за сплетен. Мы долгое время работали в одной фирме, больше семи лет. И оба обожали сплетничать о коллегах. Потом фирма закрылась, муж ушел в свой бизнес, а я нашла новую работу, но мы всегда находили, кого обсудить.
Но в один момент я, видимо, повзрослела, и мне это стало больше не интересно. И вдруг, на мое удивление, нам оказалось реально не о чем говорить! Из тем остался только быт: что приготовить на ужин, какие обои поклеить. Если у нас раньше были постоянные разговоры, шутки и смех, то теперь все затихло.
Мне это напомнило мои отношения с одним молодым человеком, Сашей. Так случилось, что его брат, Серёжа, был против меня (явно завидовал, т.к. у самого девушки тогда не было). Моему другу (коим я его тогда считала) Андрею это тоже было не по душе. Как позже выяснилось, у Андрея на меня свои планы были. Так вот Серёжа спелся с Андрюшей, и начали они нам козни строить, стараясь меня с Сашей разлучить. Естественно, темой для всех наших разговоров стали те двое, и как они житбя нам не дают. Но в какой-то момент они от нас отстали... Вот тут-то и выяснилось, что другие темы для разговоров нам с Сашей найти сложно, да и, в целом, общего у нас мало ((((
Оказалось, что даже сильные брутальные мужчины могут проявлять заботу и нежность. Ко всем, даже к своим питомцам
Судя по всему, авторши таких опусов считают, что до них человечества не было
С годами мы учимся опираться только на себя. И нам это нравится
- В 40 лет пришло понимание, что так, как мне хочется, мою жизнь никто не устроит, кроме меня. Раньше мне казалось, что окружающие должны сделать меня счастливой: сначала родители, потом муж. Но время проходило, все было не так, внутри росло разочарование и непонимание. Сейчас даже смешно такое писать. Это было так по-детски. Как же хорошо мне сейчас!
И нет ничего особенного в том, что планы на сегодня вдруг изменились. Взрослый человек всегда найдет способ порадовать себя
Повод порадовать себя я в любом возрасте прекрасно найду. Но когда с человеком строились планы, а он их внезапно отменяет - стоит задуматься, нужен ли такой человек в жизни.
С годами многие из нас заметили, что наш кругозор стал гораздо шире
- Помню, как я проходила собеседование в 19 лет. Мне задали вопрос: «Представь, что у тебя есть много денег, недвижимость, ты много путешествовала, все материальное у тебя тоже есть. На что ты еще бы потратила деньги?» Я зависла, несколько лет мне это не давало покоя, я понятия не имела, что же должна была ответить. А вот в последнее время мечтаю я заработать денег, так как не хватает на образование, развитие, изучение языков. И тут я вспомнила свое собеседование. Вот оно что — на развитие!
Как был кругозор бедным, так и остался, разве что деньги его немного подпортили.
А вот отношение к романтике, кажется, изменилось совсем в другую сторону. Сейчас мы все чаще ценим комфорт и готовы за него платить
Сейчас многие предпочитают путешествовать налегке
- Поехала в город к родителям и вспомнила, что во времена учебы в университете я каждый раз собирала большую сумку с одеждой. Ну потому что «а вдруг понадобится». А ездила почти каждые выходные. Спойлер: не помню, чтобы хоть раз это все пригодилось. Сейчас собираю маленький рюкзак, еду в приличном повседневном образе, в том же хожу, плюс пижама и косметичка. И мне нормально. Я одна такая была с «на всякий случай»?
Сумку.. Я в первый раз домой поехала на каникулы, взяла всё, что было.. А дома ходила в старых вещах, потому что по ним соскучилась. Больше я такой ошибки не совершала
А молодежь при выборе профессий уже не всегда прислушивается к мнению старших
Да сейчас вообще неизвестно, кем лучше быть! Вон уже и айтишников полно, а лет 5 назад это было ого-го!
Мы постепенно учимся относиться к себе бережно и любить себя
- Я вдруг поняла, что повзрослела. И дело даже не во внешности — изменилось что-то внутри. Во мне проснулась женщина, которая начала выбирать для себя лучшее. И это ощущение мне безумно нравится. Недавно поймала себя на мысли, что специально искала пальто с шерстью в составе — чтобы не просто было красиво, а еще и тепло. А вместо привычной дешевой сумки взяла кожаную из среднего сегмента. Потому что осознала: вещи я ношу долго, а значит могу позволить себе качество. С возрастом начинаешь любить и ценить себя сильнее. Хочется окружать себя тем, что прослужит годами, а не потеряет вид за один сезон.
Ощущение, что теперь многим становится гораздо проще сказать «нет»
Мы стали лучше понимать старшее поколение
- В детстве я возмущался из-за того, что отец, по моему мнению, медленно что-то делает, когда сидит за компьютером — возится с меню, в настройки какие-то заходит, вдумчиво устанавливает игры. В какой-то момент я начал ощущать, что сам долго думаю, куда надо нажимать и делаю все еще медленнее отца. Кстати, в этот же период переключился и другой рубильник — включился режим осторожности при перепрыгивании с камня на камень и пропало ощущения, что я все вот это вот могу.
Я начала бояться высоты.
Раньше деревья, подоконники, аттракционы, всё было чем выше тем лучше. Сейчас встать на табуретку на лоджии уже требует серьёзных моральных усилий. Раньше я была бессмертна, а теперь уже нет)
Но при этом поняли, что не ко всем советам «опытных людей» нужно прислушиваться
Некоторые из старых рецептов выпечки рассчитаны именно на маргарин, а не на сливочное масло, с которым получается невкусно.
