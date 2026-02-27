16 жизненных историй о найденных или потерянных деньгах, которые показывают нас такими, какие мы есть
Деньги в кармане — это приятно, но купюры, найденные на тротуаре или случайно оставленные в такси — это всегда начало живой истории. Кто-то решит во что бы то ни стало вернуть находку, а кто-то попадет в смешную ситуацию из-за собственной невнимательности. Мы собрали 16 простых рассказов о том, какие сюрпризы порой подбрасывает нам жизнь и как мы на них реагируем.
- Поезд Калуга — Москва. Захожу в туалет (чистый, современный) после молодой девушки. На полу лежат 100 рублей. Подбираю. Отдавать не думала. Но смотрю на девушку — студентка. Думаю, вдруг у нее последние, потом у метро спрашивать на билет будет. Говорю ей: «Вы деньги в туалете обронили!» А она в ответ: «Ах, оставьте! Я не стала поднимать, они грязные». © Onnndatra / Pikabu
- Вышла в магазин. У подъезда стоит парень: «Давай познакомимся». Я, понятное дело, сразу в отказ. На полпути хлопаю по карманам — кошелька-то нет! Сломя голову бегу назад. Добегаю до своего подъезда, а этот тип все там же. Подхожу к нему и выдаю: «Короче так. Если поможешь найти мой кошелек — с меня свидание в кафе». Он аж просиял! Тут же свистнул друзьям, организовали целую поисковую операцию. И нашли! Оказывается, я его в траву уронила, когда телефон доставала. Слово сдержала — пошли в ближайшую кофейню, отлично пообщались. Потом переписка закрутилась... Вы не поверите, но мы сейчас вместе! Потерянный кошелек устроил мою личную жизнь.
- Студент, 3-й курс. Нашел кошелек. Так как не жадный, позвонил. Ответила женщина, договорились о встрече. В назначенное время я стою. Вдруг подъезжает Land Rover, из него выходит бородатый мужик и говорит садиться в машину. Я испугался, но пошел. Мы сели. У меня сердце в пятки ушло. Вдруг он улыбнулся, сказал спасибо и дал мне половину налички из найденного мной кошелька (примерно 12 тыс.). Вот так добро возвращается. © Подслушано / Ideer
- В детстве нашла ₽ 25 одной купюрой. Прекрасно знала, что это немалые деньги, так как в магазин за хлебом, молоком и мороженым бегала. Отдала родителям. Папа с мамой обалдели от такой добычи, посовещались и на следующий день купили в магазине мою мечту — велосипед. © Татьяна Ожилист / ADME
- На днях решила сдать использованные батарейки в магазин. Иду к выходу. Тут у мужика выпадает 500 рублей прямо мне под ноги. Борюсь с искушением, но белый волк побеждает: «Мужчина! Вы деньги обронили!» Он смотрит прозорливо-прищуренно, оглядывает меня — дурацкая шапка, толстовка, жилет — и выдает: «Я ничего не терял». Мол, ха, не на того напала! Ну что ж, как говорится, merci. © Onnndatra / Pikabu
- Захожу в магазин сегодня, на полу лежит 5-тысячная купюра, а навстречу мне к выходу идет парень. Я испугалась, что он может заметить первый и забрать себе, поэтому с дуру села на шпагат, прям на купюру. Уж из-под меня он точно ее вырывать не будет. На что парень сквозь смех говорит: «Что-то новенькое, в основном люди пытаются отодрать ее от пола руками». Оказалось, это сувенирная, покрытая лаком и приклеенная для таких доверчивых людей, как я. © Палата № 6 / VK
Татьяна Ожилист - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали. Да, 25 рублей в те годы - это большие деньги.
- Я собиралась потратить свои последние $5 долларов, но тут нашла на полу в магазине две купюры по $100. Я не могла поверить в свою удачу! Уже представила, как удивится и обрадуется мой парень, увидев меня с пакетами продуктов. Но совесть взяла верх, и я решила поискать человека, который потерял деньги. И заметила парня, который оглядывался по сторонам и обыскивал свои карманы. Я ему отдала его потерю. Он был так благодарен, что чуть не расплакался. Не скажу, что это было легкое решение, но я рада. © MouseConscious4218 / Reddit
- Работала в ресторане менеджером. Пришел мужик на завтрак, с виду обычный, поел и ушел. Официант пошел убирать стол. Подходит, а на полу пакет стоит. Он его раскрывает, внутри гора пачек с купюрами, миллионов 10, если не больше. Стоим, глаза вытаращили, не знаем, что делать. Звоним директору, спрашиваем, как быть. Он: «Если не хотите огрести проблем, не трогайте пакет и ждите». Через час возвращается тот мужик и как ни в чем не бывало: «Я тут пакет не оставлял?» Мы пальцами на стол тычем. Взял его, даже не заглянул, поблагодарил и ушел. Мы в шоке. Еще через час возвращается и дарит нам по 100 мл дорогой туалетной воды. © Юлия Филатова
На фото - парфюмерная вода CHANEL номер 5, а не туалетная вода.
- Однажды я возвращалась домой на электричке и обнаружила там конверт с $800 без каких-либо контактных данных. Тогда я сообщила работникам вокзала, что кто-то оставил конверт с деньгами, но не сказала, какая там была сумма. Просто оставила им свой номер телефона. Думала, что владелец найдется и позвонит мне, но этого не случилось. Тогда я решила купить себе на эти деньги бас-гитару. © Unknown author / Reddit
- Отдыхали в Таиланде, гуляли и нашли кошелек с банковскими картами, правами и приличной суммой денег. Оказалось, что владелец кто-то из местных. Я сразу предложила обратиться в банк. Написали онлайн-консультанту на английском, полчаса объясняли ситуацию, оставили свой номер. Через какое-то время звонят из банка: «Владелец сказал, что кошелек ему больше не нужен, можете выкинуть». Мы в шоке. © Подслушано / VK
- Байка из времен СССР. Моя мама летела в командировку, в самолете в последнем ряду сидела одна. И между сиденьями обнаружила мужской бумажник, в котором было 12 купюр по 25 рублей, по тем временам это три ее зарплаты. То есть завалился он явно с предыдущего рейса, и никто сейчас ее находку оспорить не мог физически. Но ..."на моем месте так поступил бы каждый!" — и позвала стюардессу. © Мариша Колтунова / ADME
Мариша Колтунова - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали. Ваша мама - просто героиня и бессеребреница, отдать 300 рублей. Прочем, в СССР по-другому и не думали, что можно чужие деньги присвоить себе.
- Учился в 6-м классе. Возвращаясь домой из школы, нашел небольшую пачку денег, рядом с машиной лежали. С малых лет меня учили, что чужое брать нельзя, и я около 5–6 часов простоял там, дожидаясь хозяина машины. Когда он все-таки пришел, я отдал ему эти деньги, он на меня посмотрел, улыбнулся и сказал: «Дарю, оставь себе». Я пошел домой и никому об этом не рассказал, все себе оставил. © Подслушано / VK
- Вчера гуляла с детьми и потеряла кошелек. Был в коляске и, видимо, выпал. Очухались уже на полпути, прошлись по всему обратному маршруту — кошелька нет. Денег не так много внутри, но кошелек, зараза, дорогой — подарок от мамы. Расстроенная, смотрю через дорогу и вижу — сидят две женщины, а у что-то красное в руках. Подхожу, а они мой кошелек смотрят. Я в замешательстве, в голове сразу миллион мыслей о том, что говорить. И тут одна из них спрашивает, мол, это ваш? Я говорю, что да — мол, хожу ищу. Она отвечает, что мальчик какой-то поднял и принес. А они внутри номер искали, чтобы позвонить. Приятно. © tamilya_azizova
- Буквально вчера обнаружила кошелек внушительного вида на заднем сидении такси и сразу же отдала находку водителю, а уже сегодня мне на работе дали повышение с хорошей доплатой к зарплате. Спасибо, Вселенная. © Ананастя / ADME
- Лет 5–7 назад дело было. Сижу в банке, очередь в разные окошки человек 20. Передо мной обслуживался мужичок с папочкой, закончил и пошел. А из папочки красивым салютом вылетела куча 5-тысячных купюр. Ну окликаю его, говорю: «Мужик, ты потерял, собирай». А он оборачивается, пытается понять, где его обманывают, и говорит, что ничего не терял. Степень моего офигевания, возможно, была отражена на лице, поскольку сам был студентом и испытал немалое желание кинуться это собирать самостоятельно. Но, правда, уже секунд через 20 до него доперло, и он стал собирать свое добро. © Yakut1917 / Pikabu
- Раньше все проще было. Лет 20 назад стою на кассе, смотрю, полтинник лежит. Я, как честный человек, поднял его и молча сунул в карман. Купил билет, пошел на электричку, в переходе девчонки идут и что-то обсуждают в стиле «Ну как же так?» Я поравнялся, спрашиваю: «Что случилось?» Одна говорит, что полтинник потеряла. Вынул, отдал, дальше пошел. © VylfGor / Pikabu
В конечном счете, найденные на тротуаре купюры — это не просто прибавка к бюджету, а настоящий тест от Вселенной на человечность. А какие находки случались в вашей жизни? Поделитесь своими историями в комментариях!
А вот еще наши статьи о неожиданных находках:
Комментарии
Признаюсь, мне самой было бы не так просто начать искать хозяина найденных денег, а не просто оставить себе. Хотя с другой стороны, а как иначе-то?
Понимаю. Меня бы тоже разрывало: с одной стороны, как от денег-то отказаться? Но их же кто-то потерял, тяжело было бы об этом забыть
А с барышни, которая на шпагат ляснулась, я прям хохотнула в голос, спасибо
Я из тех, кто не станет искать хозяина денег. За своим добром самому следить надо. А не щекоть хлебалом.